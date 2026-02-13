Jude Bellingham dans une « course contre la montre » alors que le sélectionneur anglais Thomas Tuchel fait le point sur la superstar blessée du Real Madrid

Bellingham n'a pas participé aux matchs de l'Angleterre au début de la saison 2025-26 après avoir subi une opération de l'épaule l'été dernier. Cette décision a été prise pour remédier à un problème de santé de longue date, permettant ainsi au jeune joueur de 22 ans, toujours très actif, de se sentir à nouveau parfaitement à l'aise dans son corps.

C'était le cas lors des matchs de la Liga et de la Ligue des champions, Bellingham passant à la vitesse supérieure alors que le Real Madrid poursuivait sa quête de nouveaux titres majeurs en Espagne et à l'étranger.

Cependant, sa progression a été brusquement interrompue le 1er février, après moins de 10 minutes de jeu lors d'un match de Liga contre le Rayo Vallecano. Bellingham a dû quitter le terrain en larmes après s'être saisi la jambe et s'être effondré sur la pelouse.

Au départ, on pensait que le « Galactico » du Santiago Bernabeu ne serait absent que pendant environ cinq semaines, ce qui lui aurait permis d'être sélectionné en équipe nationale en mars. Mais selon les dernières informations en provenance d'Espagne, Bellingham pourrait être absent pendant plusieurs mois.