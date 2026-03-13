Goal.com
En direct
FBL-POR-LIGA-PORTO-NACIONALAFP

Traduit par

Juventus, Kiwior refait surface : Kelly n'est pas inaliénable

Comme alternative à Senesi, la Juventus envisage à nouveau le défenseur central polonais.

La Juventus s'efforce d'améliorer le niveau de sa défense, considérée comme une priorité par Luciano Spalletti.Le seul défenseur central considéré comme vraiment intransférable reste Gleison Bremer, tandis que tous les autres sont sur le marché, y compris Lloyd Kelly, apprécié par l'entraîneur pour ses qualités de jeu mais potentiellement sacrifiable face à une offre importante de la Premier League, où les admirateurs ne manquent pas.

Par mesure de précaution, la direction bianconera accélère les choses pour Marcos Senesi, qui sera libre en juillet après son expérience positive à Bournemouth. La Juve a déjà présenté une offre écrite, inférieure à celle d'Aston Villa, mais le prestige du club pourrait peser dans le choix du défenseur argentin, prêt à signer à 28 ans le contrat le plus important de sa carrière.

  • En parallèle, Marco Ottolini explore d'autres pistes. La semaine dernière, comme le rapporte Tuttosport, le directeur sportif bianconero s'est rendu au Portugal pour observer Jakub Kiwior, aujourd'hui à Porto, un défenseur central gaucher aux caractéristiques similaires à celles de Kelly et déjà suivi par les Bianconeri à l'époque de Giuntoli. Formé à La Spezia puis transféré à Arsenal, le Polonais n'a pas trouvé sa place en Premier League (68 apparitions en trois saisons) et a choisi de se relancer chez les Dragoes, qui l'ont pris en prêt payant avec une obligation de rachat d'environ 23 millions d'euros.

    Porto l'évalue désormais à environ 35 millions, un chiffre en ligne avec la rareté des défenseurs gauchers sur le marché international. Ottolini a renforcé son estime lors de sa mission au Portugal : Kiwior peut devenir un objectif concret, surtout si Kelly devait quitter la Continassa ou si l'opération Senesi venait à se compliquer.

    • Publicité
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0