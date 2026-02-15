Getty/Instagram
Traduit par
Jude Bellingham emmène sa petite amie Ashlyn Castro au Real Madrid pour la Saint-Valentin, alors que la star blessée traîne la mannequin WAG au Bernabeu
Bellingham et Castro ont vu le Real Madrid remporter une victoire facile.
Bellingham n'allait pas manquer de voir les Blancos remporter une victoire éclatante à domicile, un résultat qui prolonge la série de victoires du Real Madrid à huit matchs. Gonzalo Garcia a donné l'avantage au géant madrilène après seulement cinq minutes de jeu, mais la Real Sociedad a égalisé à la 21e minute lorsque Mikel Oyarzabal a battu Thibaut Courtois depuis le point de penalty.
La Real n'a tenu le score que quatre minutes, Vinicius Junior redonnant l'avantage à l'équipe d'Alvaro Arbeloa en milieu de première mi-temps. Federico Valverde a doublé l'avantage du Real Madrid à la demi-heure de jeu, avant que Vinicius Junior n'inscrive son deuxième but et le quatrième du Real Madrid peu après la reprise.
Cette victoire a non seulement permis au Real Madrid de dépasser son rival Barcelone avant son match contre Gérone lundi soir, mais elle a également donné lieu à une rare apparition publique des deux joueurs.
Bellingham et Castro ont largement gardé leur relation secrète depuis qu'ils l'ont rendue publique en janvier. Le mannequin américain Castro, qui a fêté ses 28 ans en décembre, et Bellingham se sont rencontrés pour la première fois après avoir échangé des messages sur Instagram.
- Getty Images Sport
Bellingham dans la course pour être prêt pour les matchs internationaux de mars
Bellingham est dans une course contre la montre pour être prêt pour les matchs amicaux de l'Angleterre contre l'Uruguay et le Japon le mois prochain, alors que le joueur de 22 ans cherche à prouver sa forme physique avant le grand rendez-vous estival en Amérique du Nord.
Le milieu de terrain ne devait manquer que quatre semaines en raison d'un problème aux ischio-jambiers, mais les examens ont révélé la gravité du problème, ce qui signifie qu'il sera absent pendant six à huit semaines. Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel, qui a récemment signé un nouveau contrat jusqu'à l'Euro 2028, a été interrogé sur la forme physique de Bellingham après le match nul des Three Lions en Ligue des nations de l'UEFA la semaine dernière.
«Le club est un peu plus prudent quant à la durée de sa convalescence », a déclaré le sélectionneur anglais. « Jude se donne à fond, et comme nous le connaissons, il est déterminé et très professionnel. Il fera tout son possible pour être avec nous en mars. Bien sûr, nous sommes en contact, c'est normal, et nous lui souhaitons bonne chance. Nous ferons tout notre possible pour l'aider et le soutenir. C'est une petite course contre la montre. »
Et lorsqu'on lui a demandé si Bellingham serait apte à jouer les matchs du mois prochain, Tuchel a répondu : « Personnellement, je suis optimiste, mais je ne suis pas sûr. »
La saison en dents de scie de Bellingham
Bellingham s'est imposé comme un joueur clé tant pour son club que pour son pays depuis ses débuts en 2019. Le milieu de terrain a ensuite rejoint le Borussia Dortmund en 2020, puis le Real Madrid en 2023, période durant laquelle il a marqué 44 buts en 128 apparitions.
Cependant, Bellingham n'a disputé que 15 matches de championnat cette saison, après avoir subi une opération de l'épaule après la Coupe du monde des clubs. Le jeune joueur n'a donc fait sa première apparition en championnat qu'à la fin du mois de septembre, lors de la défaite 5-2 du Real Madrid contre son rival, l'Atlético, dans le derby madrilène.
- AFP
Le Real Madrid confronté à un calendrier chargé
Bellingham manquera une série de matchs décisifs pour le Real Madrid avant la trêve internationale du mois prochain. En effet, le club espagnol renouera avec sa rivalité avec Benfica lors du match aller des barrages de la Ligue des champions mardi soir.
Le gardien de Benfica, Anatoliy Trubin, a marqué un but célèbre à la 98e minute lors de la victoire 4-2 contre le Real Madrid dans les dernières minutes de la phase de groupes de la Ligue des champions le mois dernier. Ce but a permis à l'équipe de la Liga Portugal de se qualifier pour les barrages aux dépens de Marseille, et a empêché les Blancos de terminer parmi les huit premiers.
L'équipe d'Arbeloa se rendra ensuite à Osasuna le week-end prochain avant son match retour contre Benfica pour clôturer le mois de février. Le Real Madrid doit ensuite affronter Getafe, Celta Vigo, Elche et l'Atlético Madrid en mars avant la prochaine trêve internationale.
Cependant, le Real Madrid aura également deux matchs à disputer en huitièmes de finale de la Ligue des champions s'il bat Benfica, où il affrontera soit le Sporting CP, soit Manchester City s'il se qualifie.
Publicité