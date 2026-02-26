AFP
Kylian Mbappé espère éviter une opération chirurgicale pour soigner une blessure au genou qui le gêne depuis trois mois, alors que la star du Real Madrid cherche à préserver son rêve de Coupe du monde
La crise persistante au genou de Mbappé
La détermination sans faille de Mbappé à mener Madrid vers le titre s'est pleinement manifestée lors de la finale de la Supercopa contre Barcelone à Djeddah. Au départ, le staff technique avait mis en place un protocole prudent, prévoyant de mettre le joueur français au repos pendant trois semaines afin de permettre à son articulation enflammée de se rétablir complètement. Cependant, l'importance d'un El Clasico à haut risque avec un trophée en jeu a finalement conduit à l'abandon de ces plans conservateurs, l'attaquant poussant son corps à ses limites absolues. Ce pari calculé semble désormais s'être retourné contre lui. Suite à une poussée soudaine et à une vive douleur renouvelée lors de la séance d'entraînement de mardi, Mbappé a été contraint de mettre un frein à ses activités et de suspendre officiellement toute activité physique sur le terrain. AS rapporte qu'il se soumet actuellement à des examens approfondis auprès de médecins spécialisés, dans l'espoir de déterminer l'origine anatomique précise de cette douleur chronique et d'obtenir un diagnostic définitif avant que la situation ne s'aggrave davantage.
Gérer un problème persistant depuis décembre
L'origine du problème remonte au match du 7 décembre contre le Celta Vigo, qui a marqué la fin de la forme physique explosive dont Mbappé avait fait preuve en début de saison. Bien que le club ait tenté de traiter le problème en interne, une guérison complète reste difficile à obtenir. La Coupe du monde qui approche ajoute une complexité supplémentaire à la situation, car opter pour une intervention chirurgicale compromettrait gravement les chances de l'attaquant de mener son pays sur la plus grande scène du football mondial.
Soucieux de préserver ses rêves de Coupe du monde, la star française s'oppose fermement à une intervention chirurgicale, préférant miser sur une rééducation conservatrice. En étroite collaboration avec le staff médical du Real Madrid, Mbappé consulte activement des spécialistes externes afin de trouver une alternative viable. Bien qu'aucun calendrier précis n'ait été établi pour son retour, le joueur et le club s'accordent fermement sur le fait qu'il ne remettra pas les pieds sur le terrain tant qu'il ne sera pas en parfaite santé.
La quête de la performance optimale
Ce n'est un secret pour personne que Mbappé joue depuis plusieurs mois malgré une gêne importante, ce qui a clairement nui à ses performances. Après avoir ressenti une nouvelle fois la blessure mardi, il était absent du Bernabeu pour le match de Ligue des champions contre Benfica. Il cherche actuellement à mettre fin à la douleur qui l'empêche de jouer au niveau mondial qu'il a démontré pendant une grande partie de la saison.
Le Real Madrid a désespérément besoin de son talent et de ses prouesses de buteur, mais il exige que le Français soit au sommet de sa forme physique plutôt que d'apparaître sporadiquement en fonction de son seuil de douleur. En l'absence d'un rapport médical officiel sur la gravité de sa blessure, l'atmosphère à Valdebebas est passée de discussions sur une « gêne » à la reconnaissance d'une blessure officielle.
À la recherche d'une solution à long terme
L'attention s'est désormais tournée vers des analyses médicales approfondies et des consultations spécialisées. Sous la direction de Nico Mihic, médecin-chef du Real Madrid, le club explore de manière exhaustive les options non chirurgicales pour traiter le genou. L'objectif est de trouver un équilibre délicat : permettre à Mbappé d'aider Madrid à remporter des titres tout en préservant sa forme physique optimale pour la prochaine Coupe du monde.
Alors que la saison approche de sa phase finale décisive, les Merengues ne peuvent se permettre une longue absence de leur recrue vedette. Néanmoins, une mauvaise gestion de la blessure à ce stade comporte un risque élevé de rupture physique totale. Par conséquent, le club et le joueur évaluent soigneusement tous les avis d'experts afin de garantir un rétablissement stable, permettant à Mbappé de retrouver son rythme explosif et de mener l'attaque tant pour son club que pour son pays.
