L'agent de Florian Wirtz « espère » toujours un transfert au Real Madrid et révèle avoir supplié Florentino Perez avant le transfert du milieu de terrain à Liverpool
Wirtz participe à un été mouvementé à Liverpool
Wirtz a fait partie d'un été marqué par des dépenses importantes à Anfield, les Reds ayant dépensé sans compter pour renforcer leur effectif. La star allemande est arrivée après avoir brillé dans l'équipe d'Alonso au Bayer Leverkusen et a rejoint les Reds aux côtés d'autres grands noms tels qu'Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong et Milos Kerkez. Malgré les investissements somptuaires dans l'équipe, les hommes d'Arne Slot ont connu une défense médiocre de leur titre en Premier League et occupent actuellement la sixième place du classement, à 16 points du leader Arsenal. Wirtz a eu du mal à s'imposer au cours des premiers mois de la saison après son transfert, tandis qu'Isak n'a pas non plus été à la hauteur de son prix élevé et a depuis été écarté en raison d'une grave blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale.
L'agent de Wirtz parle du Real Madrid
L'agent de Wirtz, Volker Struth, a révélé que le joueur de 22 ans aurait pu rejoindre le Real Madrid plutôt que Liverpool.
Il a déclaré au journal Bild : « Pendant la période où un transfert à Liverpool ou au Bayern était en discussion, j'ai appelé Xabi Alonso et je lui ai dit : "Tu dois emmener le jeune de Leverkusen avec toi au Real". Xabi m'a répondu : "Tu n'as pas besoin de me le dire, tu dois le dire à Florentino Perez (le président du Real Madrid)."
« Je lui ai donc envoyé un message : « Cher Florentino, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises : j'ai ici un joueur que je recommande vivement. Florian Wirtz rend toutes les équipes du monde meilleures. »
Struth a ajouté qu'il espérait toujours que Wirtz puisse rejoindre le Santiago Bernabeu à l'avenir. Il a déclaré au podcast Phrasenmaher : « Cette année-là, ce n'était tout simplement pas le bon moment en raison de l'effectif et du budget. Même les caisses du Real Madrid ne sont pas toujours pleines. Mais je continue d'espérer que Florian jouera là-bas un jour.
Je n'étais pas suffisamment impliqué dans les offres qui étaient sur la table. Mon plus grand souhait, bien sûr, aurait été de voir Florian au Real Madrid, et je ne pense pas être le seul dans ce cas. Je pense également qu'il serait entre de très bonnes mains là-bas. Il se débrouille très bien à Liverpool actuellement, c'est un joueur très jeune et qui sait ce que l'avenir lui réserve. »
L'amélioration de Wirtz lui vaut des éloges
Après un début de saison difficile, Wirtz a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives lors de ses neuf derniers matchs avec Liverpool, ce qui lui a valu les éloges de son entraîneur.
« Tout d'abord, il faut rendre hommage au joueur, car c'est lui qui doit faire le travail », a déclaré Slot aux journalistes. « Non seulement sur le terrain, mais aussi à la salle de sport. Ensuite, en tant qu'entraîneur, même s'il a un peu de mal au début, il faut continuer à le faire jouer, car c'est la seule façon pour lui de s'améliorer. Il en est l'exemple parfait.
Je pense qu'il ne s'est pas beaucoup amélioré avec le ballon, car il était déjà spécial dès le début. Peut-être qu'il a maintenant une meilleure connexion avec ses coéquipiers, car ils ont joué de plus en plus ensemble. C'est sans le ballon que je constate la plus grande amélioration chez lui, et chez certains autres, et cette combinaison vous prépare pour la Premier League. »
Et ensuite ?
Wirtz a manqué la victoire de Liverpool contre Nottingham Forest lors du dernier match après avoir été blessé lors de l'échauffement. Slot a confirmé après la victoire que Wirtz avait manqué le match en raison d'un problème au dos, qui ne semble pas grave. On espère que Wirtz pourra se remettre à temps pour jouer contre West Ham samedi à Anfield.
