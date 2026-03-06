Kylian Mbappé a-t-il éclipsé Thierry Henry ? L'ancien coéquipier et compatriote de la légende d'Arsenal explique le débat sur les « générations »

Dans le cas de Mbappé, il a remporté un titre mondial alors qu'il était encore adolescent et a inscrit un triplé contre l'Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Il est sur le point de devenir le meilleur buteur de tous les temps de la France et continuera à disputer les titres nationaux et continentaux les plus prestigieux avec le Real Madrid, géant de la Liga.

Il ne dépassera peut-être jamais Platini et Zidane en termes de statut de légende en France, mais est-il en train de devancer Henry ? Aliadière a répondu à GOAL lorsque cette question lui a été posée : « Vous savez, c'est difficile. Je pense que pour moi, c'est une question de génération. Je me souviens que mon père disait toujours que, pour lui, c'était Platini. Platini était le meilleur joueur. Et je lui répondais : « Papa, Zidane est meilleur que Platini ». Il me répondait : « Non, ce n'est pas vrai ». Et je ferai de même.

Thierry Henry est le meilleur que j'ai jamais vu. Et personne ne battra jamais Thierry Henry. Le seul qui comptait pour moi, c'était R9, Ronaldo. C'est pourquoi vous pourriez me présenter Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, car j'ai grandi en regardant R9 et Thierry, j'ai joué avec Thierry et je l'ai vu tous les jours à l'entraînement. Pour moi, ils seront toujours les meilleurs. Peu importe qui bat leur record et qui marque plus de buts qu'eux. Pour moi, ils seront toujours les meilleurs.

« Maintenant, j'ai un fils de 14 ans, et pour lui, tout tourne autour de Lamine Yamal et Mbappé. Et je lui réponds : « Non, ils ne sont pas au niveau des joueurs que j'admirais quand j'étais enfant ! » Nous sommes tous un peu pareils, mais c'est toujours une bonne conversation. »