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SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

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Jusqu'à quatre mois d'arrêt : un attaquant du FC Bayern Munich gravement blessé

À l'approche de la fin de la saison, le FCB ne pourra plus compter sur l'un de ses meilleurs espoirs. C'est ce que le club munichois vient de confirmer officiellement.

Mike Wisdom, joueur du Bayern Munich, s'est blessé à un muscle de la hanche et sera donc absent pour une longue durée. C'est ce qu'a officiellement confirmé dimanche le club le plus titré d'Allemagne. Le diagnostic a été posé à l'issue d'un « examen approfondi » réalisé par le service médical du Bayern. 

  • Mike doit désormais subir une opération qui le mettra hors de combat pendant longtemps. Selon Sky, le jeune joueur de 17 ans devrait être indisponible pendant trois à quatre mois, ce qui signifie la fin de la saison pour l'ailier. 

    Le Bayern, quant à lui, a évoqué dans son communiqué une pause d'une « durée encore indéterminée ». 

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  • WISDOM MIKE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    Cinq apparitions pour Wisdom Mike cette saison

    Au sein de l'équipe entraînée par Vincent Kompany, Mike a disputé cinq matches officiels cette saison. Il a joué quatre fois en Bundesliga pour un total de 27 minutes et est entré en jeu une fois en Ligue des champions en fin de match. En août, il a prolongé son contrat avec le FCB jusqu'en 2027

    Mike a disputé jusqu'à présent huit matches avec l'équipe nationale allemande des moins de 17 ans. 

  • Wisdom MikeGetty

    Kompany après les débuts de Mike en Bundesliga : « Ce n'est pas une apparition pour faire le spectacle »

    Après ses débuts professionnels en septembre lors de la large victoire 4-0 contre le Werder Brême, Joshua Kimmich, du Bayern, a fait l'éloge de l'adolescent : « C'est quelqu'un qui ose se lancer, même à l'entraînement. Je trouve cela très, très important chez un jeune joueur : il ne s'agit pas d'éviter les erreurs, mais d'avoir confiance en soi », a déclaré l'international allemand.

    L'entraîneur du FCB, Vincent Kompany, avait déclaré après les débuts de Mike en Bundesliga : « Ce n'est pas une apparition pour faire de l'effet, c'est une apparition méritée pour un jeune qui a peut-être un avenir au FC Bayern. » Il a ajouté : « D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, ce jeune le mérite et nous allons le soutenir. »

  • Chiffres et faits concernant Wisdom Mike :

    Date de naissance : 24/09/2008
    Lieu de naissance :Munich
    Contrat jusqu'au : 2027
    Matchs officiels : 5
Ligue des Champions
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