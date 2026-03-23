Juventus : tous les joueurs convoqués en sélection nationale et les matchs au programme

BELGIQUE (Lois Openda) - Deux matchs amicaux pour la Belgique, déjà qualifiée pour la Coupe du monde, qui affrontera les États-Unis à Atlanta et le Mexique à Chicago





BRÉSIL (Gleison Bremer) - Deux matchs de préparation pour la sélection nationale dirigée par Carlo Ancelotti contre la France et la Croatie





CANADA (Jonathan David) - Double match amical contre l'Islande et la Tunisie





COLOMBIE (Juan Cabal) - La Croatie et la France seront les adversaires de la sélection sud-américaine lors de ces matchs amicaux





FRANCE (Pierre Kalulu) - Le Brésil et la Colombie seront les adversaires des Français, déjà qualifiés pour la Coupe du monde, lors de ces matchs amicaux





ITALIE (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) - Match de barrage comptant pour la qualification à la Coupe du monde 2026 pour les Azzurri, qui affronteront d'abord l'Irlande du Nord puis, en cas de victoire, le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie





KOSOVO (Edon Zhegrova) - Superbes défis de qualification pour la Coupe du monde 2026, d'abord contre la Slovaquie, puis, éventuellement, contre le vainqueur du match entre la Turquie et la Roumanie





MONTÉNÉGRO U21 (Vasilije Adzic) - Matchs de qualification pour l'Euro U21 contre les équipes du même âge de la Suède et de la Pologne





PAYS-BAS (Teun Koopmeiners) - Deux matchs amicaux également pour les Pays-Bas, contre la Norvège et l'Équateur





PORTUGAL (Francisco Conceicao) - Matchs amicaux également pour les Portugais contre le Mexique et les États-Unis





SERBIE (Filip Kostic) - Deux matchs amicaux pour la Serbie, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde : rencontres contre l'Espagne et l'Afrique du Sud





TURQUIE (Kenan Yildiz) - La Turquie de Yildiz est également en quête d'un billet pour la Coupe du monde : d'abord le match contre la Roumanie, puis, en cas de victoire, le match contre le vainqueur du match entre la Slovaquie et le Kosovo





ÉTATS-UNIS (Weston McKennie) - Double match amical contre la Belgique et le Portugal







