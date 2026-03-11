Goal.com
cm grafica lewandowski barcellona 2025 26Calciomercato
Emanuele Tramacere

Juventus tente sa chance avec Lewandowski : peu de chances qu'il reste à Barcelone

Une enquête auprès de l'entourage du joueur pour évaluer ses chances d'arriver à la Juventus : une piste difficile

Le Milan n'est pas le seul club à courtiser Robert Lewandowski. L'attaquant polonais se trouve dans une situation contractuelle difficile avec Barcelone et devra prendre une décision importante pour son avenir à la fin de la saison, avec la possibilité d'un départ gratuit qui semble encore très probable. Oui, mais vers où ?

Selon Matteo Moretto et Fabrizio Romano, la Juventus s'est récemment ajoutée à la liste des prétendants et souhaite offrir à Luciano Spalletti un attaquant fiable pour son attaque cet été.

  • LE CONTRAT AVEC BARCELONE

    Il convient de rappeler que le contrat de Lewandowski avec Barcelone expire le 30 juin 2026, mais que l'accord actuel comprend également une clause de renouvellement automatique et unilatéral jusqu'au 30 juin 2027. Il existe entre les parties un accord à l'amiable qui donne toutefois au Polonais la possibilité de refuser l'éventuelle offre catalane, ce qui semble toutefois aujourd'hui très improbable. 

  • LE BARCELONE NE RENOUVELLE PAS, IL ATTEND

    « Je vais bientôt décider de mon avenir », avait déclaré Lewandowski en novembre, mais à ce jour, cette décision n'a toujours pas été prise. L'ancien attaquant du Bayern et du Borussia Dortmund souhaite rester concentré sur le terrain et remporter autant de trophées que possible, y compris la Ligue des champions, qui serait pour lui la deuxième et couronnerait une carrière incroyable. À 37 ans, le joueur né en 1988 n'a toujours pas choisi quoi faire, mais le club catalan a pris la décision de ne pas exercer la clause de renouvellement et de le laisser partir libre de tout contrat.

  • TENTATIVE DE LA JUVENTUS

    Comme on le dit depuis un moment, le Milan a pensé au buteur polonais, mais ces dernières semaines, selon Moretto et Romano, la Juventus a aussi tenté sa chance. L'objectif du club bianconero est de renouveler Dusan Vlahovic, de céder Openda et David, et d'ajouter à l'équipe serbe un autre numéro 9 super fiable. D'où la discussion avec l'entourage de Lewandowski.

  • CHOIX DE VIE, COUP D'ŒIL SUR LA MLS

    À ce jour, la situation est plus que compliquée, d'une part parce que Lewandowski n'a pas encore décidé quoi faire et ne veut pas précipiter ses décisions, d'autre part parce qu'il devra réfléchir à la manière dont il souhaite terminer sa carrière. Pas tant sur le plan économique, mais plutôt comme un choix de vie. À cet égard, il convient de noter les nombreux contacts avec des clubs de la MLS, le championnat américain, qui pourraient lui garantir à la fois un salaire élevé et, potentiellement, un transfert dans une ville importante pour l'avenir de sa famille.

