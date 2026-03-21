Juventus-Sassuolo (samedi 21 mars, coup d'envoi à 20h45) est un match comptant pour la 30e journée du championnat de Serie A.

Après leur victoire 1-0 sur le terrain de l'Udinese, les Bianconeri abordent ce match à la cinquième place du classement avec 53 points, soit 15 de plus que les Neroverdi, qui viennent de s'incliner 1-0 à domicile face à Bologne.

Au Stadium de Turin, l'arbitre sera Marchetti, assisté de Costanzo et Bianchini, avec Allegretta comme quatrième arbitre, Abisso et Camplone au VAR.

Attention aux cartons : Kelly et McKennie sont sous le coup d'un avertissement de part et d'autre ; Muric, Doig et Fadera de l'autre.

Lors de la prochaine journée, Sassuolo recevra Cagliari lors du match avancé de samedi après-midi, tandis que la Juventus jouera à nouveau à domicile contre Gênes le lundi de Pâques.