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Adin Licina Germany 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : la prestation d’Oboavwoduo, Owusu et Licina face au FC Bâle

Juventus FC
Serie A
Juventus Next Gen

Lors du premier match de préparation de la saison, Spalletti a également aligné trois joueurs de la Next Gen intégrés à l'équipe première.

Le match nul 0-0 sur la pelouse de Bâle, lors du premier match amical de la saison, a permis à la Juventus d’observer les débuts prometteurs de trois jeunes joueurs de la Next Gen, intégrés à l’équipe première dès les premiers jours du stage.


LES ÉLOGES DE SPALLETTI

À leur sujet, à l’issue de la rencontre, Luciano Spalletti a déclaré : « Les jeunes ? Ils ont tous du talent et un bel avenir devant eux. Ils doivent montrer qu’ils ont le caractère des grands et qu’ils sont capables d’assumer leurs responsabilités. Faire des choix, ne pas hésiter et jouer leurs atouts : c’est cela qui fait la différence, avoir le courage de mettre en œuvre ce qui a été décidé. Sans oublier de toujours rester intégrés à l’équipe. Ils doivent jouer en choisissant avec qui interagir : ils sont libres de faire ce qu’ils veulent sur le terrain, mais ils doivent rester intégrés à l’équipe tant dans leur comportement qu’en phase défensive. »

  • LES JOUEURS

    Parmi les jeunes convoqués, Oboavwoduo, Owusu et Licina sont entrés en jeu en deuxième mi-temps, tandis que Gil Puche, Durmisi et Van Aarle sont restés sur le banc.


    Les prestations de Justin Oboavwoduo et d’Owusu ont été particulièrement convaincantes malgré leur temps de jeu limité, tandis que Licina, le plus jeune des trois, s’est moins illustré. Oboavwoduo a remplacé Zhegrova dès la 46^e minute, Licina est entré en jeu au même moment à la place d’Adzic, tandis qu’Owusu a pris la place de Milik à la 78^e.

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  • COMMENT ILS ONT JOUÉ

    Justin Oboavwoduo, attaquant né en 2006, arrivé de Manchester City où il a été formé à l'Academy et qui évolue depuis janvier au sein de la Next Gen bianconera (8 apparitions, 1 but en Serie C en 2025-26), s'est illustré par deux tentatives vers le but adverse : La première, dangereuse, a été repoussée par le gardien de Bâle, tandis que la seconde est passée à côté. Au milieu de terrain, Augusto Seedorf Owusu (2005, 50 matchs en Serie C avec la Next Gen) a montré de la personnalité et s’est bien débrouillé. Enfin, le plus jeune des trois, Adin Licina, attaquant allemand né en 2007 formé au Bayern Munich et déjà auteur de 8 apparitions et d’un but avec la Next Gen la saison passée en Serie C, est resté un peu en retrait.

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