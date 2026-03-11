Juventus tente sa chance avec Lewandowski : peu de chances qu'il reste à Barcelone

Le Milan n'est pas le seul club à courtiser Robert Lewandowski. L'attaquant polonais se trouve dans une situation contractuelle difficile avec Barcelone et devra prendre une décision importante pour son avenir à la fin de la saison, avec la possibilité d'un départ gratuit qui semble encore très probable. Oui, mais vers où ?

Selon Matteo Moretto et Fabrizio Romano, la Juventus s'est récemment ajoutée à la liste des prétendants et souhaite offrir à Luciano Spalletti un attaquant fiable pour son attaque cet été.