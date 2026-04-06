À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à planifier leurs stratégies de mercato. Les premiers contacts sont pris avec les joueurs ciblés, dans le but de devancer les autres clubs et de prendre de l'avance sur la concurrence. Dans cette optique, la Juventus scrute le marché à la recherche d'opportunités à moindre coût. Selon Sky Sport, les Bianconeri se sont renseignés sur Darwin Núñez, qui n'a pas totalement convaincu lors de sa première saison en Arabie saoudite avec Al Hilal et pourrait revenir en Europe cet été. La Juve a adressé une première demande d'informations au club arabe, avant de décider s'il convient d'approfondir les discussions ou de se tourner vers d'autres cibles. Dès l'été dernier, les Bianconeri avaient pensé à l'attaquant uruguayen, qui avait également été envisagé par Naples avant que le club ne se décide pour Lucca.
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Juventus, prise de contact avec Darwin Nunez, de l'Al-Hilal
CONTACTS ÉGALEMENT POUR BERNARDO SILVA
Parmi les profils les plus suivis figure celui de Bernardo Silva. Le Portugais arrive en fin de contrat avec Manchester City, qui lui a déjà fait savoir que son renouvellement ne figurait pas dans les projets futurs du club. À la fin de la saison, leurs chemins se sépareront donc, et les Bianconeri commencent à se mobiliser pour déterminer si et quand ils tenteront de se manifester. Outre les Bianconeri, plusieurs clubs de la Saudi Pro League et de la MLS sont aujourd’hui prêts à lui proposer un salaire supérieur à celui qu’il touche en Angleterre (environ 10 millions d’euros nets, un montant important pour le budget de la Juve).
LES AUTRES OBJECTIFS
Sur un marché où l'on pourrait dénicher de belles affaires à zéro euro, la Juve a également inscrit sur sa liste le défenseur central argentin de Bournemouth, Marcos Senesi, avec lequel des contacts ont déjà eu lieu, ainsi que l'Autrichien Xaver Schlager, de Leipzig, pour lequel elle s'était déjà intéressée en janvier, alors que son prix était fixé à 10 millions d'euros. Au milieu de terrain, le nom à retenir est celui de Franck Kessié, dont le contrat avec Al-Ahli arrive à expiration et qui constitue la première véritable alternative à Sandro Tonali, de Newcastle. Parmi les joueurs qui pourraient être disponibles gratuitement à la fin de la saison, les Bianconeri ont également été associés à Celik, de la Roma, et à Lewandowski, de Barcelone.