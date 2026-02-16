Getty
Jude Bellingham révèle l'athlète surprise avec lequel il aimerait échanger son rôle et cite le nom d'un joueur qui, selon lui, n'est pas suffisamment reconnu
L'échange sportif potentiel de Bellingham
Bellingham s'est exprimé sur la page Instagram de Laureus Sport et on lui a demandé avec qui il aimerait échanger sa place s'il le pouvait, à la seule condition que ce soit un sportif issu d'une discipline autre que le football.
Bellingham a choisi la star anglaise de cricket Ben Stokes, et il a également cité Jordan Henderson, l'ancien capitaine de Liverpool, comme le joueur qui ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite.
L'ancienne star du Borussia Dortmund a également évoqué son plus grand regret dans le football : ne pas avoir remporté le titre de Bundesliga lors de la dernière journée de la saison, alors qu'il jouait encore au Signal Iduna Park.
Les blessures de Bellingham
Bellingham doit lutter contre le temps pour se remettre d'une blessure aux ischio-jambiers à temps pour la Coupe du monde 2026.
Le sélectionneur des Three Lions, Tuchel, qui s'est engagé dans un nouveau contrat, a déclaré, interrogé sur Bellingham lors du tirage au sort de la Ligue des nations de l'UEFA : « Le club [le Real Madrid] est un peu plus prudent quant à ses perspectives de guérison. Jude se donne à fond, et comme nous le connaissons, il est déterminé et très professionnel.
Il fera tout son possible pour être avec nous en mars. Bien sûr, nous sommes en contact, c'est normal, et nous lui souhaitons bonne chance... Nous ferons tout notre possible pour l'aider et le soutenir. C'est une petite course contre la montre. »
Le tacticien allemand a poursuivi en déclarant que les matchs de mars à Wembley lui donneraient l'occasion d'observer les joueurs qui sont en marge de son effectif : « Personnellement, je suis optimiste [quant à la condition physique de Bellingham]. Mais je ne suis pas sûr. »
La concurrence pour les places s'intensifie avec l'Angleterre
Bellingham doit faire face à une concurrence intense pour gagner sa place dans le onze de départ de Tuchel, avec des joueurs tels que Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden et Morgan Gibbs-White qui se disputent tous la place de numéro 10.
L'ancien attaquant anglais Michael Owen a évoqué pour GOAL la bataille pour les places de meneur de jeu dans l'équipe des Three Lions et la manière dont Tuchel pourrait intégrer plusieurs joueurs créatifs dans son onze de départ : « Je pense que Morgan Rogers semble être le favori - il semble être le préféré de Tuchel ces derniers temps. Il semble l'apprécier.
Je trouverais une place pour Jude Bellingham s'il est en forme. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, pas seulement l'un des meilleurs joueurs anglais. Beaucoup dépendra de la décision de Tuchel de faire jouer l'un de ces numéros 10 dans une position plus excentrée pour les intégrer.
Y a-t-il un joueur évident sur le côté gauche qui va débuter ? Il y a plusieurs candidats. Si deux de ces numéros 10 jouent exceptionnellement bien, pourrait-il alors pousser quelqu'un sur le côté gauche ?
Si tout le monde est en pleine forme, au meilleur de sa forme et joue à son meilleur niveau, alors pour moi, Jude Bellingham est le meilleur joueur du pays pour ce poste. Mais il y a quelques « si » et « mais » avant d'en arriver là. »
Et ensuite ?
Le prochain match du Real Madrid aura lieu contre Benfica en barrage de la Ligue des champions en milieu de semaine, mais Bellingham ne sera pas en mesure de jouer ce match.
L'Angleterre devrait faire appel à Bellingham, qu'il participe ou non aux matchs internationaux de mars, car il a suffisamment fait ses preuves pour mériter cette sélection. Les Three Lions disputeront deux matchs en Floride, qui les aideront à se préparer pour la compétition, avant de tenter de remporter la Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin.
