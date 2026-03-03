Getty Images Sport
Traduit par
L'agent de l'ancienne star de l'Inter répond aux rumeurs selon lesquelles l'attaquant souhaiterait quitter son club actuel pour jouer pour l'Iran dans le contexte du conflit avec les États-Unis et Israël
Un tournant surprenant dans la carrière de Taremi
Ces rumeurs ont commencé à circuler lundi dans divers médias turcs et grecs, laissant entendre que le buteur chevronné avait l'intention de rejoindre l'armée iranienne. Selon ces informations, cette décision serait une réponse directe à l'escalade du conflit impliquant Israël et les États-Unis, suite au décès du guide suprême Ali Khamenei. Cependant, le représentant du joueur s'est empressé de mettre fin aux rumeurs concernant cette enrôlement militaire surprenant. Federico Pastorello, qui gère les affaires de l'attaquant, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour nier catégoriquement que son client ait l'intention de quitter Athènes pour le champ de bataille en cette période troublée.
- Getty Images Sport
L'agent Pastorello met les choses au clair
Dans une déclaration ferme visant à mettre fin à l'incertitude croissante entourant l'avenir du joueur de 33 ans, Pastorello a insisté sur le fait que ces informations étaient totalement infondées. L'agent italien a souligné que les citations et les intentions attribuées à la star de l'Olympiakos ne correspondaient pas aux engagements professionnels réels du joueur ni à son état d'esprit actuel. En abordant directement la situation via Instagram, le représentant a cherché à rassurer les supporters grecs en leur affirmant que le finisseur clinique restait un élément central de l'équipe qui occupe actuellement la tête du classement de la Super League.
La déclaration complète de Pastorello était la suivante : « Au cours des dernières heures, des déclarations attribuées à Mehdi Taremi ont circulé, qui ne reflètent pas la réalité de la situation. Le joueur est entièrement concentré sur son travail, à Athènes, et sur son parcours professionnel, avec engagement et détermination. Dans une période délicate comme celle-ci, il est important d'éviter les interprétations hors contexte ou les reconstructions inexactes. Nous comptons sur le sens des responsabilités et le respect de chacun. »
L'attention reste focalisée sur la course au titre de la Super League grecque
Cette clarification arrive à un moment crucial pour l'Olympiakos, qui est actuellement engagé dans une course au titre nationale très serrée avec des clubs tels que l'AEK Athènes et le PAOK. Taremi a été un joueur essentiel pour le club basé au Pirée, marquant 10 buts en 16 matchs de championnat, et toute distraction concernant sa disponibilité aurait porté un coup dur aux aspirations du club au titre.
L'Olympiakos a récemment remporté une victoire difficile 2-1 contre le Panserraikos, un résultat qui lui permet de rester en lice pour le titre. Avec un match important contre le PAOK qui se profile à l'horizon, le club et ses supporters seront soulagés d'apprendre que leur attaquant vedette ne prévoit pas de partir. Le statut de l'équipe nationale iranienne reste un sujet de discussion ailleurs, avec des indices laissant penser qu'elle pourrait manquer la Coupe du monde 2026, mais pour Taremi, l'avenir immédiat se limite strictement aux stades de l'élite grecque.
- AFP
Course au titre ou appel aux armes : le rôle crucial de Taremi
Malgré la nature sensible du conflit impliquant l'Iran, les États-Unis et Israël, le message du camp Taremi est celui d'un retour à la normale. L'attaquant, qui s'est fait un nom en tant que buteur prolifique au Portugal avant son transfert très médiatisé à l'Inter, puis en Grèce, devrait continuer à mener l'attaque des Rouge et Blanc. Cela arrive à un moment crucial, alors que l'Olympiakos occupe actuellement la première place de la Super League grecque avec 53 points, à égalité avec l'AEK Athènes. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, le club comptera sur son buteur expérimenté pour rester « totalement concentré » sur la recherche du chemin des filets plutôt que de répondre à l'appel aux armes.
Publicité