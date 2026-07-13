Koundé prend la défense de Yamal : « Il fait la même chose à Barcelone »

Le défenseur français Jules Koundé a affirmé sa confiance totale dans la capacité de l’équipe de France à atteindre la finale de la Coupe du monde, soulignant la forte cohésion qui règne dans le vestiaire et indiquant que la rencontre face à l’Espagne exigera de dominer la possession du ballon. Il a par ailleurs pris la défense de son coéquipier au FC Barcelone, Lamine Yamal, en précisant que ses propos ne comportaient aucune intention malveillante.
Lors de la conférence de presse précédant la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, Koundé a salué l’ambiance au sein de l’équipe de France ainsi que la relation privilégiée entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Il a également passé en revue les points forts de la sélection espagnole, soulignant que c'est une équipe qui sait épuiser ses adversaires grâce à sa maîtrise du ballon, avant de prendre la défense de Lamine Yamal, expliquant que ses propos reflétaient sa confiance en lui et non un manque de respect envers les autres.