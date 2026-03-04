Getty Images Sport
Traduit par
L'ancien entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, parmi les candidats pour prendre la tête du club londonien rival à la fin de la saison
La fin de l'ère Glasner
Selon The Sun, Palace a identifié Frank comme candidat principal pour succéder à Glasner à la fin de la saison actuelle. Les Eagles commencent à planifier une nouvelle ère après l'accord mutuel selon lequel Glasner quittera son poste de manager cet été. Alors que la recherche d'un successeur s'est intensifiée ces dernières semaines, la priorité immédiate pour les Londoniens du sud reste le maintien en Premier League.
Palace et Glasner gèrent simplement la situation pour l'instant, le club étant déterminé à le garder jusqu'à la fin de la saison avant de nommer un nouveau manager permanent. Cet arrangement permet au conseil d'administration de mener un processus de recrutement approfondi tandis que Glasner dirige l'équipe à travers une saison difficile pour les détenteurs de la FA Cup. Actuellement, Palace occupe la 14e place avec 35 points, conservant une avance de 10 points sur la zone de relégation.
- Getty Images Sport
Frank cherche à se racheter rapidement
Frank, qui a récemment vu son mandat dans le nord de Londres écourté, s'est imposé comme l'un des favoris grâce à sa grande expérience dans l'élite anglaise et à ses précédents succès dans la capitale avec Brentford. Le tacticien danois serait impatient de revenir rapidement sur le terrain pour rétablir sa réputation après un passage difficile et très médiatisé au Tottenham Hotspur Stadium.
Frank a vu son rêve de rejoindre Tottenham s'effondrer, quittant officiellement le club en février dernier. Au cours de son bref passage, il a dirigé 38 matches toutes compétitions confondues, mais n'a remporté que 13 victoires, ne parvenant pas à instaurer la culture et le style de football organisé qui avaient fait son succès à Brentford. Malgré la fin abrupte de son passage chez les Spurs, la direction de Selhurst Park reste très impressionnée par l'ensemble de son travail en Premier League.
Une stratégie tactique adaptée pour Palace
Le style de jeu reste un facteur non négociable pour la direction de Palace, qui passe au crible les remplaçants potentiels. Selon certaines sources au sein du club, celui-ci aurait déjà une idée précise du profil de son prochain entraîneur, recherchant quelqu'un dont le style de jeu serait très similaire à celui de Glasner. Cette continuité est considérée comme essentielle pour éviter un remaniement total de l'équipe et maintenir une philosophie offensive.
Les antécédents avérés de Frank en matière de développement d'équipes cohésives et pratiquant un pressing haut font de lui une option intéressante pour un club qui se targue de sa discipline tactique. Un club disposant du budget et de l'ambition de Palace pourrait convenir parfaitement à Frank, compte tenu de ses antécédents à Brentford, où il a permis à l'équipe de consolider sa place parmi l'élite anglaise. Sa capacité à travailler dans une structure spécifique tout en dépassant les objectifs fixés est très appréciée.
- (C)Getty Images
Se préparer pour un été crucial
Une expérience en Premier League sera considérée comme essentielle, étant donné que Palace souhaite éviter de se retrouver à nouveau confronté à une lutte contre la relégation. Le club espère que le prochain entraîneur connaîtra des débuts plus sereins, car le football européen, qui a considérablement alourdi le calendrier cette saison, pourrait ne pas être au programme l'année prochaine.
Palace recherche autant la stabilité que l'ambition, et l'expérience de Frank dans la construction d'équipes à partir de zéro répond parfaitement à ces deux critères. Le conseil d'administration est convaincu que le bon choix pourrait mettre le club sur la voie d'un succès durable au plus haut niveau tout en conservant son style offensif et organisé. Bien que rien n'ait encore été décidé, son nom s'est rapidement hissé en tête de la liste des candidats potentiels.
Publicité