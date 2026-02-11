AFP
Kai Havertz subit une nouvelle blessure alors que la saison cauchemardesque de l'attaquant d'Arsenal, en proie à des problèmes physiques, se poursuit.
La saison perturbée de Havertz jusqu'à présent
Havertz a terminé la saison 2024-25 en se remettant d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'avait écarté des terrains pendant les trois derniers mois de la saison. Il s'est ensuite blessé au genou une semaine seulement après le début de la saison 2025-26 et a passé les quatre mois et demi suivants sur la table de soins, avant de faire son retour au cours de la première quinzaine de janvier.
Bien que Mikel Arteta ait souligné la nécessité de réintégrer progressivement Havertz après une si longue absence, l'Allemand est désormais confronté à un nouveau souci.
Havertz va manquer d'autres matchs
Selon The Athletic, Havertz souffre d'une « blessure musculaire ». Il n'est pas précisé s'il s'est blessé à l'entraînement ou lors de la victoire 3-0 contre Sunderland ce week-end.
Havertz devrait désormais manquer les matchs d'Arsenal contre Brentford jeudi prochain, Wigan Athletic en FA Cup dimanche, les Wolves mercredi prochain, puis le derby du nord de Londres à l'extérieur contre les Spurs dimanche prochain.
Le point sur les blessures de Arteta avant le déplacement à Brentford
Arteta n'a pas cité Havertz parmi les absents potentiels avant le déplacement à Brentford, mais il n'a été interrogé que sur Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard et Max Dowman.
Il a déclaré : « Max n'est toujours pas disponible. Pour les autres, nous verrons avec l'équipe médicale. »
Le manager d'Arsenal a également été interrogé sur Mikel Merino, qui a récemment subi une opération au pied. Il a ajouté : « Les médecins sont très satisfaits du déroulement de l'opération. Il faudra compter plusieurs mois, mais je ne sais pas s'il s'agira de trois, quatre ou cinq mois. »
Quelle est la prochaine étape pour Havertz ?
Havertz n'a disputé que sept matches avec Arsenal toutes compétitions confondues cette saison, marquant deux buts et délivrant deux passes décisives, notamment en inscrivant le but de la victoire contre son ancien club, Chelsea, lors du match retour de la demi-finale de la Carabao Cup la semaine dernière. Il doit désormais lutter contre la montre pour retrouver sa forme physique avant la fin de la saison des Gunners et la Coupe du monde avec l'Allemagne.
