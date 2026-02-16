Getty Images
« Jouer les victimes ! » - L'ancien directeur de l'Inter critique la Juventus pour ses « protestations exagérées » contre le carton rouge controversé de Pierre Kalulu et défend Alessandro Bastoni contre les accusations de simulation
L'Inter remporte la victoire après un carton rouge controversé
Si Moratti n'a pas tardé à pointer du doigt la Juventus pour sa réaction, il s'est montré étonnamment franc au sujet des actions du défenseur de l'Inter Bastoni. Les ralentis ont montré qu'il n'avait pas touché l'international italien, mais l'arbitre lui a tout de même infligé un deuxième carton jaune à la 42e minute, laissant les visiteurs à 10 pendant la majeure partie du match, alors que le score était de 1-1.
L'Inter a rapidement pris l'avantage grâce à Francesco Pio Esposito en deuxième mi-temps, mais la Juventus a égalisé à la 83e minute. Alors que les Bianconeri semblaient prêts à arracher un point, Piotr Zielinski a inscrit le but de la victoire à la 90e minute, rétablissant ainsi leur avance de huit points en tête de la Serie A. Cette défaite, qui relègue la Juventus à la cinquième place du classement, a suscité une réaction furieuse de la part de l'équipe visiteuse, qui a souligné que l'expulsion contestable de Kalulu avait été le moment clé qui avait fait pencher la balance en faveur de l'Inter.
Moratti dénonce les protestations de la Juventus
« Maintenant, la Juve se plaint ; elle joue les victimes, et elle est certainement victime d'un nouvel événement. Il me semble qu'elle a un peu exagéré dans ses protestations, comme si elle était une terrible victime du football italien, mais l'histoire ne se souvient pas d'elle ainsi », a déclaré Moratti à Radio Anch'io Sport. Tout en reconnaissant que l'expulsion du Français était sévère, il a critiqué le discours tenu par l'Allianz Stadium.
Il a poursuivi : « Les simulations sont agaçantes, même celles où les joueurs font semblant de recevoir un coup au visage alors qu'ils l'ont reçu à la poitrine. Elles sont devenues ennuyeuses. Celle de Bastoni était une simulation « enthousiaste » ; il a fait un saut incroyable à partir d'une extension du bras de l'adversaire. Kalulu l'a regretté, mais il a quand même tendu le bras et mis Bastoni en position de profiter de la situation. Disons donc que le garçon s'est enthousiasmé à l'idée d'avoir cette possibilité. Cela s'est transformé en injustice, car Kalulu n'a pas commis de faute et Bastoni méritait une sanction pour sa simulation. Le VAR a compliqué le football : il a créé une fausse certitude de jugement à laquelle les gens se sont habitués. »
Défendre Bastoni au milieu d'une tempête médiatique sur les réseaux sociaux
Si Moratti a admis que les simagrées du défenseur de l'Inter étaient inutiles, il s'est empressé de prendre la défense de l'international italien, qui a fait l'objet d'une vague d'attaques personnelles et d'insultes sur les réseaux sociaux. Certains ont même demandé à l'entraîneur de l'équipe nationale, Gennaro Gattuso, de le laisser sur le banc pour les prochains matchs, mais Moratti estime qu'il a déjà suffisamment souffert.
« Je pense que Gattuso peut se passer de punir Bastoni. Pour le défenseur nerazzurri, les attaques dont il fait l'objet de la part de tout le monde sont déjà une punition », a-t-il déclaré. « Cela ne me semble pas valoir la peine. Je ne sais pas ce que le pauvre Bastoni a vécu à ce moment-là, mais il est maintenant au cœur d'une tempête. Pauvre garçon. J'espère que cela passera rapidement et que ce qu'il a fait ne restera pas un exemple. Cela ne vaut pas la peine de faire traîner cela pendant un an ; nous comprenons qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il a commis une faute. »
Interrogé sur la possibilité que le club prenne des mesures pour punir le défenseur, l'ancien propriétaire a répondu : « Cela dépend de la relation entre l'entraîneur et le joueur ; nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Il est clair que l'entraîneur défend le joueur en public, mais il est possible qu'en privé, il lui dise de faire attention. Qu'aurais-je fait ? Cela dépend du joueur, du moment et des circonstances. Je ne connais pas assez bien les joueurs pour dire ce que je ferais. »
Le VAR et le chaos du Derby d'Italia
Cet incident a également relancé le débat sur les limites du VAR, car cette technologie n'a pas pu intervenir sur le deuxième carton jaune, laissant la décision de l'arbitre Federico La Penna inchangée. Cette erreur a conduit le responsable des arbitres Gianluca Rocchi à critiquer le comportement de l'arbitre lors de ce que beaucoup ont qualifié de derby « gâché ».
Pour l'instant, Bastoni reste dans l'œil du cyclone alors que l'Italie se prépare pour les barrages cruciaux de la Coupe du monde, le monde du football étant divisé sur la question de savoir si une simulation « enthousiaste » doit avoir des conséquences au-delà du coup de sifflet final. Alors que l'Inter cherche à aller de l'avant, la question reste de savoir si le « pauvre garçon » pourra faire abstraction du bruit. La Juventus étant toujours sous le choc d'une défaite qu'elle estime avoir été orchestrée par les arbitres, les retombées de ce Derby d'Italia devraient continuer à faire rage pendant plusieurs semaines.
