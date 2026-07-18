Juventus : la prestation d’Oboavwoduo, Owusu et Licina face au FC Bâle

Le match nul 0-0 sur la pelouse de Bâle, lors du premier match amical de la saison, a permis à la Juventus d’observer les débuts prometteurs de trois jeunes joueurs de la Next Gen, intégrés à l’équipe première dès les premiers jours du stage.
LES ÉLOGES DE SPALLETTI
À leur sujet, à l’issue de la rencontre, Luciano Spalletti a déclaré : « Les jeunes ? Ils ont tous du talent et un bel avenir devant eux. Ils doivent montrer qu’ils ont le caractère des grands et qu’ils sont capables d’assumer leurs responsabilités. Faire des choix, ne pas hésiter et jouer leurs atouts : c’est cela qui fait la différence, avoir le courage de mettre en œuvre ce qui a été décidé. Sans oublier de toujours rester intégrés à l’équipe. Ils doivent jouer en choisissant avec qui interagir : ils sont libres de faire ce qu’ils veulent sur le terrain, mais ils doivent rester intégrés à l’équipe tant dans leur comportement qu’en phase défensive. »