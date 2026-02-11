Kai Havertz subit une nouvelle blessure alors que la saison cauchemardesque de l'attaquant d'Arsenal, en proie à des problèmes physiques, se poursuit.

Havertz a terminé la saison 2024-25 en se remettant d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'avait écarté des terrains pendant les trois derniers mois de la saison. Il s'est ensuite blessé au genou une semaine seulement après le début de la saison 2025-26 et a passé les quatre mois et demi suivants sur la table de soins, avant de faire son retour au cours de la première quinzaine de janvier.

Bien que Mikel Arteta ait souligné la nécessité de réintégrer progressivement Havertz après une si longue absence, l'Allemand est désormais confronté à un nouveau souci.