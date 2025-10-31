Luca Williams-Barnett Tottenham NXGN GFXGetty/GOAL

L'académie de Tottenham tient son nouveau Kane ? Portrait de Luca Williams-Barnett, l'homme qui marque de 50 mètres

L'académie de Tottenham peine historiquement à produire des talents du calibre de ceux de ses rivaux du "Big Six", Harry Kane restant la grande exception. Mais l'arrivée de Thomas Frank, réputé pour son travail avec les jeunes, coïncide avec l'émergence d'un milieu offensif de 17 ans aux qualités hors normes : Luca Williams-Barnett. Analyse du 900e joueur de l'histoire du club, un prodige qui pourrait enfin devenir la première superstar entièrement formée au centre d'entraînement moderne du club.

Peu avant que la pandémie de coronavirus ne force le monde à s'arrêter en décembre 2019, Tottenham a filmé et publié une vidéo de ses joueurs de l'équipe première conduisant les jeunes de l'académie à l'entraînement. Lucas Moura, encore auréolé de son miracle d'Amsterdam six mois plus tôt, avait surpris un jeune garçon de 11 ans en venant le chercher en voiture. Sur le trajet, l'international brésilien lui avait donné quelques conseils.

« Le meilleur conseil que je puisse te donner », avait dit Lucas, « c'est de ne jamais abandonner, de toujours donner le meilleur de toi-même, chaque jour, tout le temps. Et, pour ta vie, ne te lasse jamais de faire de bonnes choses pour les gens. D'être un gentleman. »

Un peu plus de cinq ans plus tard, cet enfant, Luca Williams-Barnett, a fait ses débuts avec l'équipe senior des Spurs. « Il était très accueillant », a déclaré Williams-Barnett, aujourd'hui âgé de 17 ans, à propos de cette expérience. « Il voulait apprendre à me connaître alors que [la vidéo] était censée être sur lui. C'était une très bonne personne. »

Cette rencontre entre "Luca et Lucas" n'était que le premier chapitre de l'ascension du jeune joueur, et l'espoir, à Hotspur Way, est que ce conte de fées compte encore de nombreux chapitres fructueux à écrire. Le milieu offensif a fait des ravages dans ses catégories d'âge et a déjà attiré l'attention du patron de l'équipe première, Thomas Frank. « Je suis bien conscient du talent de Luca, j'aime ce que je vois », a récemment admis le Danois.

Alors, qui est Williams-Barnett, et pourquoi Tottenham est-il si convaincu qu'il pourrait être son meilleur produit maison depuis Harry Kane ? Voici ce qu'il faut savoir sur le dernier prodige des Spurs.

  • Un gamin de Luton déjà programmé

    Williams-Barnett a la particularité d'être un supporter des Spurs qui n'était même pas né la dernière fois qu'ils ont remporté un trophée national. Il est né le 1er octobre 2008, huit mois après leur triomphe en League Cup contre Chelsea et quelques jours seulement avant que Juande Ramos ne soit remplacé par Harry Redknapp.

    Il a grandi à Luton et a naturellement attiré l'attention des recruteurs des Hatters dès son plus jeune âge, bien qu'à l'âge de 10 ans, il ait déjà été attiré par Tottenham et son centre d'entraînement situé aux confins de l'Hertfordshire, de l'Essex et du Grand Londres.

    Il n'a pas fallu longtemps aux Spurs pour réaliser qu'ils tenaient une pépite, ce qui explique peut-être en partie pourquoi Williams-Barnett a été sélectionné pour apparaître dans la vidéo avec Lucas Moura.

    Le fait de jouer constamment au-dessus de sa catégorie d'âge n'a jamais semblé intimider Williams-Barnett, qui a trouvé le moyen de se démarquer même parmi des joueurs plus développés physiquement. Son flair et sa technique en ont fait un talent incroyablement difficile à cerner, même pour les défenseurs les plus robustes.

    À 15 et 16 ans, Williams-Barnett avait été promu dans l'équipe U18 de Tottenham, faisant sept apparitions à ce niveau au cours de la saison 2023-24 et attirant pour la première fois l'œil de l'ancien entraîneur Ange Postecoglou. L'Australien voyait déjà en lui un joueur d'avenir.

    • Publicité
  • Luca Williams-BarnettGetty Images

    Dans l'antichambre des pros

    Durant le premier tiers de la campagne réussie de Tottenham en Europa League 2024-25, Williams-Barnett a reçu un message important de Postecoglou. Plutôt que de se rendre à l'école les 6 et 7 novembre, le collégien ferait partie du groupe des Spurs pour leur déplacement chez le géant turc Galatasaray.

    Il a fallu une série d'appels téléphoniques de la part du staff des équipes de jeunes et un aller-retour rapide à son domicile familial pour récupérer son passeport, mais Williams-Barnett a réussi à monter dans l'avion avec les multimillionnaires de l'équipe première.

    Bien que le milieu de terrain ne soit pas entré sur le terrain, il faisait partie de la feuille de match lors de la défaite 3-2, ses espoirs de débuts improbables ayant été anéantis après le carton rouge reçu par un autre adolescent buteur ce soir-là, Will Lankshear.

    C'était le premier pas dans le monde du football professionnel pour Williams-Barnett, et il était clairement dans les plans de Postecoglou d'une manière ou d'une autre. Des convocations ultérieures sur le banc ont suivi contre la Roma et les Rangers en Europe, ainsi que contre Fulham en Premier League.

    L'excitation était grande autour de ses aînés Lankshear et Mikey Moore, mais Williams-Barnett était le plus jeune de cette nouvelle vague, attendant une occasion de montrer son potentiel au plus haut niveau.

    Hélas, Williams-Barnett n'a pas joué une seule minute en compétition sous l'ère Postecoglou, mais il a tout de même illuminé la Premier League U18 avec 19 buts et 9 passes décisives en 20 matchs, principalement en tant que numéro 10, tout en copiant la célèbre célébration de son idole Dele Alli.

    Il a inscrit un triplé lors de leur triomphe 5-2 en Premier League Cup contre Charlton Athletic, et son message d'après-match a ravi les supporters : « J'ai hâte d'être en Premier League, de marquer des buts pour Tottenham et de rendre les fans heureux. »

    Bien entendu, les recruteurs anglais étaient sur la piste de Williams-Barnett, qui compte à ce jour 14 apparitions dans toutes les catégories d'âge des Young Lions et a marqué lors de ses débuts avec les U18 en septembre. Ce but est intervenu peu avant le moment le plus important de sa carrière à ce jour.

  • Luca Williams-Barnett Tottenham 2025-26Getty Images

    Le symbole d'une nouvelle ère ?

    L'émergence de Williams-Barnett doit être contextualisée, non seulement pour son propre talent, mais aussi pour le club que Tottenham essaie d'être. Hormis Kane et Ledley King, leurs diplômés de l'académie les plus prestigieux ces dernières années ont été Harry Winks, Oliver Skipp et Japhet Tanganga.

    Ils sont loin derrière leurs rivaux du "Big Six" lorsqu'il s'agit de promouvoir des joueurs en interne, même s'ils ont rapproché le centre de formation de l'équipe première, comme en témoignent les acquisitions des adolescents Lucas Bergvall, Archie Gray, Luka Vuskovic et Mason Melia.

    À l'aube de la saison 2025-26, sous la direction de Thomas Frank, qui a passé une grande partie de sa vie d'adulte en tant que formateur, les Spurs voulaient voir une passerelle plus claire entre l'académie et l'équipe première. Le Danois a d'ailleurs été fréquemment interrogé sur ses plans pour intégrer les meilleurs talents d'Hotspur Way.

    « Je pense qu'il s'agit d'un équilibre délicat : il doit jouer et se développer dans un environnement où il est suffisamment poussé, mais pas trop », a déclaré Frank un jour avant d'offrir à Williams-Barnett ses débuts. « Et d'autres fois, il aura besoin d'être poussé très fort et ce sera délicat pour lui de gérer l'intensité ou le physique. Il s'agit donc juste de trouver cet équilibre. »

    À la 87e minute de leur victoire 3-0 contre Doncaster Rovers en Carabao Cup en septembre, Williams-Barnett a remplacé Mathys Tel pour devenir le 900e joueur différent à porter les couleurs de l'équipe masculine, seuls six joueurs étant plus jeunes que lui lors de leur première apparition sous le maillot lilywhite.

    « Je suis sur un nuage. Faire mes débuts pour mon club de cœur... C'est fou », a déclaré un Williams-Barnett à bout de souffle après le match.

    Frank, de son côté, était heureux d'avoir joué un rôle dans le développement de l'adolescent : « Je pense que c'est toujours un plaisir de participer aux débuts d'un jeune joueur. Donc, oui, heureux de cela. [...] Le réservoir de talents est plus grand. Ces talents arrivent de plus en plus jeunes. Mais une chose est de débuter à 16 ans. La prochaine étape, bien plus importante, est de voir comment Luca ou d'autres joueurs franchissent les étapes suivantes. C'est très difficile de continuer et de devenir un joueur régulier en équipe première. Mais la première étape est très importante. »

    Williams-Barnett a depuis voyagé avec l'équipe première et est apparu sur le banc, mais a sinon joué exclusivement pour les U21 des Spurs en championnat et les U19 en UEFA Youth League, enregistrant huit buts et sept passes décisives en 11 matchs à ces niveaux combinés. Fait notable, il a inscrit un triplé en 39 minutes lors d'une victoire 6-3 contre Leicester City.

  • La panoplie d'un phénomène

    Un coup d'œil aux statistiques de Williams-Barnett suffit pour comprendre qu'il est un joueur qui sait où se trouve le but. En 41 matchs officiels, des U16 aux U21, il a trouvé le chemin des filets 30 fois et délivré 20 passes décisives, principalement en tant que numéro 10, bien qu'il ait également été déployé sur les deux ailes.

    Au-delà des chiffres bruts, Williams-Barnett joue avec une telle élégance et un tel enthousiasme qu'il pourrait un jour valoir à lui seul le prix du billet. Il peut passer de l'arrêt complet à la pleine vitesse de manière incroyablement rapide, tandis que son aisance des deux pieds en fait une menace encore plus imprévisible pour les défenseurs, étant connu pour passer le ballon de son pied gauche à son pied droit en pleine course.

    Ces attributs seuls font de Williams-Barnett l'un des jeunes joueurs les plus dévastateurs en transition au monde, mais ses compétences ne s'arrêtent pas là.

    Cette ambidextrie se prête parfaitement à la frappe de mule qu'il possède, capable de trouver la lucarne des deux pieds depuis à peu près n'importe où, à la manière d'anciens favoris des Spurs comme Son Heung-min et Christian Eriksen.

    Et quand nous disons "n'importe où", nous le pensons vraiment. Williams-Barnett a déjà marqué trois fois depuis la ligne médiane lors de matchs avec les équipes de jeunes des Spurs. Trois fois. Et ce ne sont que les buts enregistrés. Imaginez combien de fois il a ridiculisé son propre gardien à l'entraînement.

    Après la brève apparition de Williams-Barnett contre Doncaster, le milieu de terrain Archie Gray était catégorique : les Spurs ont une pépite entre les mains. « Je pense que s'il avait eu 10 minutes de plus, il aurait pu marquer. Nous l'avons vu à l'entraînement, il est si vif et c'est tellement excitant de voir de jeunes joueurs comme ça percer. J'ai été à sa place, donc je sais ce que c'est, et je l'aiderai tout au long de son parcours. »

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    L'inévitable défi physique

    Comme pour tous les joueurs qui excellent au niveau des jeunes, la grande question concernant Williams-Barnett est de savoir comment son jeu se transposera au monde des adultes. Il en est cependant pleinement conscient. « J'ai dû m'adapter dès les deux premières minutes », a-t-il déclaré à propos de son premier ballon lors de ses débuts contre Doncaster. « Je ne réfléchissais même pas. C'était si rapide, j'étais tellement habitué aux U21, je trouvais [Doncaster] si vifs. C'est très physique et un peu dur, mais je dois m'y habituer. »

    Le patron des U21 des Spurs, Wayne Burnett, espère garder son milieu de terrain vedette sur le droit chemin. « C'est un footballeur intelligent pour un si jeune homme. Il a des capacités, il a du talent. On peut le voir clairement », a-t-il déclaré après le triplé rapide de Williams-Barnett contre Leicester. « Il doit continuer à travailler. Il doit continuer à se développer, mais il peut être très, très excitant par moments et nous sommes heureux de l'avoir. »

    Comme l'a averti Frank, ce ne sont que les premiers pas de ce que Williams-Barnett espère être une longue et brillante carrière. Il y a encore de très nombreux obstacles à surmonter sur le chemin du football professionnel, sans parler des sommets qui lui sont prédits.

  • Paul Gascoigne 1991 FA Cup Semi Final Tottenham Hotspur v ArsenalHulton Archive

    Sur les traces de 'Gazza' et Ginola

    À une époque où le football devient robotisé et dépendant des coups de pied arrêtés, Williams-Barnett va à contre-courant. C'est un amuseur, un magicien, un artiste, quelle que soit la profession de joie que vous souhaitez imaginer.

    Williams-Barnett n'a pas fait grand-chose pour tempérer les comparaisons avec le grand Paul Gascoigne – largement considéré comme l'un des joueurs les plus doués techniquement de l'histoire du football anglais – lorsqu'il a révélé que le génie de Geordie était la raison pour laquelle lui et sa famille suivaient les Spurs : « Il faisait juste ce qu'il voulait ; c'est ce que j'aime chez lui. On ne peut pas le tacler. J'aime aussi [David] Ginola ; ce sont probablement les deux. Mon entraîneur, Ryan Hall, m'a dit de m'exprimer. Depuis ce jour, j'adore ça. »

    La référence à Ginola, un autre cœur vaillant de Tottenham d'une époque révolue, est également reconnue par les entraîneurs de Williams-Barnett. Stuart Lewis, son manager des U18, a déclaré : « Il adore le football. C'est un joueur tellement excitant et créatif. Nous avons aimé Ginola au fil des ans, nous avons aimé [Dimitar] Berbatov, ces joueurs-là. »

    Parmi les joueurs plus récents des Spurs, le susmentionné Dele présente une certaine ressemblance, mais Williams-Barnett semble être plus explosif et dynamique dans le dribble que l'ex-milieu de terrain anglais ne l'était même à son apogée.

  • Le premier de la génération Hotspur Way ?

    Les fans de Tottenham sont impatients de voir Williams-Barnett à l'œuvre dans l'équipe de Frank. Avec une nouvelle crise de blessures qui commence déjà à poindre, il pourrait obtenir plus d'opportunités plus tôt que prévu.

    Après avoir eu 17 ans début octobre, les Spurs ont immédiatement fait signer un contrat professionnel au milieu de terrain. « Je suis ici depuis six ans, j'ai signé à 10 ans et je rêve juste de jouer pour ce club », a-t-il déclaré une fois l'encre sèche.

    Parmi les diplômés de l'académie de Tottenham mentionnés précédemment – King, Kane, Winks, Skipp et Tanganga – Williams-Barnett est le seul dont toute l'éducation footballistique s'est déroulée dans leur prestigieux complexe d'entraînement d'Hotspur Way, plutôt qu'à l'ancien Spurs Lodge. Il pourrait être la première véritable réussite de l'ère moderne du centre de formation des Spurs.

    Mais pour l'instant, l'objectif de Williams-Barnett est clair. Il a deux cibles en vue : « Gagner chaque match et marquer à chaque match. »

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Fulham crest
Fulham
FUL