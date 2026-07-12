Juventus : Naples refuse l'échange Gatti-Lobotka

Federico Gatti demeure l’une des priorités de Naples pour renforcer sa défense. Le défenseur central de la Juventus et de l’équipe nationale, né en 1998, reste dans le viseur du club azzurro, qui pourrait profiter de la nécessité des Bianconeri d’alléger leur effectif avant de recruter de nouveaux joueurs.
Selon le Corriere della Sera, le Napoli espère profiter de ce contexte pour négocier le transfert de l’ancien joueur de Frosinone à des conditions financières plus avantageuses, et obtenir une indemnité inférieure aux estimations initiales de la Juventus.