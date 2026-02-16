« Jouer les victimes ! » - L'ancien directeur de l'Inter critique la Juventus pour ses « protestations exagérées » contre le carton rouge controversé de Pierre Kalulu et défend Alessandro Bastoni contre les accusations de simulation

Si Moratti a admis que les simagrées du défenseur de l'Inter étaient inutiles, il s'est empressé de prendre la défense de l'international italien, qui a fait l'objet d'une vague d'attaques personnelles et d'insultes sur les réseaux sociaux. Certains ont même demandé à l'entraîneur de l'équipe nationale, Gennaro Gattuso, de le laisser sur le banc pour les prochains matchs, mais Moratti estime qu'il a déjà suffisamment souffert.

« Je pense que Gattuso peut se passer de punir Bastoni. Pour le défenseur nerazzurri, les attaques dont il fait l'objet de la part de tout le monde sont déjà une punition », a-t-il déclaré. « Cela ne me semble pas valoir la peine. Je ne sais pas ce que le pauvre Bastoni a vécu à ce moment-là, mais il est maintenant au cœur d'une tempête. Pauvre garçon. J'espère que cela passera rapidement et que ce qu'il a fait ne restera pas un exemple. Cela ne vaut pas la peine de faire traîner cela pendant un an ; nous comprenons qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il a commis une faute. »

Interrogé sur la possibilité que le club prenne des mesures pour punir le défenseur, l'ancien propriétaire a répondu : « Cela dépend de la relation entre l'entraîneur et le joueur ; nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Il est clair que l'entraîneur défend le joueur en public, mais il est possible qu'en privé, il lui dise de faire attention. Qu'aurais-je fait ? Cela dépend du joueur, du moment et des circonstances. Je ne connais pas assez bien les joueurs pour dire ce que je ferais. »