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Claudio Chiellini Il Bianconero
Gianluca Minchiotti

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Juventus a officialisé la nouvelle : Claudio Chiellini prolonge son contrat et voit ses prérogatives s’élargir

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Changement à la tête du secteur de la formation de la Juventus

Comme l'a annoncé la Juventus, Claudio Chiellini a prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2028 en tant que responsable du secteur Next Gen, élargissant ainsi son champ de responsabilités.


Outre la Next Gen, il prendra désormais en charge les équipes U20 et la nouvelle formation U18, dans une logique d’intégration et de développement toujours plus poussés du parcours de formation des jeunes talents du club.


Son rôle est central, précise le club bianconero, dans la consolidation d’une filière technique et organisationnelle capable d’accompagner les jeunes à chaque étape de leur parcours, en favorisant la continuité, l’identité et une préparation progressive au football professionnel.


  • La Juventus a officialisé plusieurs nouveautés concernant son secteur de formation. Dans la lignée de cette dynamique, Massimiliano Scaglia prolonge son engagement jusqu’au 30 juin 2028 en tant que directeur de l’Académie, en charge des équipes U17 à U7.


    À ses côtés, Davide Bellotto reste en poste jusqu’au 30 juin 2028 comme responsable des équipes U13 à U7, afin de soutenir le développement du secteur de base et l’épanouissement des plus jeunes.


    Cette nouvelle organisation confirme la volonté du club d’investir résolument dans le secteur des jeunes, en valorisant les compétences, la continuité et la vision, autant d’atouts essentiels pour le présent et l’avenir de la Juventus.


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