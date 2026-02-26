Jurgen Klopp menacé par Red Bull ? L'avenir de l'ancien entraîneur de Liverpool remis en question alors que des rumeurs le lient au Real Madrid

Klopp a quitté ses fonctions de manager lorsqu'ila rompu ses liens avec Liverpool à l'été 2024. Il travaille désormais depuis environ 14 mois chez Red Bull, mais un départ prématuré de ce poste n'est pas exclu.

Selon le Salzburger Nachrichten, les « tensions » au sein du club pourraient conduire à une séparation. Il semblerait que le quinquagénaire ne soit plus considéré comme indispensable aux projets futurs. Le journal affirme que Klopp est « devenu l'ambassadeur idéal pour la marque de boissons basée à Salzbourg. Mais cela ne peut masquer le fait que sa nomination n'a pas encore eu d'impact positif dans son domaine de responsabilité ».