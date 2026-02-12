Getty
L'ancien joueur d'Arsenal Thomas Partey fait l'objet de deux nouvelles accusations de viol, selon un communiqué publié
Déclaration du Crown Prosecution Service (service des poursuites pénales)
Le Crown Prosecution Service (service des poursuites pénales) a désormais autorisé deux chefs d'accusation supplémentaires pour viol contre Partey. Une déclaration officielle indique : « Ces nouvelles accusations font suite à un rapport distinct concernant des infractions non récentes commises en 2020 impliquant une autre femme et à une nouvelle enquête menée par la police métropolitaine. Ces allégations ont été signalées pour la première fois en août 2025. »
Ces nouvelles allégations conduiront Partey à comparaître devant le tribunal de première instance de Westminster le vendredi 13 mars. Lors de sa comparution devant la Cour royale de Southwark en septembre 2025, l'international ghanéen avait plaidé non coupable de cinq chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle.
Ces infractions présumées ont eu lieu entre 2021 et 2022, Partey ayant signé pour Arsenal en octobre 2020. Il était alors titulaire régulier de l'équipe première des Gunners, avec 167 apparitions pour le club de Premier League en cinq saisons.
Partey autorisé à jouer pendant sa liberté sous caution
Partey a été inculpé quatre jours après la fin de son contrat avec Arsenal à l'été 2025. Il est actuellement en liberté sous caution et doit comparaître devant le tribunal pour répondre des accusations initiales le 2 novembre 2026.
Les conditions de la libération sous caution de Partey ne l'empêchent pas de jouer au football professionnel. Il lui est interdit de contacter les plaignants et il doit informer la police de tout voyage international 24 heures avant son départ.
Il doit se rendre en Amérique du Nord cet été pour la Coupe du monde 2026. Avec 56 sélections internationales à son actif, Partey fait toujours partie de l'équipe du Ghana. Celle-ci affrontera l'Angleterre à Boston le 23 juin.
Le manager de Villarreal évalue les performances
Sa forme en club n'a pas été optimale au cours de la saison 2025-26. Marcelino Garcia Toral, l'entraîneur de Villarreal, a déclaré à propos d'un joueur qui a eu du mal à justifier la confiance qui lui a été accordée : « Je pense qu'il y a un monde de différence entre le Thomas que nous avons connu à Arsenal et celui-ci. Un monde de différence. »
Au début de la saison, il a déclaré à propos de Partey, dont on attendait une amélioration de ses performances : « Il est très difficile de jouer à ce rythme dans le football actuel. Cela fait maintenant six mois, et je pense que c'est suffisant pour que ce joueur nous montre ce qu'il valait ou ce qu'il vaut aujourd'hui. »
Partey se dirige vers le statut d'agent libre
Partey a signé un contrat d'un an lorsqu'il a rejoint Villarreal, contrat qui expire à la fin du mois de juin.
