Juventus, Kiwior refait surface : Kelly n'est pas inaliénable

La Juventus s'efforce d'améliorer le niveau de sa défense, considérée comme une priorité par Luciano Spalletti.Le seul défenseur central considéré comme vraiment intransférable reste Gleison Bremer, tandis que tous les autres sont sur le marché, y compris Lloyd Kelly, apprécié par l'entraîneur pour ses qualités de jeu mais potentiellement sacrifiable face à une offre importante de la Premier League, où les admirateurs ne manquent pas.

Par mesure de précaution, la direction bianconera accélère les choses pour Marcos Senesi, qui sera libre en juillet après son expérience positive à Bournemouth. La Juve a déjà présenté une offre écrite, inférieure à celle d'Aston Villa, mais le prestige du club pourrait peser dans le choix du défenseur argentin, prêt à signer à 28 ans le contrat le plus important de sa carrière.