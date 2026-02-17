L'ancien joueur de Liverpool Jordon Ibe accusé de coups et blessures après son arrestation à l'aéroport

Ibe a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal de première instance de Croydon le 6 mars. Selon le journal The Sun, cet homme de 30 ans était rentré au Royaume-Uni pour comparaître dans le cadre d'une autre affaire.

Il a reconnu avoir utilisé de fausses ordonnances pour se procurer du Zolpidem, un médicament utilisé pour traiter l'insomnie. Il a été condamné à une amende de 230 £ lors de sa comparution devant le tribunal de première instance de Highbury Corner, dans le nord de Londres.