José Mourinho laisse entendre qu'il pourrait quitter Benfica en critiquant de manière voilée les normes d'arbitrage de la Liga Portugal
Mourinho sur le classement réel et « virtuel »
S'exprimant dimanche avant le match de son équipe contre Gil Vicente, Mourinho a présenté un concept controversé concernant le classement de la Liga Portugal. Le manager a expliqué que son équipe se battait actuellement dans deux univers parallèles : l'un dicté par les points officiels et l'autre par ce qu'il perçoit comme une réalité déformée. Actuellement, Benfica occupe la troisième place du classement avec 55 points, derrière les leaders dans une course que l'entraîneur principal estime compromise par des facteurs externes.
Pour expliquer ce point de vue, Mourinho a donné un aperçu direct de ses tactiques de motivation : « Il existe un classement réel et un classement virtuel. C'est le classement réel qui compte, mais si nous voulons nous accrocher au classement virtuel, il y a une différence fondamentale. Le classement réel est le classement réel, mais en tant que leader d'un groupe, je dois également m'accrocher au classement virtuel, qui est une source de motivation pour nous. Nous savons parfaitement ce qui s'est passé. »
Le manager du Benfica lance un avertissement concernant les contrats
Le légendaire tacticien ne s'est pas contenté d'observations tactiques, puisqu'il a lancé un avertissement sévère concernant son avenir à long terme au sein du club. Malgré son contrat et son attachement à l'institution, il a clairement indiqué qu'il ne tolérerait pas indéfiniment ce qu'il perçoit comme un championnat divisé. Mourinho a souligné que son engagement dépendait de l'intégrité de la compétition, laissant entendre que la double nature de la saison actuelle épuisait sa patience et pourrait influencer sa décision de rester au Portugal.
Il a déclaré : « Je veux rester au Benfica, mais avec un championnat unique et non pas deux. Je n'aime pas jouer en même temps le championnat réel et le championnat virtuel. En ce moment, nous jouons deux championnats. Je veux respecter mon contrat avec le Benfica et si le Benfica veut me garder pour plusieurs années, je signerai sans ajouter une seule virgule, mais je ne veux plus jouer deux championnats. »
Se préparer pour le défi Gil Vicente
Se concentrant sur la tâche immédiate à accomplir, le patron a analysé la menace que représente Gil Vicente, qui occupe actuellement la cinquième place avec 40 points. Il a salué le travail de son homologue, Cesar Peixoto, tout en maintenant sa position critique sur l'environnement arbitral. Mourinho a souligné que, même si l'adversaire est fort, sa principale préoccupation reste l'équité du match et le risque que des facteurs non sportifs influencent le résultat final à Barcelos.
Il a fait l'éloge de la structure de l'équipe adverse : « Gil Vicente occupe la cinquième place et a réalisé un championnat extraordinaire. Il y a un excellent travail structurel et le « mister » [Peixoto] a su tirer le meilleur de ses joueurs et former une excellente équipe. Ce sera un match difficile. Nous espérons que ce sera uniquement difficile à cause de l'adversaire. »
Coup dur pour les Eagles
Les préparatifs des Eagles ont été encore compliqués par une liste croissante de blessés, en particulier après leur élimination de la Ligue des champions. L'entraîneur a confirmé que Heorhiy Sudakov et Armindo Bruma étaient forfait, ce dernier devant être écarté des terrains pendant six semaines. Mourinho a également abordé le dilemme tactique concernant Dodi Lukebakio, expliquant pourquoi certains joueurs comme Petar Ivanovic sont utilisés à des postes qui ne sont pas les leurs afin de pallier ces absences cruciales.
Il a expliqué en détail l'état physique de son équipe : « Sudakov s'est blessé à Madrid et a très peu de chances de jouer. Lukebakio n'est pas blessé, mais il se trouve dans une situation difficile. À Madrid, il n'a pu être utilisé que pendant les 10 dernières minutes du match. Ivanovic est entré en jeu pour apporter de la vitesse sur le côté gauche, attaquer davantage cet espace et renforcer la présence dans la surface. »
