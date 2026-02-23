José Mourinho réagit sans détour à la polémique sur les propos racistes tenus par Vinicius Junior, alors que Benfica se prépare pour le match retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid

Un attaché de presse du Benfica est rapidement intervenu pour clarifier la position du club, expliquant qu'« une enquête de l'UEFA est en cours et que le patron n'est pas disponible pour répondre ». Le silence de la hiérarchie suggère une volonté de se concentrer uniquement sur les questions footballistiques, même si Mourinho a reconnu que l'atmosphère autour du terrain d'entraînement était loin d'être normale. Le poids des accusations s'est clairement fait sentir dans l'enceinte de l'académie de Seixal.

Évoquant la tension mentale que cette affaire a fait peser sur son équipe, Mourinho a ajouté : « Je répète que cela a été difficile pour tout le monde. Je ne vais pas préciser à quel niveau se situaient ces difficultés. Ils ont su, tout comme moi, faire preuve de professionnalisme. »