AFP
Traduit par
L'ancien attaquant de Liverpool et Newcastle Andy Carroll sera jugé pour avoir enfreint une ordonnance du tribunal lui interdisant de contacter son ex-femme
Andy Carroll absent à l'audience devant la Cour royale de Chelmsford
Selon un article publié par The Sun, l'ancien footballeur de 37 ans, qui a notamment joué pour Newcastle United et Liverpool au cours d'une carrière prestigieuse, sera jugé pour avoir enfreint une décision de justice. Il est accusé d'avoir contacté son ex-femme, Billi Mucklow, en violation directe d'une ordonnance de non-molestation émise par le tribunal.
Le vétéran attaquant devait comparaître cette semaine devant la Cour royale de Chelmsford, dans l'Essex, pour répondre de ces accusations. Cependant, la procédure ne s'est pas déroulée comme prévu lorsque l'affaire a été appelée. Malgré la gravité des accusations, ni le joueur ni son représentant légal n'étaient présents dans la salle d'audience, ce qui a immédiatement soulevé des questions concernant le calendrier de l'audience et l'avancement de l'affaire.
- AFP
Le juge fixe la date du procès au début de l'année 2027.
Suite à l'absence inattendue du défendeur, le juge Christopher Morgan a pris des mesures pour officialiser le calendrier des prochaines procédures judiciaires. Le juge a finalement fixé la date du procès au 18 janvier de l'année prochaine, soit en 2027. Cela garantit que les allégations seront entendues dans leur intégralité, fixant ainsi une date définitive à laquelle l'ancienne star de West Ham et West Bromwich Albion devra répondre des accusations portées contre lui.
Le ministère public a ensuite clarifié la situation concernant l'absence de Carroll après avoir mené une enquête plus approfondie sur la question. La procureure Leanne Hemming a déclaré à la cour qu'elle avait été informée que les avocats de Carroll pensaient que la date de l'audience était en fait le 4 mars. En raison de cette confusion administrative, le juge Morgan a ajourné l'audience préliminaire au lendemain afin de permettre à la défense d'y assister, tout en fixant le procès principal au début de l'année 2027.
Allégations de violation d'une ordonnance de non-molestation
Le cœur du litige juridique concerne une série de communications qui auraient été effectuées par le footballeur au printemps dernier. Il est allégué que Carroll aurait appelé à plusieurs reprises Billi Mucklow, 38 ans, en mars de l'année dernière, violant ainsi une ordonnance de non-molestation. Malgré la gravité de ces accusations, l'actuel joueur de Dagenham & Redbridge a indiqué qu'il avait l'intention de nier l'accusation de non-respect de l'ordonnance, ouvrant ainsi la voie à un procès contesté.
Carroll et Mucklow, ancienne star de la populaire série de téléréalité The Only Way Is Essex, ont commencé leur relation en 2014. Le couple s'est finalement marié en juin 2022. Cependant, leur mariage très médiatisé a pris fin récemment, le couple ayant annoncé son divorce en septembre 2024. Ils ont trois enfants ensemble, tandis que Carroll a également deux enfants plus âgés issus d'une précédente relation avant sa rencontre avec Mucklow.
- Getty Images Sport
Carroll poursuit sa carrière footballistique dans la National League South
Carroll reste l'une des figures les plus reconnaissables du football anglais de la dernière décennie, notamment en raison de son transfert record à Liverpool en 2011, pour un montant de 35 millions de livres sterling. Sa carrière a débuté dans le club de sa ville natale, Newcastle United, où son style de jeu physique lui a valu d'être transféré à Anfield. Il a ensuite passé une longue période à West Ham United et a joué pour Reading et West Brom avant de rejoindre récemment le championnat non professionnel.
Sur la scène internationale, cet imposant attaquant a disputé neuf matches avec l'équipe nationale anglaise entre 2010 et 2012. Il a réussi à marquer deux buts pour les Three Lions, le plus mémorable étant un puissant coup de tête contre la Suède lors de la phase de groupes de l'Euro 2012. Actuellement, le vétéran poursuit sa carrière de joueur dans la National League South avec Dagenham & Redbridge, mais il va bientôt se concentrer en partie sur sa défense juridique.
Publicité