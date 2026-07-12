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Juventus FC v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : Naples refuse l'échange Gatti-Lobotka

Juventus FC
Mercato
SSC Naples
F. Gatti
S. Lobotka

Le défenseur plaît à Naples, mais le club n'a pas l'intention de renforcer ses rivaux en leur cédant le meneur de jeu apprécié par Spalletti.

Federico Gatti demeure l’une des priorités de Naples pour renforcer sa défense. Le défenseur central de la Juventus et de l’équipe nationale, né en 1998, reste dans le viseur du club azzurro, qui pourrait profiter de la nécessité des Bianconeri d’alléger leur effectif avant de recruter de nouveaux joueurs.


Selon le Corriere della Sera, le Napoli espère profiter de ce contexte pour négocier le transfert de l’ancien joueur de Frosinone à des conditions financières plus avantageuses, et obtenir une indemnité inférieure aux estimations initiales de la Juventus.


  • Lors des négociations entre les deux clubs, l’hypothèse d’un échange à parité impliquant Stanislav Lobotka a été évoquée. La Juventus aurait identifié le meneur de jeu slovaque comme la cible idéale pour renforcer son milieu de terrain, mais le directeur sportif Giovanni Manna a immédiatement rejeté la proposition.


    Le milieu de terrain né en 1994 n’est pas considéré comme intransférable, mais le Napoli n’envisagera son départ qu’en cas d’offre de premier plan. La valeur estimée par le club napolitain avoisine les 30 millions d’euros, un montant jugé nécessaire pour entamer des négociations avec un concurrent direct en Serie A (la clause de 25 millions n’est valable qu’à l’étranger).


    L’intérêt pour Gatti demeure réel, mais les discussions s’annoncent complexes. Outre l’aspect financier, les relations tendues entre Naples et la Juventus pourraient encore compliquer la recherche d’un accord au cours des prochaines semaines du mercato.



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