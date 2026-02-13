L'ancien attaquant de Liverpool Darwin Nunez brutalement écarté de l'équipe d'Al-Hilal après l'arrivée de Karim Benzema

L'arrivée de Nunez à Al-Hilal a été accueillie en grande pompe, son talent énigmatique devant s'épanouir à Riyad. Il a inscrit sept buts en 23 matches. Cependant, il aura peu de temps de jeu au cours des prochaines semaines.

En effet, Nunez a été écarté de l'équipe d'Al-Hilal qui participe à la Saudi Pro League. Les équipes ne sont autorisées à inscrire que huit joueurs étrangers nés avant 2003 dans leur effectif de 25 joueurs. Le Ballon d'Or Benzema a pris l'une de ces places après son transfert d'Al-Ittihad.

Nunez peut toujours participer à la Ligue des champions de l'AFC, mais il va devoir se contenter de regarder les matchs de loin. Il en va de même pour l'ancien défenseur d'Arsenal Pablo Mari, qui a également été écarté des plans d'Al-Hilal pour la seconde moitié de la saison 2025-26.

L'entraîneur Simone Inzaghi a déclaré à propos de ces choix difficiles : « La décision a été difficile, mais c'est le travail d'un entraîneur. Il prend de nombreuses décisions chaque jour, même à chaque séance d'entraînement.

Nunez et Pablo sont de bons joueurs. Je les veux dans toutes les compétitions, mais nous connaissons les restrictions concernant l'enregistrement des joueurs étrangers. Nous n'avons pas pu enregistrer Marcos Leonardo en tant que joueur né en Arabie saoudite. Le temps était compté et j'ai pris cette décision difficile. J'ai calmement informé les joueurs écartés de ma décision. »

Le tacticien italien a ajouté à propos de la présence d'un buteur français confirmé dans l'équipe : « Tout le monde connaît Benzema. C'est un grand champion. Il n'a pas besoin de marquer un triplé pour montrer son potentiel. Nous sommes heureux de l'avoir dans l'équipe - il nous apporte beaucoup à tous les niveaux, pas seulement sur le terrain. »