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Gianluca Minchiotti

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Juventus : Kim ne quittera pas le Bayern Munich, sauf offre exceptionnelle

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M. Kim

La stratégie du Bayern concernant le défenseur central sud-coréen

L'avenir de Minjae Kim prend une tournure décisive. Après plusieurs semaines de rumeurs l'envisageant comme l'un des joueurs susceptibles de quitter le Bayern Munich, une information en provenance d'Allemagne rebat les cartes du marché des transferts.


Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport Allemagne et l’une des sources les plus fiables concernant le club bavarois, le Bayern aurait revu ses plans : le défenseur sud-coréen n’est plus considéré comme un candidat au départ et, sauf retournement de situation spectaculaire, il continuera à porter le maillot des champions d’Allemagne.


Seul un scénario pourrait encore faire vaciller cette décision : l’arrivée d’une offre exceptionnelle, capable de convaincre à la fois le club et le joueur d’envisager un départ. Pour l’instant, cette hypothèse est toutefois jugée peu probable. La direction bavaroise a en effet décidé de s’appuyer sur son défenseur central asiatique, en l’intégrant pleinement dans ses plans sportifs pour la saison prochaine.


Cette orientation correspond aussi à la volonté du joueur : ces derniers mois, Kim a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas quitter Munich cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur entend bien s’imposer comme un élément clé du groupe bavarois.


  • En Italie, la Juventus reste attentive et surveille de près l’évolution du dossier. Le profil du défenseur central sud-coréen séduit particulièrement Luciano Spalletti, l’entraîneur qui l’a façonné lors de l’extraordinaire saison napolitaine couronnée par le Scudetto 2022-2023. C’est sous la houlette du technicien de Certaldo que Kim s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, attirant l’intérêt du Bayern Munich, qui a décidé de miser sur lui à l’été 2023.


    Pour l’instant, la piste turinoise semble toutefois s’être refroidie. La nouvelle stratégie du Bayern complique en effet considérablement toute négociation, à moins qu’une offre irrésistible ne vienne bouleverser à nouveau la donne dans les semaines à venir. À l’heure actuelle, le message en provenance de Munich est clair : Minjae Kim n’est pas sur le marché et représente un atout majeur pour le présent et l’avenir du club bavarois.

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