Comme l'a annoncé la Juventus, Claudio Chiellini a prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2028 en tant que responsable du secteur Next Gen, élargissant ainsi son champ de responsabilités.





Outre la Next Gen, il prendra désormais en charge les équipes U20 et la nouvelle formation U18, dans une logique d’intégration et de développement toujours plus poussés du parcours de formation des jeunes talents du club.





Son rôle est central, précise le club bianconero, dans la consolidation d’une filière technique et organisationnelle capable d’accompagner les jeunes à chaque étape de leur parcours, en favorisant la continuité, l’identité et une préparation progressive au football professionnel.



