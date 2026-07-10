« Giacomo Faticanti jouera la saison 2026/2027 en prêt à l’Avellino. Le prêt du milieu de terrain né en 2004 est désormais officiel. » Ainsi débute le communiqué par lequel la Juventus annonce le prêt du jeune milieu de terrain au club irpino.
Getty Images Sport
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Juventus : le transfert de Faticanti à Avellino est officiel
Le communiqué du club bianconero poursuit : « Ce transfert chez les biancoverdi intervient après l'annonce de son rachat définitif par la Juventus auprès de Lecce, dans le cadre d'un accord qui le lie à la Juventus jusqu'au 30 juin 2029. Après deux saisons comme élément clé de la Next Gen — au cours desquelles il a totalisé 66 apparitions, 3 buts et 5 passes décisives — et après ses débuts récents avec l’équipe nationale italienne, Giacomo est prêt à aborder ce nouveau chapitre passionnant de sa carrière en Serie B.
«Bonne chance pour cette nouvelle aventure, Giacomo !»
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