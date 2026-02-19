L'ancien arbitre de Premier League Mark Clattenburg présente ses excuses après la polémique suscitée par ses commentaires sur Vinicius Junior

Il a déclaré à propos de Vinicius : « Oui, il a marqué un but magnifique, mais il aurait dû simplement retourner de l'autre côté du terrain et continuer le match. Vinicius Jr ne s'est pas rendu service. Il a compliqué la tâche de l'arbitre. Il a marqué un but magnifique et tout ce qu'il avait à faire, oui, célébrer, c'était de revenir. Mais il a rendu cette situation très, très difficile. »

Les commentaires de Clattenburg ont suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Troy Townsend, qui travaille depuis plus de dix ans pour l'association anti-discrimination Kick It Out, a été l'un des premiers à s'exprimer en publiant sur X : « Il ne devrait plus jamais être impliqué dans des commentaires. »

Townsend a depuis déclaré au Telegraph Sport: « Clattenburg aurait influencé beaucoup de gens avec ses commentaires sur l'incident. Son insinuation selon laquelle Vini Jr a posé un problème à l'arbitre est tout simplement extravagante et s'inscrit dans la culture de culpabilisation des victimes qui existe toujours à l'heure actuelle, en particulier avec Vini Jr.

Ses employeurs devront peut-être lui faire prendre conscience du danger de ses propos et de la façon dont ils peuvent être perçus, mais je suis sûr qu'il en est conscient. »