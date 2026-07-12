Juventus : Naples refuse l'échange Gatti-Lobotka

Lors des négociations entre les deux clubs, l’hypothèse d’un échange à parité impliquant Stanislav Lobotka a été évoquée. La Juventus aurait identifié le meneur de jeu slovaque comme la cible idéale pour renforcer son milieu de terrain, mais le directeur sportif Giovanni Manna a immédiatement rejeté la proposition.





Le milieu de terrain né en 1994 n’est pas considéré comme intransférable, mais le Napoli n’envisagera son départ qu’en cas d’offre de premier plan. La valeur estimée par le club napolitain avoisine les 30 millions d’euros, un montant jugé nécessaire pour entamer des négociations avec un concurrent direct en Serie A (la clause de 25 millions n’est valable qu’à l’étranger).





L’intérêt pour Gatti demeure réel, mais les discussions s’annoncent complexes. Outre l’aspect financier, les relations tendues entre Naples et la Juventus pourraient encore compliquer la recherche d’un accord au cours des prochaines semaines du mercato.







