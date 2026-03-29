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CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

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Juve : Zhegrova, un échec sur le terrain et dans les comptes : le montant de son transfert

Juventus
E. Zhegrova
Mercato

Des chiffres inquiétants et une gestion axée sur le marché qui ne sera pas facile. Quel sera l'avenir de Zhegrova ?

La Juventus se prépare à une fin de saison qui s'annonce brûlante et, inévitablement, outre la course à la 4e place où elle devra se battre contre Rome et Côme, elle commence déjà à penser à l'avenir et au prochain mercato estival, où de nombreuses décisions devront être prises tant au niveau des arrivées que, surtout, des départs.


Une fois son contrat prolongé, Luciano Spalletti devra se prononcer définitivement sur le sort de nombreux joueurs dont l'avenir est aujourd'hui incertain, parmi lesquels figure Edon Zhegrova. Or, si l'on en croit les chiffres, le meneur de jeu kosovar est à ce jour un échec tant sur le terrain qu'au niveau financier.


  • DES CHIFFRES INQUIÉTANTS

    La saison de l'ancien joueur de Lille est certes décevante, mais ce sont surtout les choix opérés par Luciano Spalletti au cours de ce mois de mars qui font débat, Zhegrova n'ayant totalisé que 20 minutes de jeu.


    Une condition physique précaire l'a même conduit à être laissé sur le banc par son équipe du Kosovo pendant tout le match de barrage comptant pour la qualification à la Coupe du monde, au cours duquel la Slovaquie a été éliminée 4-3.


    Sur l'ensemble de la saison, le bilan est encore plus inquiétant :

    - 21 apparitions au total

    - un seul match en tant que titulaire

    - 447 minutes au total

    - 0 but et 0 passe décisive


    En pourcentage, il n'a joué que 11 % des minutes disponibles en Serie A et 15 % en Ligue des champions.

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  • UN ESPACE DE PLUS EN PLUS RÉDUIT

    À la Juventus, sous les ordres de Luciano Spalletti, le temps de jeu de « Zeppetta » (surnom qui lui vient de son célèbre coup de pied en ciseau) risque de diminuer encore davantage avec le retour d'attaquants comme Milik et Vlahovic et la progression de Boga et Conceicao. De plus, son problème de pubalgie continue de l'empêcher de jouer régulièrement et de se mettre en valeur.

  • LE FLOP DU BUDGET

    Mais à ce jour, Zhegrova n'est pas seulement un échec sur le terrain, mais aussi sur le plan financier. Son salaire s'élève à 4,6 millions d'euros bruts par saison, avec un contrat expirant le 30 juin 2030 (18,4 millions d'euros au total).


    Arrivé à Turin pour 14,3 millions d'euros plus 3 millions de bonus et 1,2 million de commissions, son coût d'amortissement s'élève à 2,88 millions d'euros (qui pourrait augmenter en cas de bonus de qualification en Ligue des champions) et une valeur résiduelle au bilan qui, au 30 juin 2026, s'élèvera à pas moins d'environ 12 millions d'euros, chiffre à partir duquel il faudra partir pour ne pas enregistrer de moins-value.

  • LE PRIX DE VENTE

    Cet été, la Juventus devra réaliser de bonnes ventes pour pouvoir viser haut sur le marché des transferts et, par conséquent, elle ne pourra pas se permettre des cessions qui n'apportent pas de valeur ajoutée sur le plan financier. Zhegrova a des prétendants en Premier League et en Ligue 1, mais il s'agit soit de clubs hors du circuit européen, soit de clubs qui auraient du mal à assumer le coût de son salaire. De plus, pour des raisons stratégiques, la Juventus ne peut aujourd’hui demander moins de 20 millions d’euros pour le céder définitivement, afin de pouvoir financer un transfert pour le remplacer.

  • UN PRÊT OBLIGATOIRE ?

    Toutes ces conditions compliquent un départ estival sous le maillot bianconero. À ce stade, il serait plus simple et plus avantageux que le transfert soit organisé sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat conditionnelle, ce qui repousserait encore l'encaissement, réduirait les coûts comptables et augmenterait le seuil de la plus-value.



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