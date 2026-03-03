L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, « n'apprécie pas » son rôle chez Red Bull et pourrait QUITTER le club cet été

Klopp a pris ses fonctions de directeur mondial du football chez Red Bull le 1er janvier 2025, fort de son mandat légendaire à Anfield. Cependant, après seulement quatorze mois à ce poste, la lune de miel est déjà terminée. Le quotidien autrichien Salzburger Nachrichten a récemment fait état de tensions importantes entre les dirigeants du conglomérat de boissons énergisantes et le tacticien allemand de 58 ans.

Le principal catalyseur de cette détérioration des relations serait la sous-performance des clubs phares de la marque. Le RB Leipzig occupe actuellement la cinquième place de la Bundesliga, avec un retard considérable de 19 points sur le Bayern Munich. Cette difficulté au niveau national est alarmante compte tenu de leur calendrier allégé suite à leur absence des compétitions européennes. De plus, Klopp a été vivement critiqué pour avoir orchestré la nomination du manager Ole Werner. La situation est tout aussi sombre en Autriche, où le RB Salzbourg a subi une élimination sans gloire lors de la phase de ligue de l'Europa League, aggravée par un manque inquiétant de continuité managériale attribué directement à la supervision de Klopp.