L'ancien joueur de Liverpool Jordon Ibe accusé de coups et blessures après son arrestation à l'aéroport
Ibe libéré sous caution
Ibe a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal de première instance de Croydon le 6 mars. Selon le journal The Sun, cet homme de 30 ans était rentré au Royaume-Uni pour comparaître dans le cadre d'une autre affaire.
Il a reconnu avoir utilisé de fausses ordonnances pour se procurer du Zolpidem, un médicament utilisé pour traiter l'insomnie. Il a été condamné à une amende de 230 £ lors de sa comparution devant le tribunal de première instance de Highbury Corner, dans le nord de Londres.
Ibe joue pour le club bulgare Lokomotiv Sofia.
Ibe joue actuellement dans le championnat bulgare de première division pour le Lokomotiv Sofia. L'ancien international anglais a passé deux ans à jouer dans des clubs non professionnels avant de signer en Bulgarie en novembre 2025. Le Lokomotiv Sofia est le 11e club que Ibe a représenté au cours de sa carrière mouvementée.
Une carrière prometteuse qui s'essouffle rapidement
Ibe est issu du centre de formation de Wycombe avant de rejoindre Liverpool en 2012. Il a disputé 58 matches avec les Reds, inscrivant quatre buts et délivrant sept passes décisives, avant de partir pour Bournemouth dans le cadre d'un transfert de 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars) en juillet 2016.
Il a ensuite marqué 14 buts en 92 apparitions pour les Cherries, mais Ibe a eu du mal à trouver du temps de jeu au Vitality Stadium et a été libéré à l'expiration de son contrat en 2020.
La dépression fait des ravages et entraîne une chute hors de la ligue
Ibe, qui a révélé ses problèmes de dépression en 2021, a ensuite joué pour Derby County, le club turc Adanaspor, Ebbsfleet United, Hayes & Yeading United, Hungerford Town et Sittingbourne avant de rejoindre le Lokomotiv Sofia. Il n'a pas encore fait ses débuts en compétition pour le club bulgare, qui a déclaré lors de l'annonce de son arrivée : « Après quelques saisons difficiles, Jordan est prêt à relancer sa carrière, et nous sommes tous convaincus que cela se produira au Lokomotiv. La direction du Lokomotiv souhaite à Jordon Ibe beaucoup de santé, de bonheur et de succès sous le maillot rouge et noir. »
