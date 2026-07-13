Juventus : Kim ne quittera pas le Bayern Munich, sauf offre exceptionnelle

L'avenir de Minjae Kim prend une tournure décisive. Après plusieurs semaines de rumeurs l'envisageant comme l'un des joueurs susceptibles de quitter le Bayern Munich, une information en provenance d'Allemagne rebat les cartes du marché des transferts.





Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport Allemagne et l’une des sources les plus fiables concernant le club bavarois, le Bayern aurait revu ses plans : le défenseur sud-coréen n’est plus considéré comme un candidat au départ et, sauf retournement de situation spectaculaire, il continuera à porter le maillot des champions d’Allemagne.





Seul un scénario pourrait encore faire vaciller cette décision : l’arrivée d’une offre exceptionnelle, capable de convaincre à la fois le club et le joueur d’envisager un départ. Pour l’instant, cette hypothèse est toutefois jugée peu probable. La direction bavaroise a en effet décidé de s’appuyer sur son défenseur central asiatique, en l’intégrant pleinement dans ses plans sportifs pour la saison prochaine.





Cette orientation correspond aussi à la volonté du joueur : ces derniers mois, Kim a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas quitter Munich cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur entend bien s’imposer comme un élément clé du groupe bavarois.



