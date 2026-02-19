Getty/GOAL
L'ancien arbitre de Premier League Mark Clattenburg présente ses excuses après la polémique suscitée par ses commentaires sur Vinicius Junior
Allégations de racisme portées contre Prestianni
Lors d'un match mouvementé à Lisbonne, l'international brésilien Vinicius a ouvert le score de manière spectaculaire en début de seconde période. Après avoir envoyé le ballon dans la lucarne, le Sud-Américain s'est précipité vers le drapeau de corner pour célébrer son but devant les supporters locaux en colère.
Il est finalement revenu vers la ligne médiane et s'est aligné face à Prestianni, prêt pour la reprise du jeu. L'Argentin de 20 ans a murmuré quelque chose, tout en cachant sa bouche avec son maillot, et Vinicius s'est précipité vers l'arbitre François Letexier.
Le match a alors été interrompu, conformément aux directives de l'UEFA en cas de propos racistes présumés, et n'a repris qu'au bout de 10 minutes. C'est pendant cette pause que Clattenburg a livré son analyse controversée.
L'analyse de Clattenburg a suscité des critiques.
Il a déclaré à propos de Vinicius : « Oui, il a marqué un but magnifique, mais il aurait dû simplement retourner de l'autre côté du terrain et continuer le match. Vinicius Jr ne s'est pas rendu service. Il a compliqué la tâche de l'arbitre. Il a marqué un but magnifique et tout ce qu'il avait à faire, oui, célébrer, c'était de revenir. Mais il a rendu cette situation très, très difficile. »
Les commentaires de Clattenburg ont suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Troy Townsend, qui travaille depuis plus de dix ans pour l'association anti-discrimination Kick It Out, a été l'un des premiers à s'exprimer en publiant sur X : « Il ne devrait plus jamais être impliqué dans des commentaires. »
Townsend a depuis déclaré au Telegraph Sport: « Clattenburg aurait influencé beaucoup de gens avec ses commentaires sur l'incident. Son insinuation selon laquelle Vini Jr a posé un problème à l'arbitre est tout simplement extravagante et s'inscrit dans la culture de culpabilisation des victimes qui existe toujours à l'heure actuelle, en particulier avec Vini Jr.
Ses employeurs devront peut-être lui faire prendre conscience du danger de ses propos et de la façon dont ils peuvent être perçus, mais je suis sûr qu'il en est conscient. »
Un ancien arbitre de Premier League présente ses excuses pour ses propos
Clattenburg est conscient d'avoir tenu des propos déplacés et a présenté ses excuses dans un message publié sur les réseaux sociaux: « Rien ne justifie le racisme dans le sport ou dans la vie. J'ai commis une erreur, je suis désolé.
C'était en direct à la télévision, mon travail consiste à réagir dans l'instant et les mots que j'ai utilisés étaient maladroits et déplacés. J'ai déjà tiré les leçons de cette expérience et je remercie mes collègues qui ont couvert la situation avec classe tout au long de l'événement. »
Vinicius, qui a été victime de plusieurs insultes racistes au fil des ans, a déclaré après le match : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir.
« Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'est nouveau dans ma vie ou dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D'un autre côté, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté qui ne servait à rien. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire et alors que les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »
Une enquête a été ouverte sur les événements qui se sont déroulés à l'Estadio da Luz.
Prestianni a nié les accusations d'insultes racistes à l'encontre de Vinicius, affirmant que l'ailier brésilien « avait mal compris ce qu'il pensait avoir entendu ». Son entraîneur au Benfica, l'ancien coach du Real José Mourinho, a également été critiqué pour avoir tenté de défendre les actions de son joueur.
L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a ouvert une enquête sur les événements survenus à Lisbonne. Le gouvernement portugais, par l'intermédiaire de l'Autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport (APCVD), examine également l'incident. Les sanctions éventuelles seront annoncées une fois ces procédures terminées.
