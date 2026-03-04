L'ancien entraîneur de Tottenham présente ses excuses pour ses critiques acerbes à l'encontre de Benjamin Sesko, alors que l'attaquant de Manchester United enchaîne les buts

Sherwood, qui a remporté la Premier League en tant que joueur avec Blackburn et a entraîné Tottenham lors de la saison 2013-2014, a présenté ses excuses publiques à Sesko, admettant qu'il avait « eu tort » au vu de la récente résurgence du Slovène. Dans le podcast No Tippy Tappy Football deBOYLE Sports etFooty Accumulators, il a admis que son évaluation précédente du joueur de 22 ans avait été trop sévère. L'ancien entraîneur devenu commentateur avait précédemment critiqué les performances de Sesko pendant les derniers mois turbulents du club sous la direction de Ruben Amorim, allant même jusqu'à suggérer que l'attaquant « ne devrait plus jamais porter le maillot de Manchester United ».

Ces critiques ont atteint leur paroxysme lors du match nul 2-2 contre Burnley en janvier, lorsque Sherwood a demandé le remplacement de Sesko à la mi-temps, avant que le Slovène ne marque deux buts en seconde période. Sesko a eu du mal à s'adapter aux exigences physiques du football anglais après son départ très médiatisé du RB Leipzig. Cependant, le paysage à Old Trafford a radicalement changé depuis l'arrivée de Carrick, qui a réussi à intégrer l'attaquant dans un système qui tire parti de ses immenses qualités physiques et de sa vitesse.