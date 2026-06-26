Juventus : Adzic ne partira qu'en prêt, pas question de revivre l'affaire Huijsen

Vasilije Adzic, jeune talent de laJuventus, ne figure pas dans les plans immédiats de Luciano Spalletti et Giovanni Carnevali pour la saison prochaine. Un prêt est donc envisagé.





Né en 2006, le milieu de terrain compte déjà 26 apparitions et un but sous le maillot bianconero, mais il abesoin de temps de jeu régulier pour poursuivre sa progression. Un passage dans un autre club de Serie A lui permettrait d’acquérir l’expérience et la constance nécessaires avant un éventuel retour à Turin. Spalletti, lui, a besoin d’un milieu de terrain composé de joueurs expérimentés et fiables : après une saison sans Ligue des champions, la Juve ne peut plus se permettre d’attendre ou de manquer ses objectifs.