Jude Bellingham révèle l'athlète surprise avec lequel il aimerait échanger son rôle et cite le nom d'un joueur qui, selon lui, n'est pas suffisamment reconnu

Bellingham s'est exprimé sur la page Instagram de Laureus Sport et on lui a demandé avec qui il aimerait échanger sa place s'il le pouvait, à la seule condition que ce soit un sportif issu d'une discipline autre que le football.

Bellingham a choisi la star anglaise de cricket Ben Stokes, et il a également cité Jordan Henderson, l'ancien capitaine de Liverpool, comme le joueur qui ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite.

L'ancienne star du Borussia Dortmund a également évoqué son plus grand regret dans le football : ne pas avoir remporté le titre de Bundesliga lors de la dernière journée de la saison, alors qu'il jouait encore au Signal Iduna Park.