Goal.com
En direct
FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

Kai Havertz subit une nouvelle blessure alors que la saison cauchemardesque de l'attaquant d'Arsenal, en proie à des problèmes physiques, se poursuit.

L'attaquant d'Arsenal Kai Havertz va devoir faire une nouvelle pause après s'être blessé. Le joueur international allemand a déjà raté la majeure partie de la saison 2025-26 à cause de divers problèmes physiques, et il devrait maintenant manquer plusieurs autres matchs, dont le derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur le week-end prochain, à cause d'un nouveau problème.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    La saison perturbée de Havertz jusqu'à présent

    Havertz a terminé la saison 2024-25 en se remettant d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'avait écarté des terrains pendant les trois derniers mois de la saison. Il s'est ensuite blessé au genou une semaine seulement après le début de la saison 2025-26 et a passé les quatre mois et demi suivants sur la table de soins, avant de faire son retour au cours de la première quinzaine de janvier.

    Bien que Mikel Arteta ait souligné la nécessité de réintégrer progressivement Havertz après une si longue absence, l'Allemand est désormais confronté à un nouveau souci.

    • Publicité

  • Havertz va manquer d'autres matchs

    Selon The Athletic, Havertz souffre d'une « blessure musculaire ». Il n'est pas précisé s'il s'est blessé à l'entraînement ou lors de la victoire 3-0 contre Sunderland ce week-end.

    Havertz devrait désormais manquer les matchs d'Arsenal contre Brentford jeudi prochain, Wigan Athletic en FA Cup dimanche, les Wolves mercredi prochain, puis le derby du nord de Londres à l'extérieur contre les Spurs dimanche prochain.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le point sur les blessures de Arteta avant le déplacement à Brentford

    Arteta n'a pas cité Havertz parmi les absents potentiels avant le déplacement à Brentford, mais il n'a été interrogé que sur Bukayo Saka, Martin Odegaard, Leandro Trossard et Max Dowman.

    Il a déclaré : « Max n'est toujours pas disponible. Pour les autres, nous verrons avec l'équipe médicale. »

    Le manager d'Arsenal a également été interrogé sur Mikel Merino, qui a récemment subi une opération au pied. Il a ajouté : « Les médecins sont très satisfaits du déroulement de l'opération. Il faudra compter plusieurs mois, mais je ne sais pas s'il s'agira de trois, quatre ou cinq mois. »

  • Quelle est la prochaine étape pour Havertz ?

    Havertz n'a disputé que sept matches avec Arsenal toutes compétitions confondues cette saison, marquant deux buts et délivrant deux passes décisives, notamment en inscrivant le but de la victoire contre son ancien club, Chelsea, lors du match retour de la demi-finale de la Carabao Cup la semaine dernière. Il doit désormais lutter contre la montre pour retrouver sa forme physique avant la fin de la saison des Gunners et la Coupe du monde avec l'Allemagne.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0