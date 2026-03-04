L'ancien entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, parmi les candidats pour prendre la tête du club londonien rival à la fin de la saison

Selon The Sun, Palace a identifié Frank comme candidat principal pour succéder à Glasner à la fin de la saison actuelle. Les Eagles commencent à planifier une nouvelle ère après l'accord mutuel selon lequel Glasner quittera son poste de manager cet été. Alors que la recherche d'un successeur s'est intensifiée ces dernières semaines, la priorité immédiate pour les Londoniens du sud reste le maintien en Premier League.

Palace et Glasner gèrent simplement la situation pour l'instant, le club étant déterminé à le garder jusqu'à la fin de la saison avant de nommer un nouveau manager permanent. Cet arrangement permet au conseil d'administration de mener un processus de recrutement approfondi tandis que Glasner dirige l'équipe à travers une saison difficile pour les détenteurs de la FA Cup. Actuellement, Palace occupe la 14e place avec 35 points, conservant une avance de 10 points sur la zone de relégation.