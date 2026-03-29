Juve : Zhegrova, un échec sur le terrain et dans les comptes : le montant de son transfert

La Juventus se prépare à une fin de saison qui s'annonce brûlante et, inévitablement, outre la course à la 4e place où elle devra se battre contre Rome et Côme, elle commence déjà à penser à l'avenir et au prochain mercato estival, où de nombreuses décisions devront être prises tant au niveau des arrivées que, surtout, des départs.
Une fois son contrat prolongé, Luciano Spalletti devra se prononcer définitivement sur le sort de nombreux joueurs dont l'avenir est aujourd'hui incertain, parmi lesquels figure Edon Zhegrova. Or, si l'on en croit les chiffres, le meneur de jeu kosovar est à ce jour un échec tant sur le terrain qu'au niveau financier.