Jude Bellingham emmène sa petite amie Ashlyn Castro au Real Madrid pour la Saint-Valentin, alors que la star blessée traîne la mannequin WAG au Bernabeu

Bellingham n'allait pas manquer de voir les Blancos remporter une victoire éclatante à domicile, un résultat qui prolonge la série de victoires du Real Madrid à huit matchs. Gonzalo Garcia a donné l'avantage au géant madrilène après seulement cinq minutes de jeu, mais la Real Sociedad a égalisé à la 21e minute lorsque Mikel Oyarzabal a battu Thibaut Courtois depuis le point de penalty.

La Real n'a tenu le score que quatre minutes, Vinicius Junior redonnant l'avantage à l'équipe d'Alvaro Arbeloa en milieu de première mi-temps. Federico Valverde a doublé l'avantage du Real Madrid à la demi-heure de jeu, avant que Vinicius Junior n'inscrive son deuxième but et le quatrième du Real Madrid peu après la reprise.

Cette victoire a non seulement permis au Real Madrid de dépasser son rival Barcelone avant son match contre Gérone lundi soir, mais elle a également donné lieu à une rare apparition publique des deux joueurs.

Bellingham et Castro ont largement gardé leur relation secrète depuis qu'ils l'ont rendue publique en janvier. Le mannequin américain Castro, qui a fêté ses 28 ans en décembre, et Bellingham se sont rencontrés pour la première fois après avoir échangé des messages sur Instagram.