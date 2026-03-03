Getty Images Sport
Kevin De Bruyne fait enfin son retour à l'entraînement avec Naples après 128 jours d'absence pour blessure
Le maestro belge rejoint le groupe
La longue attente est enfin terminée pour les fidèles supporters des Partenopei, puisque De Bruyne a fait son retour triomphal sur la pelouse de Castel Volturno lundi, comme le rapporte Football Italia. Après 128 jours éprouvants passés sur la touche, le maestro belge a été aperçu lors d'un entraînement complet avec son équipe, marquant une étape importante dans son rétablissement après une blessure dévastatrice qui menaçait de compromettre sa première saison en Italie. L'ancienne star de Manchester City semblait être de bonne humeur, arborant un large sourire alors qu'il rejoignait ses coéquipiers pour une séance d'entraînement intense sous l'œil vigilant du staff médical.
Ce fut un spectacle réjouissant pour les supporters qui avaient perdu leur meneur créatif depuis fin octobre. Le retour à la forme physique de De Bruyne n'a pas été simple, impliquant des mois de rééducation spécialisée loin des projecteurs de la Serie A. Le meneur de jeu de 34 ans n'a plus disputé de match officiel depuis qu'il a subi une grave déchirure des ischio-jambiers lors d'un match à enjeux élevés contre l'Inter le 25 octobre 2025.
Ironiquement, la blessure s'est produite au moment même où il transformait un penalty, une démonstration typique de son sang-froid qui s'est terminée par une douleur physique immédiate. La gravité de la lésion musculaire était telle que les spécialistes ont estimé qu'une intervention chirurgicale était la seule solution viable pour un rétablissement complet. Cela a contraint le milieu de terrain à passer plusieurs mois loin des terrains, la majeure partie de sa rééducation se déroulant dans son pays natal, la Belgique, afin d'être proche de sa famille et de médecins experts en qui il avait confiance.
Le battement créatif retrouvé
Après être rentré en Italie la semaine dernière accompagné de sa famille, De Bruyne a enfin retrouvé le gazon sous ses crampons pour la première fois depuis plus de quatre mois. C'était la première fois qu'il reprenait l'entraînement avec ses coéquipiers depuis son opération, et son retour a visiblement redonné le moral à tout le monde sur le terrain.
Prouvant que son moral est aussi bon que sa condition physique, De Bruyne s'est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer son retour avec ses millions d'abonnés. En publiant des photos de lui en train de rire et de s'entraîner pendant la séance, il a clairement montré que les jours sombres passés à la salle de sport et sur la table de soins sont désormais derrière lui. Les fans de Naples ont réagi en envoyant des milliers de messages pour célébrer cette nouvelle. L'international belge avait marqué quatre buts et délivré deux passes décisives en seulement 11 matchs officiels avant son arrêt.
Un triomphe mental et physique
L'équipe médicale s'est montrée extrêmement prudente quant à la réintégration de De Bruyne, compte tenu de son âge et de la nature des opérations chirurgicales des ischio-jambiers. Cependant, sa performance lors de la séance d'entraînement avec contact physique de lundi suggère que la force et l'élasticité de son muscle ont retrouvé un niveau optimal. Il a participé à la plupart des exercices tactiques et des petits matchs, ne montrant aucun signe d'hésitation lorsqu'il frappait le ballon ou accélérait dans l'espace.
Plutôt que de se précipiter prématurément et de risquer une récidive de la déchirure, De Bruyne a suivi un protocole strict conçu pour s'assurer qu'il puisse supporter les exigences physiques du football italien. Sa patience semble avoir porté ses fruits, car il semblait en pleine forme et physiquement prêt lors des manœuvres tactiques de l'équipe.
Retour potentiel contre Turin
Selon des informations provenant du camp, ses données physiques sont si encourageantes qu'il pourrait être rapidement intégré à l'équipe pour le match de Serie A de vendredi contre Turin. Compte tenu de son absence de 128 jours, l'entraîneur Antonio Conte et le staff médical opteront probablement pour une réintégration progressive dans les matchs afin d'éviter tout contretemps. Mais s'il est sélectionné, le Stadio Diego Armando Maradona lui réservera certainement un accueil digne d'un héros de retour au pays.
