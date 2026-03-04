(C)Getty Images
L'ancien entraîneur de Tottenham présente ses excuses pour ses critiques acerbes à l'encontre de Benjamin Sesko, alors que l'attaquant de Manchester United enchaîne les buts
Un revirement spectaculaire pour l'homme aux 74 millions de livres sterling
Sherwood, qui a remporté la Premier League en tant que joueur avec Blackburn et a entraîné Tottenham lors de la saison 2013-2014, a présenté ses excuses publiques à Sesko, admettant qu'il avait « eu tort » au vu de la récente résurgence du Slovène. Dans le podcast No Tippy Tappy Football deBOYLE Sports etFooty Accumulators, il a admis que son évaluation précédente du joueur de 22 ans avait été trop sévère. L'ancien entraîneur devenu commentateur avait précédemment critiqué les performances de Sesko pendant les derniers mois turbulents du club sous la direction de Ruben Amorim, allant même jusqu'à suggérer que l'attaquant « ne devrait plus jamais porter le maillot de Manchester United ».
Ces critiques ont atteint leur paroxysme lors du match nul 2-2 contre Burnley en janvier, lorsque Sherwood a demandé le remplacement de Sesko à la mi-temps, avant que le Slovène ne marque deux buts en seconde période. Sesko a eu du mal à s'adapter aux exigences physiques du football anglais après son départ très médiatisé du RB Leipzig. Cependant, le paysage à Old Trafford a radicalement changé depuis l'arrivée de Carrick, qui a réussi à intégrer l'attaquant dans un système qui tire parti de ses immenses qualités physiques et de sa vitesse.
« Au départ, je pensais qu'il deviendrait comme Weghorst. »
L'évolution tactique de Sesko et sa confiance accrue sur le terrain ont conduit Sherwood à changer d'avis. Dans sa déclaration, il a déclaré : « J'ai basé mon évaluation sur le Benjamin Sesko que j'ai vu jouer sous les ordres de Ruben Amorim, un attaquant qui n'a pas voulu se lever pour tirer un penalty à Grimsby. Même les fans les plus fervents de Man United admettront qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes l'année dernière. Au départ, je pensais qu'il allait connaître le même sort que Wout Weghorst et devenir une nouvelle recrue ratée pour les Red Devils, mais j'avais tort et je lui dois des excuses ! »
L'effet Carrick et une hausse statistique
Les statistiques confirment le nouvel optimisme de Sherwood. Depuis son arrivée de la Bundesliga l'été dernier, Sesko a marqué neuf buts en 25 apparitions toutes compétitions confondues. Cependant, le chiffre le plus révélateur est son efficacité récente : sept de ces buts ont été marqués lors de ses huit dernières apparitions. Cette remontée coïncide directement avec la nomination de Carrick, ce qui suggère que l'ancien milieu de terrain de United a trouvé la clé tactique qui échappait à son prédécesseur.
Une course décisive pour l'attaque des Red Devils
Sesko fait face à une période décisive alors que United entre en action à la fin de la saison. Avec une productivité en hausse, le défi pour la star slovène est de conserver son efficacité alors que la pression s'intensifie dans la course au top 4. Alors qu'ils se préparent à affronter Newcastle United à St James' Park ce mercredi, les Red Devils, qui occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League, poursuivent avec détermination leur quête d'une place en Ligue des champions, et Carrick n'exclut pas non plus une remontée tardive pour le titre.
