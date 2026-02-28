L'ancien entraîneur de l'équipe nationale américaine révèle les conseils prodigués par de « grands joueurs » à Weston McKennie alors qu'un contrat lucratif avec la Juventus se profile à l'horizon

McKennie a rejoint la Juventus en 2020 après avoir été transféré gratuitement depuis le club allemand, mais il a eu du mal à vraiment s'imposer à Turin. L'international américain a fait des allers-retours dans l'équipe pendant la majeure partie de son séjour en Italie et a connu une terrible période de prêt à Leeds en 2023. Lorsque le séjour de McKennie dans le Yorkshire s'est soldé par une relégation de la Premier League et son exclusion totale de l'équipe, sa carrière au plus haut niveau du football semblait compromise.

Il est retourné en Italie et a rejoint une Juventus en difficulté, où il s'est transformé et a relancé sa carrière. Ce joueur polyvalent a accepté de jouer à plusieurs postes, notamment celui d'arrière latéral, et a récemment trouvé sa place en tant que numéro neuf. McKennie n'est peut-être pas du même calibre qu'Alessandro Del Piero, Michel Platini ou Roberto Baggio, mais il a apporté une contribution importante en l'absence de Jonathan David.

Le joueur de 27 ans, qui compte jusqu'à présent quatre buts et cinq passes décisives en Serie A, devrait être récompensé pour sa bonne forme par un nouveau contrat juteux. La nouvelle n'a pas surpris son ancien sélectionneur national, qui a insisté sur le fait que McKennie est un excellent joueur.