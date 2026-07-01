Le transfert des deux joueurs sera officialisé dans les prochaines heures. Tous les détails administratifs ont été finalisés par la Juventus et le Genoa, qui ont donné leur feu vert définitif à ces deux opérations. L’annonce officielle est attendue très prochainement.





La Juventus s’adjuge ainsi Jeff Ekhator pour 18 millions d’euros, bonus compris (16 + 2), tandis que David Puczka, valorisé 5 millions, prend la direction du Genoa.











