Juventus : Yildiz à risque d’opération. Quel est son problème et pourquoi une intervention chirurgicale pourrait-elle s’imposer ?

Selon Tuttosport, Yildiz souffre depuis plusieurs semaines d’une tendinopathie rotulienne au genou gauche. Ces prochains jours, il restera à l’écart des terrains afin de poursuivre le protocole de rééducation entamé durant la Coupe du monde. Il est attendu à la Continassa vers le 20 juillet pour être examiné par le staff médical de la Juventus. Selon le quotidien turinois, l’hypothèse d’une intervention chirurgicale n’est pas encore exclue afin de résoudre définitivement le problème.





Si cette option n’est pas encore actée, c’est au joueur, en concertation avec son entourage, de choisir la meilleure voie pour son avenir sportif. Dans le cas contraire, il reprendrait l’entraînement progressivement, à bas régime, afin de renforcer sa condition physique sans forcer et d’aborder la nouvelle saison en toute sérénité.