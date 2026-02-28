Getty Images Sport
L'ancien entraîneur de l'équipe nationale américaine révèle les conseils prodigués par de « grands joueurs » à Weston McKennie alors qu'un contrat lucratif avec la Juventus se profile à l'horizon
McKennie retrouve sa forme
McKennie a rejoint la Juventus en 2020 après avoir été transféré gratuitement depuis le club allemand, mais il a eu du mal à vraiment s'imposer à Turin. L'international américain a fait des allers-retours dans l'équipe pendant la majeure partie de son séjour en Italie et a connu une terrible période de prêt à Leeds en 2023. Lorsque le séjour de McKennie dans le Yorkshire s'est soldé par une relégation de la Premier League et son exclusion totale de l'équipe, sa carrière au plus haut niveau du football semblait compromise.
Il est retourné en Italie et a rejoint une Juventus en difficulté, où il s'est transformé et a relancé sa carrière. Ce joueur polyvalent a accepté de jouer à plusieurs postes, notamment celui d'arrière latéral, et a récemment trouvé sa place en tant que numéro neuf. McKennie n'est peut-être pas du même calibre qu'Alessandro Del Piero, Michel Platini ou Roberto Baggio, mais il a apporté une contribution importante en l'absence de Jonathan David.
Le joueur de 27 ans, qui compte jusqu'à présent quatre buts et cinq passes décisives en Serie A, devrait être récompensé pour sa bonne forme par un nouveau contrat juteux. La nouvelle n'a pas surpris son ancien sélectionneur national, qui a insisté sur le fait que McKennie est un excellent joueur.
Berhalter n'est pas surpris par McKennie
Interrogé sur la forme de McKennie, Berhalter a expliqué, via TuttoJuve, que la nouvelle d'un nouveau contrat à la Juventus « ne me surprend pas du tout ».
Il a ajouté : « Cela démontre la détermination du guerrier à continuer de se battre même lorsque les choses deviennent difficiles. Je me souviens que Pierre Low lui avait dit dès le début, lors de son premier passage à la Juventus, qu'« il est facile de jouer pour la Juventus pendant une saison, mais seuls les grands joueurs peuvent le faire pendant 10 ans ».
Berhalter pense que ce conseil est resté gravé dans l'esprit de McKennie tout au long de son parcours mouvementé en Italie. « Il a compris qu'il fallait se donner à 100 % chaque jour pour faire partie d'un club de haut niveau. Ce qui est formidable chez Weston, c'est sa capacité à surmonter les difficultés et à toujours se montrer à la hauteur. C'est ce qui le distingue des autres, et son caractère l'aide à réussir au plus haut niveau. »
McKennie offre des « performances complètes »
Berhalter a ajouté qu'il avait constaté des signes d'amélioration chez la star de l'équipe nationale américaine, dont la capacité à occuper différents postes lui permet de se démarquer en Serie A.
« Il s'est beaucoup amélioré ces dernières années, devenant un joueur mature capable d'avoir un impact à différents postes », a ajouté Berhalter. « Il a toujours eu la capacité de marquer des buts et de fournir des passes décisives, mais je pense qu'il offre désormais des performances plus complètes. »
Les difficultés de la Juventus persistent
La saison a été difficile pour la Juventus, qui lutte pour se qualifier pour la Ligue des champions. Elle occupe actuellement la sixième place de la Serie A, à quatre points de la quatrième place occupée par la Roma, et risque de ne pas participer à la plus grande compétition européenne la saison prochaine.
La Vieille Dame est loin du rythme imposé par le leader du championnat, l'Inter Milan, et accuse également un retard important sur ses poursuivants. Elle a également connu une fin de semaine difficile en Europe, éliminée de la Ligue des champions par Galatasaray après une piètre performance en Turquie lors du match aller.
Elle aura l'occasion de réduire l'écart avec la Roma dimanche, lorsqu'elle se rendra dans la capitale italienne, dans l'espoir de se rapprocher à un point de l'équipe de Gian Piero Gasperini. McKennie sera déterminé à jouer un rôle aussi important que possible pour le club jusqu'à la fin de la saison, avant de rejoindre son pays pour disputer la Coupe du monde à domicile cet été.
