Kylian Mbappé a-t-il éclipsé Thierry Henry ? L'ancien coéquipier et compatriote de la légende d'Arsenal explique le débat sur les « générations »
Les icônes françaises : de Platini à Mbappé en passant par Henry
Cela a toujours été le cas à travers l'histoire, les supporters affichant souvent leur allégeance à des équipes qui ont marqué les époques où leur passion a commencé à se développer ou était à son apogée. Les héros de notre enfance nous touchent toujours un peu plus que les icônes modernes.
Cependant, les débats animés font partie intégrante du sport professionnel. La vie serait bien ennuyeuse si tout le monde partageait la même opinion et n'avait jamais rien à se dire. Dans le monde du football, on est souvent soit « Team X », soit « Team Y », avec peu de points communs entre les deux.
En ce qui concerne les idoles françaises, Raymond Kopa et Michel Platini ont ouvert la voie à Zinedine Zidane et Henry, dont la couronne a depuis été transmise à des joueurs tels que Paul Pogba et Mbappé.
Mbappé a-t-il dépassé Henry dans le débat sur les icônes françaises ?
Dans le cas de Mbappé, il a remporté un titre mondial alors qu'il était encore adolescent et a inscrit un triplé contre l'Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Il est sur le point de devenir le meilleur buteur de tous les temps de la France et continuera à disputer les titres nationaux et continentaux les plus prestigieux avec le Real Madrid, géant de la Liga.
Il ne dépassera peut-être jamais Platini et Zidane en termes de statut de légende en France, mais est-il en train de devancer Henry ? Aliadière, s'exprimant en association avec SportsbookReview.com, connu pour répertorier et évaluer des offres telles que le code bonus BetMGM, a répondu à GOAL lorsque cette question lui a été posée : « Vous savez, c'est difficile. Je pense que pour moi, c'est une question de génération. Je me souviens que mon père disait toujours que, pour lui, c'était Platini. Platini était le meilleur joueur. Et je lui répondais : « Papa, Zidane est meilleur que Platini ». Il me répondait : « Non, ce n'est pas vrai ». Et je ferai de même.
Thierry Henry est le meilleur que j'ai jamais vu. Et personne ne battra jamais Thierry Henry. Le seul qui comptait pour moi, c'était R9, Ronaldo. C'est pourquoi vous pourriez me présenter Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, car j'ai grandi en regardant R9 et Thierry, j'ai joué avec Thierry et je l'ai vu tous les jours à l'entraînement. Pour moi, ils seront toujours les meilleurs. Peu importe qui bat leur record et qui marque plus de buts qu'eux. Pour moi, ils seront toujours les meilleurs.
« Maintenant, j'ai un fils de 14 ans, et pour lui, tout tourne autour de Lamine Yamal et Mbappé. Et je lui réponds : « Non, ils ne sont pas au niveau des joueurs que j'admirais quand j'étais enfant ! » Nous sommes tous un peu pareils, mais c'est toujours une bonne conversation. »
Mbappé deviendra-t-il un jour le plus grand joueur de football français de tous les temps ?
Frank Lebeouf, l'un des coéquipiers d'Henry lors de la Coupe du monde 1998, est également convaincu que Mbappé est destiné à rester dans l'ombre de ses illustres compatriotes. Interrogé par GOALsur la possibilité que Mbappé accède un jour au statut de « GOAT » (Greatest Of All Time, le plus grand de tous les temps) dans son pays natal, il a répondu : « Certainement pas. Il ne peut pas être comparé. Il est difficile de comparer les carrières et les époques. Mais ce que Zizou est capable de faire, en plus d'être un grand joueur, c'est son comportement : même s'il a commis des erreurs en 2006, les gens l'adorent.
Kylian Mbappé a connu quelques controverses dans sa vie privée, ce qui a suscité la colère de certaines personnes en France. Il n'atteindra jamais le niveau de Zidane, et probablement personne ne l'atteindra. Michel Platini à l'époque et Raymond Kopa avant lui, ces joueurs sont des icônes. Ce n'est qu'à la fin de sa carrière que nous verrons si Mbappé peut être placé au même niveau.
C'est un grand joueur. Sans aucun doute un grand joueur et un garçon intelligent. Je suis très fier de lui. Mais il doit encore travailler plus dur sur le terrain pour que je me dise « waouh, quel joueur ». C'est un excellent finisseur. Le Real Madrid a beaucoup de chance de l'avoir cette saison, il marque des buts dans presque tous les matchs. Mais j'attends encore un peu plus de lui. Quand il perd le ballon, par exemple, il devrait courir un peu plus pour le récupérer, juste un peu, et montrer qu'il veut aider ses coéquipiers. De nos jours, tout est question de statistiques : combien de buts vous marquez, combien de passes vous faites, combien de courses vous effectuez. Pour moi, Kylian Mbappé est le meilleur exemple de ce qu'est le football moderne aujourd'hui. Je n'appartiens pas à cette catégorie, donc j'aimerais voir davantage de lui. »
Mbappé soigne une blessure à l'approche de la Coupe du monde 2026
Mbappé est actuellement blessé, ce qui l'empêche de jouer avec le Real Madrid et soulève des questions quant à sa participation au match très attendu des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City.
Il pourrait être contraint de renoncer aux matchs amicaux internationaux prévus fin mars, mais il espère être en forme et prêt à jouer lorsque débutera une nouvelle campagne pour la Coupe du monde, qu'il espère remporter pour la deuxième fois, ce qui serait une première dans l'histoire.
