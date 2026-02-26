L'origine du problème remonte au match du 7 décembre contre le Celta Vigo, qui a marqué la fin de la forme physique explosive dont Mbappé avait fait preuve en début de saison. Bien que le club ait tenté de traiter le problème en interne, une guérison complète reste difficile à obtenir. La Coupe du monde qui approche ajoute une couche supplémentaire de complexité à la situation, car opter pour une intervention chirurgicale compromettrait gravement les chances de l'attaquant de mener son pays sur la plus grande scène du football.

Soucieux de préserver ses rêves de Coupe du monde, la star française s'oppose fermement à une intervention chirurgicale, préférant miser sur une rééducation conservatrice. En étroite collaboration avec le staff médical du Real Madrid, Mbappé consulte activement des spécialistes externes afin de trouver une alternative viable. Bien qu'aucun calendrier précis n'ait été établi pour son retour, le joueur et le club s'accordent fermement sur le fait qu'il ne remettra pas les pieds sur le terrain tant qu'il ne sera pas en parfaite santé.