Kevin De Bruyne fait enfin son retour à l'entraînement avec Naples après 128 jours d'absence pour blessure

La longue attente est enfin terminée pour les fidèles supporters des Partenopei, puisque De Bruyne a fait son retour triomphal sur la pelouse de Castel Volturno lundi, comme le rapporte Football Italia. Après 128 jours éprouvants passés sur la touche, le maestro belge a été aperçu lors d'un entraînement complet avec son équipe, marquant une étape importante dans son rétablissement après une blessure dévastatrice qui menaçait de compromettre sa première saison en Italie. L'ancienne star de Manchester City semblait être de bonne humeur, arborant un large sourire alors qu'il rejoignait ses coéquipiers pour une séance d'entraînement intense sous l'œil vigilant du staff médical.

Ce fut un spectacle réjouissant pour les supporters qui avaient perdu leur meneur créatif depuis fin octobre. Le retour à la forme physique de De Bruyne n'a pas été simple, impliquant des mois de rééducation spécialisée loin des projecteurs de la Serie A. Le meneur de jeu de 34 ans n'a plus disputé de match officiel depuis qu'il a subi une grave déchirure des ischio-jambiers lors d'un match à enjeux élevés contre l'Inter le 25 octobre 2025.

Ironiquement, la blessure s'est produite au moment même où il transformait un penalty, une démonstration typique de son sang-froid qui s'est terminée par une douleur physique immédiate. La gravité de la lésion musculaire était telle que les spécialistes ont estimé qu'une intervention chirurgicale était la seule solution viable pour un rétablissement complet. Cela a contraint le milieu de terrain à passer plusieurs mois loin des terrains, la majeure partie de sa rééducation se déroulant dans son pays natal, la Belgique, afin d'être proche de sa famille et de médecins experts en qui il avait confiance.