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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

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Juventus : Tomori de retour, mais Gatti doit partir

Juventus FC
Mercato
Milan AC
F. Tomori

En 2025, le défenseur milanais a refusé un transfert à la Juventus.

La Juventus s’intéresse à nouveau à Fikayo Tomori. Un an et demi après un transfert avorté en raison du refus du défenseur, selon *La Gazzetta dello Sport*, les Bianconeri envisagent à nouveau de recruter le défenseur central du Milan AC, considéré comme un joueur expérimenté et déjà rodé en Serie A, ce qui correspond aux exigences de Luciano Spalletti.


Toutefois, l’opération est subordonnée à des départs, précise le quotidien. La priorité de la direction dirigée par Giovanni Carnevali est en effet d’alléger l’effectif avant d’intervenir sur le marché des transferts. Parmi les partants potentiels figure Federico Gatti : le défenseur, barré par Bremer et en quête de plus de régularité, pourrait générer une plus-value significative. Naples et des clubs turcs restent à l’affût.


  • En cas de départ de Gatti, la Juventus serait prête à tout mettre en œuvre pour recruter Fikayo Tomori. L’international anglais, sous contrat avec le Milan jusqu’en 2027, pourrait envisager un transfert, son temps de jeu étant appelé à diminuer après l’arrivée de Gila. Pour le club lombard, ce serait l’occasion de réaliser une plus-value financière ; pour la Vieille Dame, une opportunité sur le marché des transferts. Reste une condition : vendre au préalable un défenseur.


    Depuis son arrivée chez les Rossoneri en 2021, l’international anglais, né en 1997, a disputé 214 matchs et inscrit 7 buts, contribuant à la conquête d’un Scudetto (2022) et d’une Supercoupe d’Italie (2024).



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