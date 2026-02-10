José Mourinho futur sélectionneur du Portugal ? La rumeur enfle

Selon les informations d’ESPN, José Mourinho, entraîneur du Benfica, serait le favori pour prendre les rênes de la Seleção après le départ de Roberto Martínez. Jamais sélectionneur national auparavant, le coach portugais apporterait son expérience internationale et sa réputation de leader charismatique à l’équipe nationale. Le choix de Mourinho représenterait une première et une évolution majeure dans l’histoire du football portugais, combinant exigence tactique et notoriété mondiale. Ses succès passés en club, en Ligue des champions et dans plusieurs championnats européens pourraient constituer un atout décisif pour la Fédération dans cette période de transition.

L’idée d’un José Mourinho à la tête du Portugal s’inscrit également dans une volonté de renforcer la cohésion et l’identité de l’équipe nationale. La Seleção pourrait bénéficier d’un style de management exigeant et structuré, capable de maximiser le potentiel des jeunes talents comme des cadres expérimentés. L’annonce de cette orientation éventuelle suscite déjà des réactions passionnées parmi les supporters, qui voient dans cette option un signal fort pour le futur, tout en restant conscients que la décision finale dépendra de plusieurs paramètres contractuels et organisationnels.