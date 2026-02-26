Goal.com
Michail Antonio West HamGetty Images
Gill Clark

L'ancien attaquant de West Ham Michail Antonio s'apprête à conclure un transfert surprise après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie

L'ancien attaquant de West Ham, Michail Antonio, a choisi son prochain club et devrait conclure un transfert surprise dans les prochains jours. L'attaquant s'entraînait avec l'équipe de Charlton Athletic, qui évolue en Championship, mais il s'apprête désormais à partir à l'étranger pour relever un nouveau défi. Antonio n'a plus disputé de match officiel depuis qu'il a subi une grave fracture à la jambe dans un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie.

  • Antonio prêt à reprendre du service

    Antonio a été libéré par West Ham l'été dernier après l'expiration de son contrat avec le club. L'attaquant a disputé 323 matchs pour West Ham, marquant 83 buts, mais n'a plus joué pour l'équipe senior après un terrible accident de voiture qui lui a valu de multiples fractures aux jambes. Antonio a joué pour l'équipe des moins de 21 ans du club, marquant deux buts lors de son premier match après son retour, et a également joué pour la Jamaïque lors de la Gold Cup de la Concacaf en juin. L'attaquant est ensuite retourné en Angleterre et s'entraîne depuis avec les équipes de Leicester et Charlton, qui évoluent en Championship. Le joueur de 35 ans a même discuté d'un éventuel transfert à Charlton, mais il a désormais décidé que son avenir se trouvait ailleurs.

  • Real Betis Balompie v Chelsea FC - UEFA Conference League Final 2025Getty Images Sport

    Antonio en route pour le Qatar

    Selon BBC Sport, Antonio s'apprête à signer un contrat à court terme avec le club Al-Sailiya, qui évolue dans la Ligue des étoiles du Qatar. L'attaquant signera un contrat à court terme qui courra jusqu'à la fin de la saison. Al-Sailiya n'a plus que six matchs à disputer dans la campagne actuelle et occupe la neuvième place du classement. La confirmation officielle du transfert est attendue dans les prochains jours, Antonio s'apprêtant à relever un nouveau défi au Moyen-Orient. 

  • Pourquoi Leicester n'a pas recruté Antonio

    Antonio était pressenti pour signer à Leicester au début de l'année, mais l'accord n'a pas abouti. L'entraîneur de l'époque, Marti Cifuentes, a expliqué pourquoi à BBC Sport Leicester : « Michail a subi un contretemps à l'entraînement. C'est une petite blessure. C'est dommage. Cela signifie probablement que nous ne pourrons pas poursuivre le processus que nous avons entamé. Le mercato est ouvert. Nous allons essayer de voir quelles autres options s'offrent à nous. »

    Cifuentes a depuis été limogé et remplacé par Gary Rowett. Les Foxes ont également été pénalisés de six points pour infractions financières et se trouvent actuellement en zone de relégation.

  • Luton Town v Forest Green Rovers - Emirates FA Cup First RoundGetty Images Sport

    Et ensuite ?

    Le retour d'Antonio à la compétition aura lieu 14 mois après son accident de voiture. Il a précédemment déclaré à la BBC qu'il avait le sentiment d'avoir reçu « une seconde chance dans la vie » après avoir été « proche de la mort ». L'attaquant s'est entraîné avec Leicester et Charlton ces derniers mois et espère donc pouvoir faire la différence au Qatar après avoir finalisé son transfert à Al-Sailiya.

