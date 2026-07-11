La Juventus s’intéresse à nouveau à Fikayo Tomori. Un an et demi après un transfert avorté en raison du refus du défenseur, selon *La Gazzetta dello Sport*, les Bianconeri envisagent à nouveau de recruter le défenseur central du Milan AC, considéré comme un joueur expérimenté et déjà rodé en Serie A, ce qui correspond aux exigences de Luciano Spalletti.





Toutefois, l’opération est subordonnée à des départs, précise le quotidien. La priorité de la direction dirigée par Giovanni Carnevali est en effet d’alléger l’effectif avant d’intervenir sur le marché des transferts. Parmi les partants potentiels figure Federico Gatti : le défenseur, barré par Bremer et en quête de plus de régularité, pourrait générer une plus-value significative. Naples et des clubs turcs restent à l’affût.



