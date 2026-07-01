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Gianluca Minchiotti

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Juventus : Facundo González part au Racing Santander. Combien cela rapporte-t-il aux Bianconeri ?

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Mercato
F. Gonzalez

La société turinoise a finalisé une opération de cession.

La Juventus empoche 2,5 millions d’euros grâce au départ de Facundo Gonzalez : le défenseur a été racheté par le Racing Santander, comme le révèle Romeo Agresti.



  • Juve : Facundo Gonzalez au Racing Santander, combien ça rapporte aux Bianconeri ?

    Né en 2003, le défenseur uruguayen a été recruté par la Juventus en 2023 pour 1,75 million d’euros, avant d’être successivement prêté à la Sampdoria, au Feyenoord et au Racing Santander. Il n’a disputé aucun match sous le maillot bianconero, mais a joué 20 rencontres avec le Racing, qui l’a désormais définitivement transféré.

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