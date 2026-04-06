À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à planifier leurs stratégies de mercato. Les premiers contacts sont pris avec les joueurs ciblés, dans le but de devancer les autres clubs et de prendre de l'avance sur la concurrence. Dans cette optique, la Juventus scrute le marché à la recherche d'opportunités à moindre coût. Selon Sky Sport, les Bianconeri se sont renseignés sur Darwin Núñez, qui n'a pas totalement convaincu lors de sa première saison en Arabie saoudite avec Al Hilal et pourrait revenir en Europe cet été. La Juve a adressé une première demande d'informations au club arabe, avant de décider s'il convient d'approfondir les discussions ou de se tourner vers d'autres cibles. Dès l'été dernier, les Bianconeri avaient pensé à l'attaquant uruguayen, qui avait également été envisagé par Naples avant que le club ne se décide pour Lucca.