Le transfert de Jeff Ekhator et David Puczka de la Juventus vers le Genoa n’attend plus que l’officialisation. Après les visites médicales mardi soir et les signatures dans la nuit, les deux clubs ont accompli l’ultime formalité administrative en échangeant les documents, actuellement en cours de dépôt auprès de la Ligue, selon Gianluca Di Marzio.
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Juventus : les contrats d'Ekhator sont signés, reste à officialiser
Le transfert des deux joueurs sera officialisé dans les prochaines heures. Tous les détails administratifs ont été finalisés par la Juventus et le Genoa, qui ont donné leur feu vert définitif à ces deux opérations. L’annonce officielle est attendue très prochainement.
La Juventus s’adjuge ainsi Jeff Ekhator pour 18 millions d’euros, bonus compris (16 + 2), tandis que David Puczka, valorisé 5 millions, prend la direction du Genoa.