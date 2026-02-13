Getty
Jude Bellingham dans une « course contre la montre » alors que le sélectionneur anglais Thomas Tuchel fait le point sur la superstar blessée du Real Madrid
Opération de l'épaule et problème aux ischio-jambiers : les problèmes physiques de Bellingham
Bellingham n'a pas participé aux matchs de l'Angleterre au début de la saison 2025-26 après avoir subi une opération de l'épaule l'été dernier. Cette décision a été prise pour remédier à un problème de santé de longue date, permettant ainsi au jeune joueur de 22 ans, toujours très actif, de se sentir à nouveau parfaitement à l'aise dans son corps.
C'était le cas lors des matchs de la Liga et de la Ligue des champions, Bellingham passant à la vitesse supérieure alors que le Real Madrid poursuivait sa quête de nouveaux titres majeurs en Espagne et à l'étranger.
Cependant, sa progression a été brusquement interrompue le 1er février, après moins de 10 minutes de jeu lors d'un match de Liga contre le Rayo Vallecano. Bellingham a dû quitter le terrain en larmes après s'être saisi la jambe et s'être effondré sur la pelouse.
Au départ, on pensait que le « Galactico » du Santiago Bernabeu ne serait absent que pendant environ cinq semaines, ce qui lui aurait permis d'être sélectionné en équipe nationale en mars. Mais selon les dernières informations en provenance d'Espagne, Bellingham pourrait être absent pendant plusieurs mois.
Tuchel fait le point sur la blessure de Bellingham
Tuchel admet qu'il pourrait être privé de son joueur emblématique lorsque l'Angleterre affrontera l'Uruguay et le Japon, lors de ses derniers matchs avant la sélection de l'équipe pour la Coupe du monde.
Le sélectionneur des Three Lions, Tuchel, qui s'est engagé dans un nouveau contrat, a déclaré à propos de Bellingham lors du tirage au sort de la Ligue des nations de l'UEFA : « Le club [le Real Madrid] est un peu plus prudent quant à la durée de sa convalescence. Jude se donne à fond, et comme nous le connaissons, il est déterminé et très professionnel.
Il fera tout son possible pour être avec nous en mars. Bien sûr, nous sommes en contact, c'est normal, et nous lui souhaitons bonne chance... Nous ferons tout notre possible pour l'aider et le soutenir. C'est une petite course contre la montre. »
Le tacticien allemand a poursuivi en déclarant que les matchs de mars à Wembley lui donneraient l'occasion d'observer les joueurs qui sont en marge de son effectif : « Personnellement, je suis optimiste [quant à la condition physique de Bellingham]. Mais je ne suis pas sûr. »
Qui remportera la course pour la place de numéro 10 de l'équipe d'Angleterre ?
Bellingham a porté son total de sélections internationales seniors à 46 en jouant pour l'Angleterre lors des rencontres de novembre contre la Serbie et l'Albanie. Il est confronté à une concurrence féroce pour la place de numéro 10, notamment de la part de Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden et Morgan Gibbs-White.
L'ancien attaquant anglais Michael Owen a évoqué pour GOAL la bataille pour les places de meneur de jeu dans l'équipe des Three Lions et la manière dont Tuchel pourrait intégrer plusieurs joueurs créatifs dans son onze de départ : « Je pense que Morgan Rogers semble être le favori - il semble être le préféré de Tuchel ces derniers temps. Il semble l'apprécier.
Je trouverais une place pour Jude Bellingham s'il est en forme. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, pas seulement l'un des meilleurs joueurs anglais. Beaucoup dépendra de la décision de Tuchel de déplacer l'un de ces numéros 10 vers un poste plus excentré pour les intégrer.
Y a-t-il un joueur évident sur le côté gauche qui va débuter ? Il y a plusieurs candidats. Si deux de ces numéros 10 jouent exceptionnellement bien, pourrait-il alors pousser quelqu'un sur le côté gauche ?
Si tout le monde est en pleine forme, au meilleur de sa forme et joue à son meilleur niveau, alors pour moi, Jude Bellingham est le meilleur joueur du pays pour ce poste. Mais il y a quelques « si » et « mais » avant d'en arriver là. »
Calendrier des matchs de l'Angleterre : coup d'envoi de la Coupe du monde le 17 juin
L'Angleterre devrait faire appel à Bellingham, qu'il participe ou non aux matchs internationaux de mars, car il a suffisamment fait ses preuves pour mériter cette sélection. Les Three Lions disputeront deux matchs en Floride, qui les aideront à se préparer pour la compétition, avant de tenter de remporter la Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin.
