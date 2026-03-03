Getty Images Entertainment
L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, « n'apprécie pas » son rôle chez Red Bull et pourrait QUITTER le club cet été
Un démantèlement rapide du grand projet
Klopp a pris ses fonctions de directeur mondial du football chez Red Bull le 1er janvier 2025, fort de son mandat légendaire à Anfield. Cependant, après seulement quatorze mois à ce poste, la lune de miel est déjà terminée. Le quotidien autrichien Salzburger Nachrichten a récemment fait état de tensions importantes entre les dirigeants du conglomérat de boissons énergisantes et le tacticien allemand de 58 ans.
Le principal catalyseur de cette détérioration des relations serait la sous-performance des clubs phares de la marque. Le RB Leipzig occupe actuellement la cinquième place de la Bundesliga, avec un retard considérable de 19 points sur le Bayern Munich. Cette difficulté au niveau national est alarmante compte tenu de leur calendrier allégé suite à leur absence des compétitions européennes. De plus, Klopp a été vivement critiqué pour avoir orchestré la nomination du manager Ole Werner. La situation est tout aussi sombre en Autriche, où le RB Salzbourg a subi une élimination sans gloire lors de la phase de ligue de l'Europa League, aggravée par un manque inquiétant de continuité managériale attribué directement à la supervision de Klopp.
Les dirigeants s'efforcent de maintenir un front uni
Malgré les preuves croissantes de troubles en coulisses, la hiérarchie de Red Bull a tenté d'apaiser la tempête médiatique. Conscient des dommages potentiels pour la marque qu'une séparation prématurée pourrait causer, le président de Red Bull, Oliver Mintzlaff, a finalement répondu aux rumeurs qui circulaient. Défendant fermement le régime actuel, Mintzlaff a déclaré : « C'est complètement absurde et infondé. Nous sommes satisfaits du travail de Jürgen Klopp. »
Néanmoins, cette démonstration publique de confiance contredit fortement la dure réalité qui se déroule sur le terrain. Klopp a été spécifiquement recruté pour améliorer les résultats sportifs, en apportant une mentalité de gagnant qui permettrait à Leipzig et à Salzbourg de devenir des forces capables de remporter des titres. Alors que les deux tiers de la saison actuelle sont terminés, l'incapacité à répondre à ces attentes stratégiques ambitieuses a mis à rude épreuve la dynamique de travail. Le contraste saisissant entre le discours défensif de Mintzlaff et le mécontentement évident relayé par les médias locaux révèle une relation profondément fracturée au plus haut niveau de l'organisation.
La déconnexion parisienne et l'isolement stratégique
Les problèmes structurels qui dépassent les frontières allemandes et autrichiennes illustrent encore davantage pourquoi ce partenariat pourrait toucher à sa fin. La récente acquisition par Red Bull d'une participation minoritaire dans le Paris FC aux côtés de la famille Arnault était censée permettre à Klopp d'exercer son influence considérable. Si l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund a souvent assisté aux matchs du club nouvellement promu en Ligue 1, son implication réelle dans les décisions stratégiques cruciales a été étonnamment minime.
La semaine dernière, le départ du manager du Paris FC, Stéphane Gilli, a mis en évidence ce décalage. Plutôt que de tirer parti de son formidable réseau pour installer un tacticien en phase avec la philosophie de pressing haut synonyme de la marque, Klopp est resté en retrait, comme le révèle un nouvel article de L'Équipe. Il n'a notamment pas défendu les anciens employés de Red Bull Marco Rose ou Adi Hutter, pourtant disponibles. Au lieu de cela, le club parisien a nommé Antoine Kombouaré, dont le profil tactique est en contradiction avec la méthodologie établie par Red Bull.
Le carrousel managérial et l'ombre de Glasner
À l'approche des vacances d'été, une résiliation anticipée de ce contrat semble de plus en plus inévitable. Selon L'Équipe, le problème fondamental est que Klopp « n'apprécie pas » ses responsabilités administratives générales et regrette profondément le frisson quotidien de la préparation tactique. Au fil des mois, son désir de revenir à la gestion de première ligne s'intensifie, marquant exactement vingt mois depuis son départ émouvant de Merseyside. Le prochain mercato estival représente un point de rupture naturel, qui pourrait permettre à Klopp de rechercher un poste d'entraîneur de haut niveau qui lui convienne.
Pour Red Bull, l'attention pourrait se porter sur la planification de la succession afin de s'assurer que son infrastructure sportive ne soit pas laissée à l'abandon avant une pré-saison cruciale. Le candidat qui se démarque est Oliver Glasner, qui devrait être disponible cet été. L'actuel manager de Crystal Palace possède exactement le pedigree tactique, la philosophie de pressing et l'expérience de la Bundesliga nécessaires pour superviser le réseau.
