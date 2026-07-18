Juventus : la prestation d’Oboavwoduo, Owusu et Licina face au FC Bâle

Parmi les jeunes convoqués, Oboavwoduo, Owusu et Licina sont entrés en jeu en deuxième mi-temps, tandis que Gil Puche, Durmisi et Van Aarle sont restés sur le banc.





Les prestations de Justin Oboavwoduo et d’Owusu ont été particulièrement convaincantes malgré leur temps de jeu limité, tandis que Licina, le plus jeune des trois, s’est moins illustré. Oboavwoduo a remplacé Zhegrova dès la 46^e minute, Licina est entré en jeu au même moment à la place d’Adzic, tandis qu’Owusu a pris la place de Milik à la 78^e.