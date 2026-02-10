Getty/GOAL
Karim Benzema aurait provoqué Cristiano Ronaldo avec une blague sur le titre saoudien après avoir conclu son transfert à Al-Hilal.
Coup de Ronaldo : pourquoi CR7 n'a pas joué pour Al-Nassr
CR7 espérait voir Al-Nassr conclure davantage de transactions avec l'ouverture d'un autre marché de recrutement, ce qui lui aurait permis de renforcer ses prétentions à un premier titre national pendant son séjour au Moyen-Orient.
Aucune signature prestigieuse n'a été conclue, et ce sont les rivaux qui ont fait les gros titres. Benzema a fait le plus de bruit en mettant fin à son passage à Al-Ittihad. L'ancien attaquant du Real Madrid avait rejoint le club en 2023, quelques mois après que Ronaldo ait emprunté une voie similaire.
Benzema a fait une blague sur le titre après avoir rejoint Al-Hilal
Benzema est ravi de son début d'année 2026, avec des débuts de rêve à Al-Hilal. Il a inscrit un triplé lors de sa première apparition sous les couleurs de son nouveau club. À ce stade, Ronaldo avait déjà décidé de se retirer de la sélection d'Al-Nassr.
Le plus grand joueur portugais de tous les temps a manqué deux matchs, et The Telegraph, entre autres, a rapporté que le quintuple Ballon d'Or était « en colère contre le manque d'activité d'Al-Nassr lors du mercato de janvier ». Cette position a été prise malgré les plus de 400 millions d'euros (348 millions de livres sterling/476 millions de dollars) dépensés par Al-Nassr pendant son séjour à Riyad.
L'ancien attaquant de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus bénéficie également du contrat le plus lucratif du football mondial, qui lui rapporterait près de 500 000 livres sterling par jour. Tout cela ne suffit pas à satisfaire CR7.
Le Telegraph affirme que l'humeur de Ronaldo a été gâchée par un échange jovial avec son ancien coéquipier du Santiago Bernabeu, Benzema. Il aurait « examiné son contrat avec Al-Ittihad et estimé qu'il pouvait gagner un peu plus ».
Après avoir obtenu une augmentation de salaire à Al-Hilal, le Français « a envoyé un SMS à Ronaldo et lui a fait remarquer en plaisantant qu'il avait non seulement obtenu une augmentation, mais qu'il allait également remporter à nouveau le titre ». Cette provocation n'a probablement pas été bien accueillie chez les Ronaldo, car le joueur de 41 ans, toujours en pleine forme, a clairement fait savoir qu'il était déterminé à savourer la gloire du titre saoudien en 2025-2026.
Clause de sortie de Ronaldo : retour en Europe ou transfert en MLS ?
Ronaldo pourrait encore réaliser son souhait, mais son avenir suscite de sérieuses interrogations. Il pourrait se lancer un nouveau défi cet été, avec un contrat jusqu'en 2027 rompu au Moyen-Orient.
Il existe une clause de sortie, d'un montant de 50 millions d'euros (44 millions de livres sterling/60 millions de dollars), qui peut être activée lors du prochain mercato. Le Telegraph affirme qu'« elle serait levée pour éviter un effondrement de Ronaldo ». Le journal ajoute qu'« un transfert gratuit serait préférable pour l'Arabie saoudite ».
On spécule sur un retour en Europe pour CR7, qui a rompu ses liens avec le géant de la Premier League à Old Trafford fin 2022 lorsque son contrat a été résilié. Un transfert pour rejoindre son éternel rival Lionel Messi en MLS a également été évoqué.
Le Telegraph affirme que CR7 pourrait poursuivre sa quête des 1 000 buts en carrière aux États-Unis, « un pays où son amitié avec le président américain Donald Trump fait de Ronaldo un travailleur étranger bienvenu ». Le journal ajoute qu'il y a « matière à quelque chose de beaucoup plus intéressant que de marquer le 1 000e but contre un club de football qui joue depuis moins longtemps que Ronaldo ».
Ronaldo écrit les derniers chapitres d'une carrière remarquable
Peu importe où il finira, il ne lui reste plus beaucoup d'années à jouer dans ce qui a été une carrière remarquable. Ronaldo a déclaré que la Coupe du monde de cet été serait sa dernière, même si beaucoup pensent qu'il continuera à jouer jusqu'à un autre grand tournoi international, ayant déjà disputé 226 matchs et marqué 143 buts pour son pays.
Il a déclaré vouloir devenir propriétaire d'un club plutôt que de se lancer dans le management une fois qu'il aura raccroché ses crampons, espérant avoir remporté le titre de la Ligue professionnelle saoudienne d'ici là, ce qui lui permettra de rire le dernier avec Benzema.
