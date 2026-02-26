L'ancien attaquant de West Ham Michail Antonio s'apprête à conclure un transfert surprise après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie

Antonio était pressenti pour signer à Leicester au début de l'année, mais l'accord n'a pas abouti. L'entraîneur de l'époque, Marti Cifuentes, a expliqué pourquoi à BBC Sport Leicester : « Michail a subi un contretemps à l'entraînement. C'est une petite blessure. C'est dommage. Cela signifie probablement que nous ne pourrons pas poursuivre le processus que nous avons entamé. Le mercato est ouvert. Nous allons essayer de voir quelles autres options s'offrent à nous. »

Cifuentes a depuis été limogé et remplacé par Gary Rowett. Les Foxes ont également été pénalisés de six points pour infractions financières et se trouvent actuellement en zone de relégation.