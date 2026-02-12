Getty Images
L'ancien attaquant de West Ham Michail Antonio en pourparlers pour revenir à Charlton après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie
Antonio pourrait faire son retour
Selon BBC Sport, Antonio a eu des discussions exploratoires avec Charlton au sujet d'un retour sensationnel dans le football professionnel. L'attaquant n'a plus joué en compétition en Angleterre depuis décembre 2024, après avoir subi de multiples fractures aux jambes lors d'un accident de voiture.
Le véhicule d'Antonio est entré en collision avec un arbre après avoir quitté l'entraînement des Hammers. Il a dû être désincarcéré et transporté par hélicoptère à l'hôpital. Une fois pris en charge par les secours, le vétéran a subi une intervention chirurgicale d'urgence à la jambe.
À l'époque, on pensait qu'Antonio aurait du mal à remarcher, sans parler de jouer au football. Il a toutefois fait des progrès remarquables dans son rétablissement et a fait son retour en équipe nationale jamaïcaine en juin 2025. Aujourd'hui, il pourrait bien faire son grand retour en Angleterre.
L'incroyable rétablissement d'Antonio
Antonio s'est brièvement entraîné à Leicester City pour faciliter son rétablissement, mais il n'a finalement pas rejoint les Foxes.
Il a récemment déclaré à TNT Sports qu'il souhaitait signer un autre contrat : « Je n'en avais pas fini avec le football et je ne voulais pas que ma carrière se termine littéralement dans un accident de voiture.
La première chose que j'ai faite, dès que j'ai pu parler au médecin, c'est de lui demander : « Est-ce que je vais pouvoir rejouer ? » Et quand il m'a répondu « oui », ça m'a suffi, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je savais que j'avais encore beaucoup à donner et je sais que c'est toujours le cas. »
Il a ajouté à propos de son expérience avec les Reggae Boyz : « J'étais de retour sur le terrain six mois plus tard. J'ai joué quelques matchs pour la Jamaïque en juin. Encore aujourd'hui, ça me brûle.
La première fois que je suis entré sur le terrain, il y a eu un moment où un joueur jamaïcain a traversé le terrain, je me tenais devant le but ouvert, tout ce qu'il avait à faire était de me passer le ballon. Je lui criais dessus. Laissez-moi vivre ce moment, mon premier match depuis mon retour, mon histoire de comeback, c'est écrit dans les étoiles. Il a raté son tir, et vous savez ce qui est le pire ? Il a raté son tir et le ballon est passé à un demi-mètre derrière moi. J'ai tendu la jambe, j'ai tendu la jambe de toutes mes forces pour essayer de toucher le ballon, mais il est passé derrière moi. »
Gravité de la blessure d'Antonio
Antonio a raconté son rétablissement à la BBC : « Je me suis fracturé le fémur à quatre endroits différents.
J'ai subi une seule opération chirurgicale par arthroscopie. Ils ont inséré une tige dans ma cuisse avec quatre boulons, ainsi que des vis et des boulons pour la recoller.
Mon premier chirurgien m'a dit de ne pas mettre de poids sur ma jambe pendant trois mois, ce qui correspond à peu près à aujourd'hui, et vous pouvez voir que je marche.
Nous avons consulté un deuxième spécialiste qui m'a dit que je devais commencer à mettre du poids sur ma jambe, en augmentant de 10 % à 100 % en trois semaines.
Mais j'ai gardé mes béquilles pendant deux semaines supplémentaires. Dans l'ensemble, ils disent qu'il faudra entre six et douze mois avant que ma jambe commence à guérir correctement. »
En août, il a confirmé avoir entamé des discussions en vue d'un retour. S'adressant à talkSPORT, Antonio a déclaré : « Je suis actuellement en pourparlers avec plusieurs clubs afin de déterminer quelle est la meilleure offre pour moi, et nous verrons bien comment cela se passe.
Pour être honnête, il y a un mélange [de différents clubs], nous discutons avec des clubs ici, nous discutons avec des clubs à l'étranger, mais je vais rester très vague - je discute avec des clubs en Angleterre et à l'étranger. »
Et ensuite ?
Antonio espère décrocher un contrat permanent alors qu'il tente de faire son retour. Charlton occupe actuellement la 18e place du championnat et affrontera Portsmouth mardi.
