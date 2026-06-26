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CM grafica Juventus Adzic 2025 26 Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : Adzic ne partira qu'en prêt, pas question de revivre l'affaire Huijsen

Juventus FC
V. Adzic
Mercato

Le milieu de terrain monténégrin doit jouer davantage, et la Juventus envisage une solution : un prêt est envisagé, mais pas de transfert définitif.

Vasilije Adzic, jeune talent de laJuventus, ne figure pas dans les plans immédiats de Luciano Spalletti et Giovanni Carnevali pour la saison prochaine. Un prêt est donc envisagé.


Né en 2006, le milieu de terrain compte déjà 26 apparitions et un but sous le maillot bianconero, mais il abesoin de temps de jeu régulier pour poursuivre sa progression. Un passage dans un autre club de Serie A lui permettrait d’acquérir l’expérience et la constance nécessaires avant un éventuel retour à Turin. Spalletti, lui, a besoin d’un milieu de terrain composé de joueurs expérimentés et fiables : après une saison sans Ligue des champions, la Juve ne peut plus se permettre d’attendre ou de manquer ses objectifs.

  • Malgré un espace restreint, l’impératif de jouer reste essentiel au développement du joueur.

    Adzic, arrivé à la Juventus à 18 ans lors de l'été 2024, n'a jamais vraiment trouvé sa place chez les Bianconeri, que ce soit sous les ordres de Thiago Motta, puis d'Igor Tudor et de Luciano Spalletti. De son exercice 2025-2026, on retient surtoutsa merveilleuse volée du 4-3 face à l’Inter en ouverture du championnat, de longues périodes sur le banc (348 minutes jouées en 17 apparitions) et quelques erreurs, principalement sur les dégagements, liées à son inexpérience. L’ancien joueur du Budućnost ne manque ni de qualités techniques ni de caractère ; il compte déjà 6 sélections et 2 buts avec la sélection nationale du Monténégro : la possibilité de jouer plus régulièrement pourrait sans aucun doute favoriser son évolution.


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  • LE CONSEIL DU GÉNIE

    Au cours des saisons 2024-2025 et 2025-2026, Dejan Savicevic – légende du football monténégrin, ex-« génie » du Milan AC et actuel président de la Fédération monténégrine – a conseillé à Adzic de « aller jouer ». Le mercato estival pourrait donc marquer le moment idéal pour un prêt. La Juventus croit fermement au potentiel du jeune joueur, et Luciano Spalletti l’a publiquement encensé en cours de saison : « On ne touche pas à lui, c’est un trésor caché ». Un prêt bien ciblé pourrait donc satisfaire toutes les parties et permettre à Adzic de revenir à Turin plus fort.


  • En Serie A, cela plaît à beaucoup de monde.

    En Serie A, les prétendants à Adzic se multiplient : Bologne (qui négocie déjà Miretti et Lucumì avec Carnevali), l’Udinese (où il pourrait être inclus dans un deal amenant Zaniolo à Turin), Sassuolo, Parme, Lecce et Cagliari.


    Pour l’instant, la solution du prêt semble privilégiée, tant par le joueur que par le club bianconero, qui souhaite éviter un nouveau cas Huijsen (cédé par la Juve à Bournemouth pour 15,2 M€ + 3 M€ de bonus, puis revendu quelques mois plus tard au Real Madrid pour 58 M€) : un transfert définitif est pour l’instant exclu.