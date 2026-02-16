L'agent de Jürgen Klopp révèle que l'ancien entraîneur de Liverpool a été approché par Manchester United et Chelsea après son départ d'Anfield

Kosicke a maintenant révélé comment les clubs ont tenté de convaincre Klopp de revenir à la direction, affirmant qu'il avait déjà refusé les propositions de deux rivaux de Liverpool en Premier League : Il a déclaré à Transfermarkt: « Même Chelsea et Manchester United se sont renseignés, bien que Jürgen ait clairement indiqué qu'il ne coacherait aucun autre club en Angleterre. Ces demandes continuent d'affluer. Il est extrêmement satisfait de ce qu'il a accompli. Et c'est toujours merveilleux d'entrer dans l'histoire comme l'un des rares entraîneurs à n'avoir dirigé que trois clubs et à n'avoir jamais été licencié.

Peut-être qu'à un moment donné, il dira qu'il a besoin de retrouver l'ambiance des vestiaires. Mais pour l'instant, il est très, très heureux dans son rôle. Avant de rejoindre Red Bull, Jürgen aurait pu entraîner les États-Unis ou l'Angleterre. Probablement aussi l'Allemagne, si Julian Nagelsmann n'avait pas déjà été là. »