L'agent de l'ancienne star de l'Inter répond aux rumeurs selon lesquelles l'attaquant souhaiterait quitter son club actuel pour jouer pour l'Iran dans le contexte du conflit avec les États-Unis et Israël

Dans une déclaration ferme visant à mettre fin à l'incertitude croissante entourant l'avenir du joueur de 33 ans, Pastorello a insisté sur le fait que ces informations étaient totalement infondées. L'agent italien a souligné que les citations et les intentions attribuées à la star de l'Olympiakos ne correspondaient pas aux engagements professionnels réels du joueur ni à son état d'esprit actuel. En abordant directement la situation via Instagram, le représentant a cherché à rassurer les supporters grecs en leur affirmant que le finisseur clinique restait un élément central de l'équipe qui occupe actuellement la tête du classement de la Super League.

La déclaration complète de Pastorello était la suivante : « Au cours des dernières heures, des déclarations attribuées à Mehdi Taremi ont circulé, qui ne reflètent pas la réalité de la situation. Le joueur est entièrement concentré sur son travail, à Athènes, et sur son parcours professionnel, avec engagement et détermination. Dans une période délicate comme celle-ci, il est important d'éviter les interprétations hors contexte ou les reconstructions inexactes. Nous comptons sur le sens des responsabilités et le respect de chacun. »