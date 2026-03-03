L'ancien attaquant de Liverpool et Newcastle Andy Carroll sera jugé pour avoir enfreint une ordonnance du tribunal lui interdisant de contacter son ex-femme

Selon un article publié par The Sun, l'ancien footballeur de 37 ans, qui a notamment joué pour Newcastle United et Liverpool au cours d'une carrière prestigieuse, sera jugé pour avoir enfreint une décision de justice. Il est accusé d'avoir contacté son ex-femme, Billi Mucklow, en violation directe d'une ordonnance de non-molestation émise par le tribunal.

Le vétéran attaquant devait comparaître cette semaine devant la Cour royale de Chelmsford, dans l'Essex, pour répondre de ces accusations. Cependant, la procédure ne s'est pas déroulée comme prévu lorsque l'affaire a été appelée. Malgré la gravité des accusations, ni le joueur ni son représentant légal n'étaient présents dans la salle d'audience, ce qui a immédiatement soulevé des questions concernant le calendrier de l'audience et l'avancement de l'affaire.