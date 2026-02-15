L'ancien entraîneur de Tottenham envoie un message à Igor Tudor, le nouveau patron des Spurs étant invité à construire son équipe autour de deux jeunes stars

Redknapp, qui a dirigé les Spurs de 2008 à 2012 et a mené le club en Ligue des champions pour la première fois de son histoire moderne, a écrit dans The Sun: « Avec de la conviction, tout est possible. Et insuffler aux joueurs de Tottenham la confiance dont ils ont tant besoin sera la tâche la plus importante du manager intérimaire Igor Tudor lorsqu'il franchira les portes pour rencontrer son équipe. »

Il a ajouté : « Le message pour Tudor est similaire à celui que j'ai utilisé lorsque je suis arrivé à White Hart Lane en 2008. Nous avions des joueurs fantastiques dont la confiance était au plus bas après avoir perdu leurs huit premiers matchs de championnat.

La première chose que j'ai faite a donc été de remonter le moral de Luka Modric et Gareth Bale et de leur rappeler à quel point ils étaient bons, quelles étaient leurs qualités et ce qu'ils pouvaient faire à leurs adversaires. Je devais convaincre Modric qu'il n'y avait personne de meilleur que lui en Premier League à ce moment-là. Et tout est parti de cette conviction.

Les joueurs ne doivent pas avoir honte de travailler, de courir après chaque ballon et, lorsqu'ils le perdent, de continuer à courir et à pousser. »