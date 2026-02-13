Getty
L'ancien attaquant de Liverpool Darwin Nunez brutalement écarté de l'équipe d'Al-Hilal après l'arrivée de Karim Benzema
Nunez s'est installé en Arabie saoudite après avoir remporté le titre de champion de Premier League.
Le joueur sud-américain Nunez a rejoint le Moyen-Orient pour 46 millions de livres sterling (63 millions de dollars) au cours de l'été 2025, après avoir peiné à donner le meilleur de lui-même de manière régulière pendant trois saisons à Anfield, où il a inscrit 40 buts en 143 apparitions pour le géant de la Premier League.
Il a quitté Merseyside avec un titre de champion d'Angleterre, mais était prêt à relever un nouveau défi après avoir décroché un contrat lucratif en Arabie saoudite. Ce rêve s'est rapidement transformé en cauchemar pour l'attaquant de 26 ans.
Nunez et Mari écartés de l'équipe d'Al-Hilal
L'arrivée de Nunez à Al-Hilal a été accueillie en grande pompe, son talent énigmatique devant s'épanouir à Riyad. Il a inscrit sept buts en 23 matches. Cependant, il aura peu de temps de jeu au cours des prochaines semaines.
En effet, Nunez a été écarté de l'équipe d'Al-Hilal qui participe à la Saudi Pro League. Les équipes ne sont autorisées à inscrire que huit joueurs étrangers nés avant 2003 dans leur effectif de 25 joueurs. Le Ballon d'Or Benzema a pris l'une de ces places après son transfert d'Al-Ittihad.
Nunez peut toujours participer à la Ligue des champions de l'AFC, mais il va devoir se contenter de regarder les matchs de loin. Il en va de même pour l'ancien défenseur d'Arsenal Pablo Mari, qui a également été écarté des plans d'Al-Hilal pour la seconde moitié de la saison 2025-26.
L'entraîneur Simone Inzaghi a déclaré à propos de ces choix difficiles : « La décision a été difficile, mais c'est le travail d'un entraîneur. Il prend de nombreuses décisions chaque jour, même à chaque séance d'entraînement.
Nunez et Pablo sont de bons joueurs. Je les veux dans toutes les compétitions, mais nous connaissons les restrictions concernant l'enregistrement des joueurs étrangers. Nous n'avons pas pu enregistrer Marcos Leonardo en tant que joueur né en Arabie saoudite. Le temps était compté et j'ai pris cette décision difficile. J'ai calmement informé les joueurs écartés de ma décision. »
Le tacticien italien a ajouté à propos de la présence d'un buteur français confirmé dans l'équipe : « Tout le monde connaît Benzema. C'est un grand champion. Il n'a pas besoin de marquer un triplé pour montrer son potentiel. Nous sommes heureux de l'avoir dans l'équipe - il nous apporte beaucoup à tous les niveaux, pas seulement sur le terrain. »
Mieux que Gyokeres : Arsenal aurait-il dû recruter Nunez ?
Nunez a trouvé une issue à Liverpool après avoir initialement poussé pour un transfert lors du mercato de janvier 2025. Il a glissé dans la hiérarchie offensive des Reds sous Arne Slot.
L'ancien milieu de terrain de Liverpool Dietmar Hamann a suggéré qu'Arsenal aurait dû chercher à recruter Nunez, plutôt que de dépenser 55 millions de livres sterling (75 millions de dollars) pour l'attaquant suédois Viktor Gyokeres.
Il a déclaré : « Je pensais que tout le monde s'en prenait à Darwin Nunez la saison dernière, mais je pensais que Nunez aurait été parfait pour Arsenal, une équipe qui crée beaucoup d'occasions.
Malgré tous ses défauts et toutes les occasions faciles qu'il a manquées, Nunez occupait toujours deux ou trois défenseurs grâce à son physique et sa vitesse. S'il savait finir, il serait probablement le meilleur joueur du monde. Mais je pense que pour Arsenal, il aurait été beaucoup plus adapté que Gyokeres.
Je ne pense pas qu'il fasse partie des meilleurs attaquants d'Europe. Je pense que c'est un buteur, mais là encore, je ne pense pas qu'un buteur contre les meilleures équipes soit suffisant, car je ne pense pas qu'il se mettra en position de marquer. »
Nunez fait pression pour revenir en Europe
Gyokeres a trouvé le chemin des filets à 13 reprises pour Arsenal cette saison, aidant son équipe à se hisser en tête du classement de la Premier League, mais il n'a pas marqué lors du dernier match des Gunners, qui ont fait match nul 1-1 contre Brentford.
Nunez, quant à lui, réfléchirait à ses options après avoir vu circuler des rumeurs sur un transfert vers le club turc de Fenerbahçe. Il chercherait à revenir en Europe après avoir eu du mal à s'adapter au Moyen-Orient.
