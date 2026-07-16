Juventus : réussir à vendre Koopmeiners serait le coup de maître de Carnevali

Même la Coupe du monde n’a pas permis à Teun Koopmeiners de redorer son blason : avec les Pays-Bas, il a disputé quatre matches sans éclat contre le Japon, la Suède, les Pays-Bas et le Maroc. Son unique fait d’armes, un penalty transformé lors de la séance de tirs au but en huitièmes de finale perdus face au Maroc, n’a pas suffi à qualifier les Pays-Bas, ni à redorer son blason après une saison endemi-teinte, ni, surtout, à rehausser sa cote sur le marché des transferts.





Né en 1998, il est encore en vacances après sa Coupe du monde et retrouvera Turin exactement là où il avait conclu la saison 2025-26 sous le maillot bianconero (44 apparitions, 2 buts) : Koopmeiners n’entre pas dans le onze type de Luciano Spalletti et figure toujours sur le marché, à la recherche d’une porte de sortie de la Continassa.



