Karim Benzema aurait provoqué Cristiano Ronaldo avec une blague sur le titre saoudien après avoir conclu son transfert à Al-Hilal.

Benzema est ravi de son début d'année 2026, avec des débuts de rêve à Al-Hilal. Il a inscrit un triplé lors de sa première apparition sous les couleurs de son nouveau club. À ce stade, Ronaldo avait déjà décidé de se retirer de la sélection d'Al-Nassr.

Le plus grand joueur portugais de tous les temps a manqué deux matchs, et The Telegraph, entre autres, a rapporté que le quintuple Ballon d'Or était « en colère contre le manque d'activité d'Al-Nassr lors du mercato de janvier ». Cette position a été prise malgré les plus de 400 millions d'euros (348 millions de livres sterling/476 millions de dollars) dépensés par Al-Nassr pendant son séjour à Riyad.

L'ancien attaquant de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus bénéficie également du contrat le plus lucratif du football mondial, qui lui rapporterait près de 500 000 livres sterling par jour. Tout cela ne suffit pas à satisfaire CR7.

Le Telegraph affirme que l'humeur de Ronaldo a été gâchée par un échange jovial avec son ancien coéquipier du Santiago Bernabeu, Benzema. Il aurait « examiné son contrat avec Al-Ittihad et estimé qu'il pouvait gagner un peu plus ».

Après avoir obtenu une augmentation de salaire à Al-Hilal, le Français « a envoyé un SMS à Ronaldo et lui a fait remarquer en plaisantant qu'il avait non seulement obtenu une augmentation, mais qu'il allait également remporter à nouveau le titre ». Cette provocation n'a probablement pas été bien accueillie chez les Ronaldo, car le joueur de 41 ans, toujours en pleine forme, a clairement fait savoir qu'il était déterminé à savourer la gloire du titre saoudien en 2025-2026.