Juventus : Facundo González part au Racing Santander. Combien cela rapporte-t-il aux Bianconeri ?

Né en 2003, le défenseur uruguayen a été recruté par la Juventus en 2023 pour 1,75 million d’euros, avant d’être successivement prêté à la Sampdoria, au Feyenoord et au Racing Santander. Il n’a disputé aucun match sous le maillot bianconero, mais a joué 20 rencontres avec le Racing, qui l’a désormais définitivement transféré.