Juventus : le transfert de Puczka au Genoa est officiel : les chiffres

Le communiqué précise : « Cette opération génère un impact économique positif d’environ 5,4 millions d’euros, net des frais annexes s’élevant à 0,6 million d’euros. Par ailleurs, un accord distinct a été conclu le 1^(er) juillet 2026 avec le même club pour l’acquisition définitive des droits sportifs du joueur Jeff Osayuki Ekhator, contre un montant ferme de 16 millions d’euros. Au total, ces deux opérations entraînent une sortie de trésorerie d’environ 10 millions d’euros pour la Juventus, correspondant à la différence entre les indemnités fixes. Sur la base d’analyses préliminaires, ces transactions sont considérées comme distinctes, tant sur le plan contractuel que substantiel. La comptabilisation définitive de ces opérations sera finalisée lors de l’élaboration du rapport financier annuel au 30 juin 2026. »















