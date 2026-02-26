Getty Images Sport
Traduit par
Jurgen Klopp menacé par Red Bull ? L'avenir de l'ancien entraîneur de Liverpool remis en question alors que des rumeurs le lient au Real Madrid
Un rapport affirme que Klopp se sent frustré dans son rôle de directeur mondial du football.
Klopp a quitté ses fonctions de manager lorsqu'ila rompu ses liens avec Liverpool à l'été 2024. Il travaille désormais depuis environ 14 mois chez Red Bull, mais un départ prématuré de ce poste n'est pas exclu.
Selon le Salzburger Nachrichten, les « tensions » au sein du club pourraient conduire à une séparation. Il semblerait que le quinquagénaire ne soit plus considéré comme indispensable aux projets futurs. Le journal affirme que Klopp est « devenu l'ambassadeur idéal pour la marque de boissons basée à Salzbourg. Mais cela ne peut masquer le fait que sa nomination n'a pas encore eu d'impact positif dans son domaine de
responsabilité ».
- Getty Images
Red Bull réagit aux rumeurs concernant le départ de Klopp
Klopp serait frustré, car son influence est fortement limitée, et serait ouvert à l'idée de reprendre du service en tant qu'entraîneur. Red Bull ne s'opposerait pas au départ de l'ancien manager du Borussia Dortmund s'il souhaitait quitter le club cet été.
Red Bull s'est toutefois empressé de démentir ces rumeurs. Le PDG Oliver Mintzlaff a déclaré à transfermarkt.de : « C'est complètement absurde et totalement infondé. Au contraire, nous sommes extrêmement satisfaits du travail de Jürgen Klopp.
Il s'investit énormément, communique en permanence avec nos entraîneurs et nos directeurs sportifs, et développe durablement notre philosophie footballistique chez Red Bull. Nous sommes convaincus qu'il est l'homme de la situation. C'est là-dessus que nous concentrons toute notre énergie et toute notre attention. »
Klopp voulait faire une pause pour échapper au stress lié à son rôle d'entraîneur.
Le contrat de Klopp avec Red Bull court jusqu'en 2029. Il a régulièrement déclaré qu'il n'avait pas l'intention de revenir à court terme au stress lié à la gestion d'un club. Il a déclaré à Servus TV en janvier 2026 : « Je ne voulais plus vivre avec cet emploi du temps très chargé que j'ai eu pendant plus de 25 ans. Le marché des entraîneurs est en pleine mutation, et ce n'est pas si mal de vivre tout cela en tant qu'observateur et de ne pas penser à ce que cela pourrait signifier pour soi personnellement, car on est à la bonne place là où on est. »
Il a ensuite ajouté qu'il était partisan des projets et des engagements à long terme : « Je suis resté à Mayence pendant sept ans, alors que j'aurais pu déménager chaque année ; je suis resté à Dortmund pendant sept ans, alors que j'aurais pu aller ailleurs relativement souvent ; et j'aurais pu quitter Liverpool plus tôt, où je n'avais pas autant d'offres. J'aime donc les relations à long terme, et celle avec Red Bull ne fait que commencer. »
- Getty
Glasner va-t-il prendre la relève alors que Klopp revient à l'entraînement ?
Klopp a toutefois été pressenti comme successeurpotentiel de Xabi Alonso au Real Madrid, Alvaro Arbeloa occupant actuellement un poste d'entraîneur par intérim au Santiago Bernabeu. Un retour émouvant à Anfield n'est pas non plus exclu, certains s'interrogeant sur la présence continue d'Arne Slot dans ce club.
Le Salzburger Nachrichten a également laissé entendre que Red Bull avait déjà un successeur en tête pour Klopp. Il s'agirait de l'actuel entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner. Il a précédemment occupé les fonctions de coordinateur sportif et d'entraîneur adjoint au RB Salzbourg.
La cote de l'Autrichien n'a cessé de grimper en Angleterre, avec un premier trophée majeur historique remporté à Palace, qui a gagné la FA Cup 2025. Glasner a révélé qu'il quitterait Selhurst Park à l'expiration de son contrat cet été.
Il a été pressenti pour d'autres postes d'entraîneur actuellement occupés par des intérimaires, notamment à Manchester United et Tottenham, mais il pourrait être tenté de prendre du recul et d'accepter un poste plus tranquille chez Red Bull, ce qui permettrait à Klopp de prendre la direction opposée.
Publicité