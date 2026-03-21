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Gabriele Stragapede

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Juventus-Sassuolo EN DIRECT 1-0 : Yildiz ! Thuram tente sa chance

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Juventus-Sassuolo (samedi 21 mars, coup d'envoi à 20h45) est un match comptant pour la 30e journée du championnat de Serie A.

Après leur victoire 1-0 sur le terrain de l'Udinese, les Bianconeri abordent ce match à la cinquième place du classement avec 53 points, soit 15 de plus que les Neroverdi, qui viennent de s'incliner 1-0 à domicile face à Bologne.

Au Stadium de Turin, l'arbitre sera Marchetti, assisté de Costanzo et Bianchini, avec Allegretta comme quatrième arbitre, Abisso et Camplone au VAR.

Attention aux cartons : Kelly et McKennie sont sous le coup d'un avertissement de part et d'autre ; Muric, Doig et Fadera de l'autre.

Lors de la prochaine journée, Sassuolo recevra Cagliari lors du match avancé de samedi après-midi, tandis que la Juventus jouera à nouveau à domicile contre Gênes le lundi de Pâques.

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  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    17' - Thuram, à l'issue d'une percée centrale, s'introduit dans la surface et voit son tir dévié en corner par Muric

    14' - BUT DE LA JUVENTUS ! Perin effectue un long dégagement qui trouve Conceicao en profondeur. Le Portugais dribble Garcia et sert parfaitement Yildiz, qui frappe de première intention et bat Muric.

    3' - Locatelli s'élève sans opposition au centre de la surface et place une tête que Muric repousse au-dessus de la transversale.

  • LE RÉSUMÉ DU MATCH

    JUVENTUS-SASSUOLO 1-0


    BUTEURS : 14' Yildiz (J)

    JUVENTUS (4-3-3) : Perin ; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso ; McKennie, Locatelli, Thuram ; Conceiçao, Boga, Yildiz. Entraîneur : Spalletti.

    SASSUOLO (4-3-3) : Muric ; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia ; Vranckx, Koné ; Berardi, Volpato, Bakola ; Pinamonti. Entraîneur : Grosso.


    ARBITRE : Marchetti

    AVERTISSEMENTS : -

    EXCLUSIONS : -

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