L'agent de Florian Wirtz « espère » toujours un transfert au Real Madrid et révèle avoir supplié Florentino Perez avant le transfert du milieu de terrain à Liverpool

L'agent de Wirtz, Volker Struth, a révélé que le joueur de 22 ans aurait pu rejoindre le Real Madrid plutôt que Liverpool.

Il a déclaré au journal Bild : « Pendant la période où un transfert à Liverpool ou au Bayern était en discussion, j'ai appelé Xabi Alonso et je lui ai dit : "Tu dois emmener le jeune de Leverkusen avec toi au Real". Xabi m'a répondu : "Tu n'as pas besoin de me le dire, tu dois le dire à Florentino Perez (le président du Real Madrid)."

« Je lui ai donc envoyé un message : « Cher Florentino, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises : j'ai ici un joueur que je recommande vivement. Florian Wirtz rend toutes les équipes du monde meilleures. »

Struth a ajouté qu'il espérait toujours que Wirtz puisse rejoindre le Santiago Bernabeu à l'avenir. Il a déclaré au podcast Phrasenmaher : « Cette année-là, ce n'était tout simplement pas le bon moment en raison de l'effectif et du budget. Même les caisses du Real Madrid ne sont pas toujours pleines. Mais je continue d'espérer que Florian jouera là-bas un jour.

Je n'étais pas suffisamment impliqué dans les offres qui étaient sur la table. Mon plus grand souhait, bien sûr, aurait été de voir Florian au Real Madrid, et je ne pense pas être le seul dans ce cas. Je pense également qu'il serait entre de très bonnes mains là-bas. Il se débrouille très bien à Liverpool actuellement, c'est un joueur très jeune et qui sait ce que l'avenir lui réserve. »