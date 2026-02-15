Getty Images Sport
L'ancien entraîneur de Tottenham envoie un message à Igor Tudor, le nouveau patron des Spurs étant invité à construire son équipe autour de deux jeunes stars
Tottenham dans la lutte contre la relégation après une saison catastrophique
Frank a quitté Tottenham en tant que pire entraîneur de l'histoire des « six grands » de la Premier League, selon les statistiques. Son équipe des Spurs a récolté 29 points en 26 matchs de championnat et n'a remporté aucune victoire nationale en 2026, ses seules victoires de l'année civile ayant été obtenues contre les équipes de Bundesliga Borussia Dortmund et Eintracht Francfort en Ligue des champions. Tudor a été confirmé samedi comme successeur de Frank et a déjà reçu quelques conseils de l'un de ses prédécesseurs.
Redknapp appelle à un regain de confiance
Redknapp, qui a dirigé les Spurs de 2008 à 2012 et a mené le club en Ligue des champions pour la première fois de son histoire moderne, a écrit dans The Sun: « Avec de la conviction, tout est possible. Et insuffler aux joueurs de Tottenham la confiance dont ils ont tant besoin sera la tâche la plus importante du manager intérimaire Igor Tudor lorsqu'il franchira les portes pour rencontrer son équipe. »
Il a ajouté : « Le message pour Tudor est similaire à celui que j'ai utilisé lorsque je suis arrivé à White Hart Lane en 2008. Nous avions des joueurs fantastiques dont la confiance était au plus bas après avoir perdu leurs huit premiers matchs de championnat.
La première chose que j'ai faite a donc été de remonter le moral de Luka Modric et Gareth Bale et de leur rappeler à quel point ils étaient bons, quelles étaient leurs qualités et ce qu'ils pouvaient faire à leurs adversaires. Je devais convaincre Modric qu'il n'y avait personne de meilleur que lui en Premier League à ce moment-là. Et tout est parti de cette conviction.
Les joueurs ne doivent pas avoir honte de travailler, de courir après chaque ballon et, lorsqu'ils le perdent, de continuer à courir et à pousser. »
Gray & Bergvall pourraient sauver les Spurs, selon Redknapp
Redknapp a également suggéré que les jeunes stars Lucas Bergvall et Archie Gray, ce dernier étant salué comme le « futur capitaine de Tottenham », pourraient être les joueurs qui aideront l'équipe à sortir de la zone de relégation, tout en rejetant les suggestions selon lesquelles Cristian Romero devrait être démis de ses fonctions de capitaine.
« Tudor devra encore s'occuper de quelques joueurs, et notamment du capitaine Cristian Romero », a poursuivi Redknapp.
« Vous ne pouvez pas lui retirer le brassard, même si cela semble être une solution facile. Retirez le brassard de capitaine à Romero et vous le perdrez dès le premier jour.
À court terme, vous avez besoin de lui à vos côtés, mais il faut avoir une conversation franche avec lui au sujet de son manque de discipline. »
Il a ajouté : « Le milieu de terrain Archie Gray, âgé de 19 ans, est un excellent exemple à suivre pour Romero et le reste de l'équipe. Pour moi, il a été le joueur de l'année de Tottenham la saison dernière et il est performant quel que soit le poste où il joue.
Gray est le futur capitaine de Tottenham et tout le monde devrait prendre exemple sur lui. Il est performant et fait preuve d'engagement et de volonté, qu'il joue arrière droit, défenseur central ou milieu de terrain.
Les jeunes joueurs de Tottenham, Gray et Lucas Bergvall, montrent l'exemple depuis trop longtemps et il est temps que les joueurs plus expérimentés suivent leur exemple. »
Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
Le premier match de Tudor à la tête des Spurs ne pourrait être plus important, puisque sa nouvelle équipe accueillera Arsenal dimanche prochain dans le cadre du derby du nord de Londres. Le Croate ne devrait pas rester entraîneur au-delà de la fin de la saison, Tottenham cherchant à nommer un entraîneur à plus long terme cet été. Roberto De Zerbi et l'ancien entraîneur Mauricio Pochettino font partie des candidats.
