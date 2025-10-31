L'académie de Tottenham tient son nouveau Kane ? Portrait de Luca Williams-Barnett, l'homme qui marque de 50 mètres

Peu avant que la pandémie de coronavirus ne force le monde à s'arrêter en décembre 2019, Tottenham a filmé et publié une vidéo de ses joueurs de l'équipe première conduisant les jeunes de l'académie à l'entraînement. Lucas Moura, encore auréolé de son miracle d'Amsterdam six mois plus tôt, avait surpris un jeune garçon de 11 ans en venant le chercher en voiture. Sur le trajet, l'international brésilien lui avait donné quelques conseils.

« Le meilleur conseil que je puisse te donner », avait dit Lucas, « c'est de ne jamais abandonner, de toujours donner le meilleur de toi-même, chaque jour, tout le temps. Et, pour ta vie, ne te lasse jamais de faire de bonnes choses pour les gens. D'être un gentleman. »

Un peu plus de cinq ans plus tard, cet enfant, Luca Williams-Barnett, a fait ses débuts avec l'équipe senior des Spurs. « Il était très accueillant », a déclaré Williams-Barnett, aujourd'hui âgé de 17 ans, à propos de cette expérience. « Il voulait apprendre à me connaître alors que [la vidéo] était censée être sur lui. C'était une très bonne personne. »

Cette rencontre entre "Luca et Lucas" n'était que le premier chapitre de l'ascension du jeune joueur, et l'espoir, à Hotspur Way, est que ce conte de fées compte encore de nombreux chapitres fructueux à écrire. Le milieu offensif a fait des ravages dans ses catégories d'âge et a déjà attiré l'attention du patron de l'équipe première, Thomas Frank. « Je suis bien conscient du talent de Luca, j'aime ce que je vois », a récemment admis le Danois.

Alors, qui est Williams-Barnett, et pourquoi Tottenham est-il si convaincu qu'il pourrait être son meilleur produit maison depuis Harry Kane ? Voici ce qu'il faut savoir sur le dernier prodige des Spurs.