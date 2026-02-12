L'ancien attaquant de West Ham Michail Antonio en pourparlers pour revenir à Charlton après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie

Antonio s'est brièvement entraîné à Leicester City pour faciliter son rétablissement, mais il n'a finalement pas rejoint les Foxes.

Il a récemment déclaré à TNT Sports qu'il souhaitait signer un autre contrat : « Je n'en avais pas fini avec le football et je ne voulais pas que ma carrière se termine littéralement dans un accident de voiture.

La première chose que j'ai faite, dès que j'ai pu parler au médecin, c'est de lui demander : « Est-ce que je vais pouvoir rejouer ? » Et quand il m'a répondu « oui », ça m'a suffi, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je savais que j'avais encore beaucoup à donner et je sais que c'est toujours le cas. »

Il a ajouté à propos de son expérience avec les Reggae Boyz : « J'étais de retour sur le terrain six mois plus tard. J'ai joué quelques matchs pour la Jamaïque en juin. Encore aujourd'hui, ça me brûle.

La première fois que je suis entré sur le terrain, il y a eu un moment où un joueur jamaïcain a traversé le terrain, je me tenais devant le but ouvert, tout ce qu'il avait à faire était de me passer le ballon. Je lui criais dessus. Laissez-moi vivre ce moment, mon premier match depuis mon retour, mon histoire de comeback, c'est écrit dans les étoiles. Il a raté son tir, et vous savez ce qui est le pire ? Il a raté son tir et le ballon est passé à un demi-mètre derrière moi. J'ai tendu la jambe, j'ai tendu la jambe de toutes mes forces pour essayer de toucher le ballon, mais il est passé derrière moi. »