José Mourinho réagit sans détour à la polémique sur les propos racistes tenus par Vinicius Junior, alors que Benfica se prépare pour le match retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid
Mourinho protège Prestianni dans le cadre de l'enquête de l'UEFA
La controverse trouve son origine dans un incident survenu lors de la victoire 1-0 du Real Madrid contre Benfica lors du match aller des barrages de la Ligue des champions, au cours duquel le jeune Argentin Prestianni aurait tenu des propos racistes à l'encontre du joueur international brésilien. Les retombées de cette affaire ont depuis attiré l'attention de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen. S'exprimant après la victoire confortable 3-0 de son équipe contre l'AVS à l'Estadio da Luz samedi, l'ancien entraîneur du Real Madrid n'était pas d'humeur à fournir les déclarations que beaucoup attendaient. Pressé de questions sur le sujet, Mourinho a répondu laconiquement aux journalistes : « Je ne souhaite pas faire de commentaires. »
« Difficile pour tout le monde », déclare Mourinho
Un attaché de presse du Benfica est rapidement intervenu pour clarifier la position du club, expliquant qu'« une enquête de l'UEFA est en cours et que le patron n'est pas disponible pour répondre ». Le silence de la hiérarchie suggère une volonté de se concentrer uniquement sur les questions footballistiques, même si Mourinho a reconnu que l'atmosphère autour du terrain d'entraînement était loin d'être normale. Le poids des accusations s'est clairement fait sentir dans l'enceinte de l'académie de Seixal.
Évoquant la tension mentale que cette affaire a fait peser sur son équipe, Mourinho a ajouté : « Je répète que cela a été difficile pour tout le monde. Je ne vais pas préciser à quel niveau se situaient ces difficultés. Ils ont su, tout comme moi, faire preuve de professionnalisme. »
Le Benfica trouve son rythme sur le terrain
Malgré la controverse actuelle, Benfica reste la seule équipe invaincue de la Primeira Liga cette saison après sa victoire contre l'AVS. Cependant, un nombre élevé de matchs nuls l'a contraint à courir après le peloton dans une course au titre très disputée à trois. Après sa victoire contre l'AVS, les Aigles occupent la troisième place avec 55 points après 23 matchs, tandis que Porto est en tête du classement avec 62 points. Mourinho a noté une amélioration significative de la cohésion de son équipe par rapport au début de la saison. Expliquant l'évolution de son équipe, l'ancien entraîneur de Chelsea et de l'Inter a déclaré : « Nous sommes plus une équipe aujourd'hui qu'au premier match à Aves. Nous sommes plus une équipe. Avec des principes de jeu bien définis.
Tous les joueurs, et pas seulement dix d'entre eux, savent comment les interpréter. Nous continuons à chercher des points et à faire notre part. La première mi-temps a mis fin au match et la seconde a été meilleure pour l'AVS. Nous étions plus détendus, nous avons ralenti le rythme. Trois points importants et obligatoires. »
Une atmosphère explosive attend Madrid
Dans l'immédiat, un déplacement difficile au Bernabeu attend Benfica mercredi, où le club devra rattraper son retard d'un but. Mourinho a passé la semaine dernière à gérer ses ressources, laissant au repos des joueurs clés tels que Vangelis Pavlidis et Alexander Bah pendant la seconde mi-temps du match contre l'AVS afin qu'ils soient prêts pour le match en Espagne. Cependant, la bataille tactique passera au second plan derrière l'aspect émotionnel. Avec Vinicius Junior qui s'apprête à affronter l'équipe dont le joueur l'aurait agressé, la tension sera à son comble.
