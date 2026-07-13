Koundé prend la défense de Yamal : « Il fait la même chose à Barcelone »

Interrogé sur le discours qui a soudé le vestiaire, Kondé a affirmé : « Le discours de Deschamps nous a profondément touchés. C’était un discours absolument formidable, et à la fin, il a été longuement applaudi, car, comme il l’a dit lui-même, il a parlé avec son cœur. Il était tout à fait sincère. Cette équipe faisait preuve d’une grande cohésion depuis le début du tournoi, et même depuis les stages précédents en 2022 et 2024. Nous avons bâti un vestiaire où chacun vit en harmonie et poursuit le même objectif. C’est l’une de nos plus grandes forces. Cela se voit sur le terrain : nous prenons plaisir à jouer ensemble, nous courons les uns pour les autres et nous nous donnons à fond pour nos coéquipiers. Demain, nous devrons montrer le meilleur de nous-mêmes si nous voulons nous qualifier pour la finale. »

Interrogé sur la relation entre Mbappé et Dembélé, il a ajouté : « Leur lien est presque fraternel. Ils ont grandi ensemble sur le plan footballistique et se connaissent depuis très longtemps. Ils apportent également beaucoup de bonne humeur au groupe. Que ce soit Ousmane ou Kylian, ils aiment tous les deux plaisanter, comme la plupart des membres du vestiaire, ce qui crée une ambiance formidable et très positive au sein de l’équipe en dehors du terrain. Sur le terrain, leur influence est évidente : depuis le début de la Coupe du monde, ils se montrent décisifs et font la différence. Nous espérons qu’ils confirmeront demain. »