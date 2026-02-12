L'ancien joueur d'Arsenal Thomas Partey fait l'objet de deux nouvelles accusations de viol, selon un communiqué publié

Le Crown Prosecution Service (service des poursuites pénales) a désormais autorisé deux chefs d'accusation supplémentaires pour viol contre Partey. Une déclaration officielle indique : « Ces nouvelles accusations font suite à un rapport distinct concernant des infractions non récentes commises en 2020 impliquant une autre femme et à une nouvelle enquête menée par la police métropolitaine. Ces allégations ont été signalées pour la première fois en août 2025. »

Ces nouvelles allégations conduiront Partey à comparaître devant le tribunal de première instance de Westminster le vendredi 13 mars. Lors de sa comparution devant la Cour royale de Southwark en septembre 2025, l'international ghanéen avait plaidé non coupable de cinq chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle.

Ces infractions présumées ont eu lieu entre 2021 et 2022, Partey ayant signé pour Arsenal en octobre 2020. Il était alors titulaire régulier de l'équipe première des Gunners, avec 167 apparitions pour le club de Premier League en cinq saisons.