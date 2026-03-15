Jusqu'à quatre mois d'arrêt : un attaquant du FC Bayern Munich gravement blessé

Mike doit désormais subir une opération qui le mettra hors de combat pendant longtemps. Selon Sky, le jeune joueur de 17 ans devrait être indisponible pendant trois à quatre mois, ce qui signifie la fin de la saison pour l'ailier.

Le Bayern, quant à lui, a évoqué dans son communiqué une pause d'une « durée encore indéterminée ».