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Hussein Hamdy

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Koundé prend la défense de Yamal : « Il fait la même chose à Barcelone »

Jules Koundé
L. Yamal
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
Espagne
France
Coupe du monde
FC Barcelone
France
Espagne

Une finale avant l’heure

Le défenseur français Jules Koundé a affirmé sa confiance totale dans la capacité de l’équipe de France à atteindre la finale de la Coupe du monde, soulignant la forte cohésion qui règne dans le vestiaire et indiquant que la rencontre face à l’Espagne exigera de dominer la possession du ballon. Il a par ailleurs pris la défense de son coéquipier au FC Barcelone, Lamine Yamal, en précisant que ses propos ne comportaient aucune intention malveillante.

Lors de la conférence de presse précédant la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, Koundé a salué l’ambiance au sein de l’équipe de France ainsi que la relation privilégiée entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Il a également passé en revue les points forts de la sélection espagnole, soulignant que c'est une équipe qui sait épuiser ses adversaires grâce à sa maîtrise du ballon, avant de prendre la défense de Lamine Yamal, expliquant que ses propos reflétaient sa confiance en lui et non un manque de respect envers les autres.

  • Discours de Deschamps

    Interrogé sur le discours qui a soudé le vestiaire, Kondé a affirmé : « Le discours de Deschamps nous a profondément touchés. C’était un discours absolument formidable, et à la fin, il a été longuement applaudi, car, comme il l’a dit lui-même, il a parlé avec son cœur. Il était tout à fait sincère. Cette équipe faisait preuve d’une grande cohésion depuis le début du tournoi, et même depuis les stages précédents en 2022 et 2024. Nous avons bâti un vestiaire où chacun vit en harmonie et poursuit le même objectif. C’est l’une de nos plus grandes forces. Cela se voit sur le terrain : nous prenons plaisir à jouer ensemble, nous courons les uns pour les autres et nous nous donnons à fond pour nos coéquipiers. Demain, nous devrons montrer le meilleur de nous-mêmes si nous voulons nous qualifier pour la finale. »

    Interrogé sur la relation entre Mbappé et Dembélé, il a ajouté : « Leur lien est presque fraternel. Ils ont grandi ensemble sur le plan footballistique et se connaissent depuis très longtemps. Ils apportent également beaucoup de bonne humeur au groupe. Que ce soit Ousmane ou Kylian, ils aiment tous les deux plaisanter, comme la plupart des membres du vestiaire, ce qui crée une ambiance formidable et très positive au sein de l’équipe en dehors du terrain. Sur le terrain, leur influence est évidente : depuis le début de la Coupe du monde, ils se montrent décisifs et font la différence. Nous espérons qu’ils confirmeront demain. »

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  • Le système des coqs

    Koundé a commenté l’évolution défensive des Bleus, affirmant : « Je pense que nous faisons du bon travail, mais le mérite n’en revient pas uniquement à la défense, mais à l’équipe tout entière. Tout commence par le pressing des attaquants et la manière dont ils compliquent la construction du jeu adverse. Nous avons beaucoup progressé sur ce plan au cours du tournoi, et lorsque le travail de l’attaque et des milieux de terrain est bon, nous souffrons moins derrière. »

    Concernant le duo axial, Saliba et Upamecano se complètent à merveille : tous deux possèdent une solide expérience au plus haut niveau, se connaissent bien et apportent des profils complémentaires. Diao a davantage tendance à relancer le jeu depuis l’arrière, tandis que William apporte un grand calme. Ils forment un duo extrêmement solide. »

  • En règle générale, Yamal

    Interrogé au sujet des déclarations de Lamine Yamal, qui désignait l’Espagne comme favorite de la Coupe du monde, il a répondu : « Je ne vois pas là un manque de respect. Il fait de même à Barcelone. Je le connais bien : c’est sa manière de booster sa confiance. Il maîtrise parfaitement ses atouts. Pour moi, c’est un moteur supplémentaire pour lui, pas un manque de considération. »

    Koundé a ensuite exposé la stratégie des Bleus pour contenir la Roja : « Nous sommes deux équipes très offensives. L’Espagne, historiquement, s’appuie sur la possession, mais elle est également capable de faire mal à l’adversaire en contre-attaque. Nous aussi, nous sommes à l’aise avec le ballon, mais nous savons nous adapter et exploiter les transitions dès que des espaces se créent. Demain, nous aurons nous aussi besoin de conserver le ballon : on ne peut pas passer 90 minutes à courir après la balle face à l’Espagne. Si on le fait, on finira par laisser des espaces partout et on souffrira énormément. »

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  • La feinte espagnole

    Le défenseur du FC Barcelone a ajouté : « La véritable force de l’Espagne a toujours résidé dans le jeu collectif. Son identité footballistique repose toujours sur la possession du ballon. Elle cherche à épuiser l’adversaire en faisant circuler le ballon sans cesse d’un côté à l’autre jusqu’à trouver des espaces et provoquer des erreurs chez l’adversaire. C’est toujours son identité. Nous avons un style légèrement différent, davantage axé sur les transitions, mais nous aimons aussi conserver le ballon. Demain, c’est précisément ce que nous voulons faire pour déstabiliser l’Espagne et la sortir de son jeu ».

    Et Kondé de conclure : « Le 14 juillet est notre fête nationale, et nous rendrons bien sûr hommage aux victimes de l’attentat de Nice et à leurs familles. Mais nous voulons aussi que ce soit une journée qui rende tous les Français fiers. Depuis le début de la Coupe du monde, nous avons ressenti un soutien immense, et cela nous touche profondément. Au-delà de tout cela, il s’agit d’une demi-finale de Coupe du monde, une rencontre exceptionnelle qui constitue en soi une motivation énorme. »