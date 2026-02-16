Getty Images
L'agent de Jürgen Klopp révèle que l'ancien entraîneur de Liverpool a été approché par Manchester United et Chelsea après son départ d'Anfield
Klopp a manqué d'énergie à Liverpool
Klopp a connu un grand succès pendant son passage à Liverpool, remportant la Ligue des champions en 2019, puis menant Liverpool à son premier titre de champion depuis 30 ans en 2019-2020. L'entraîneur allemand a également remporté la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe du monde des clubs pendant son passage chez les Reds, avant de surprendre les fans du monde entier en annonçant son départ en 2024. Klopp a expliqué les raisons de son départ dans une déclaration émouvante : « J'en ai déjà informé le club en novembre. Je comprends que cela puisse être un choc pour beaucoup de gens à ce moment précis, quand vous l'entendez pour la première fois, mais je peux évidemment l'expliquer, ou du moins essayer de l'expliquer. J'aime absolument tout dans ce club, j'aime tout dans cette ville, j'aime tout chez nos supporters, j'aime l'équipe, j'aime le personnel. J'aime tout. Mais le fait que je prenne quand même cette décision montre que je suis convaincu que c'est celle que je dois prendre. C'est que je suis, comment dire, à court d'énergie. Je n'ai aucun problème maintenant, évidemment, je savais depuis longtemps que je devrais l'annoncer à un moment donné, mais je vais très bien maintenant. Je sais que je ne peux pas faire ce travail encore et encore et encore et encore. »
Klopp convoité par Chelsea et Manchester United
Kosicke a maintenant révélé comment les clubs ont tenté de convaincre Klopp de revenir à la direction, affirmant qu'il avait déjà refusé les propositions de deux rivaux de Liverpool en Premier League : Il a déclaré à Transfermarkt: « Même Chelsea et Manchester United se sont renseignés, bien que Jürgen ait clairement indiqué qu'il ne coacherait aucun autre club en Angleterre. Ces demandes continuent d'affluer. Il est extrêmement satisfait de ce qu'il a accompli. Et c'est toujours merveilleux d'entrer dans l'histoire comme l'un des rares entraîneurs à n'avoir dirigé que trois clubs et à n'avoir jamais été licencié.
Peut-être qu'à un moment donné, il dira qu'il a besoin de retrouver l'ambiance des vestiaires. Mais pour l'instant, il est très, très heureux dans son rôle. Avant de rejoindre Red Bull, Jürgen aurait pu entraîner les États-Unis ou l'Angleterre. Probablement aussi l'Allemagne, si Julian Nagelsmann n'avait pas déjà été là. »
Klopp reviendra-t-il à la direction ?
Klopp a expliqué qu'il profitait pleinement de sa vie loin des terrains et que le management footballistique ne lui manquait pas depuis qu'il avait pris les rênes du Red Bull. En septembre, The Athletic lui a demandé s'il comptait rester loin des terrains et il a répondu : « C'est ce que je pense. Mais on ne sait jamais. J'ai 58 ans. Si je recommençais à 65 ans, tout le monde dirait : « Vous aviez dit que vous ne le referiez plus jamais ! » Euh, désolé, j'étais sûr à 100 % (quand je l'ai dit) ! C'est ce que je pense aujourd'hui. Rien ne me manque. »
Et ensuite ?
Klopp n'est peut-être plus dans le monde du management pour l'instant, mais son nom continue d'apparaître chaque fois qu'un poste de manager se libère. Il a déjà été associé à un retour sensationnel à Anfield cette saison, alors que la position d'Arne Slot à Liverpool est incertaine. L'équipe du Néerlandais a défendu de manière lamentable son titre de championne de Premier League, malgré des investissements importants cet été, et occupe actuellement la sixième place du classement.
