Juve : Zhegrova, un échec sur le terrain et dans les comptes : le montant de son transfert

La saison de l'ancien joueur de Lille est certes décevante, mais ce sont surtout les choix opérés par Luciano Spalletti au cours de ce mois de mars qui font débat, Zhegrova n'ayant totalisé que 20 minutes de jeu.





Une condition physique précaire l'a même conduit à être laissé sur le banc par son équipe du Kosovo pendant tout le match de barrage comptant pour la qualification à la Coupe du monde, au cours duquel la Slovaquie a été éliminée 4-3.





Sur l'ensemble de la saison, le bilan est encore plus inquiétant :

- 21 apparitions au total

- un seul match en tant que titulaire

- 447 minutes au total

- 0 but et 0 passe décisive





En pourcentage, il n'a joué que 11 % des minutes disponibles en Serie A et 15 % en Ligue des champions.