Juventus : le transfert de Faticanti à Avellino est officiel

Le communiqué du club bianconero poursuit : « Ce transfert chez les biancoverdi intervient après l'annonce de son rachat définitif par la Juventus auprès de Lecce, dans le cadre d'un accord qui le lie à la Juventus jusqu'au 30 juin 2029. Après deux saisons comme élément clé de la Next Gen — au cours desquelles il a totalisé 66 apparitions, 3 buts et 5 passes décisives — et après ses débuts récents avec l’équipe nationale italienne, Giacomo est prêt à aborder ce nouveau chapitre passionnant de sa carrière en Serie B.





«Bonne chance pour cette nouvelle aventure, Giacomo !»



