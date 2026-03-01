José Mourinho laisse entendre qu'il pourrait quitter Benfica en critiquant de manière voilée les normes d'arbitrage de la Liga Portugal

S'exprimant dimanche avant le match de son équipe contre Gil Vicente, Mourinho a présenté un concept controversé concernant le classement de la Liga Portugal. Le manager a expliqué que son équipe se battait actuellement dans deux univers parallèles : l'un dicté par les points officiels et l'autre par ce qu'il perçoit comme une réalité déformée. Actuellement, Benfica occupe la troisième place du classement avec 55 points, derrière les leaders dans une course que l'entraîneur principal estime compromise par des facteurs externes.

Pour expliquer ce point de vue, Mourinho a donné un aperçu direct de ses tactiques de motivation : « Il existe un classement réel et un classement virtuel. C'est le classement réel qui compte, mais si nous voulons nous accrocher au classement virtuel, il y a une différence fondamentale. Le classement réel est le classement réel, mais en tant que leader d'un groupe, je dois également m'accrocher au classement virtuel, qui est une source de motivation pour nous. Nous savons parfaitement ce qui s'est passé. »